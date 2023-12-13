85 % زيادة في الطلب على أسطوانات الغاز

رهام زيدان

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قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات إن المنخفض الذي أثر على المملكة أمس رفع الطلب على أسطوانات الغاز بنسبة تقارب 85 %.وبحسب السعيدات فإن هذه الطلبات زادت إلى نحو 130 ألف اسطوانة من قرابة 70 الف اسطوانة خلال الأيام الاعتيادية.وبين السعيدات أن الطلبات على الكاز والديزل في حدود معدلاتها الطبيعية دون تحديد حجمها باعتبار أن هذه الطلبات موزعة بين شركات التسويق الثلاث، إلا أن أكد أن محطات الشركات قادرة على تلبية هذه الطلبات دون تأخير وأن كميات المحروقات متوفرة لدى المحطات بما يغطي حاجة المستهلكين.شركة مصفاة البترول الأردنية أكدت أن محطات تعبئة الغاز المسال الثلاث تعمل بكامل طاقتها على تلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات الغاز المسال بقدرة تتجاوز 250 ألف اسطوانة أسطوانة يوميا.وقالت الشركة إنها تعاقدت على شراء نحو 250 ألف أسطوانة فارغة لتغطية احتياجات المستهلكين وأصحاب مستودعات ووكالات الغاز واستبدال الأسطوانات التي تدعو الحاجة إلى شطبها وإخراجها من التداول.وقالت الشركة إنها زادت مخزونها من الغاز المسال إلى السعة التخزينية القصوى في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء وإربد، عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة بمستودعاتها في العقبة براً بواسطة صهاريج محلية، كما أحالت عطاء لاستيراد 350 ألف طن من الغاز المسال، مع إمكانية زيادة الكمية بواقع 25 %، وهي كمية تكفي لتعبئة 28 مليون أسطوانة.كما أكدت الشركة أيضا أنها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لرفع جاهزية مواقعها استعدادا لمواجهة تزايد الطلب على المشتقات النفطية خلال الشتاء خاصة الغاز والديزل والكاز، وأن المخزون كاف من النفط الخام والمشتقات النفطية المختلفة، ورفع حجم الإنتاج بما يتناسب مع زيادة احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بكفاءة إنتاج عالية.وبالنسبة لأحمال الكهرباء، بينت ارقام شركة الكهرباء الوطنية أمس، ارتفاع حمل النظام إلى 3410 ميغاواط من نحو 3320 ميغاواط المستوى الذي بلغه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.وتتوقع شركة الكهرباء الوطنية زيادة ذروة الحمل الأقصى في شتاء العام الحالي بنسبة 8.8 % مقارنة بمستواه في شتاء العام الماضي، فيما تتوقع الشركة ان يصل الحمل الأقصى في ذروة الموسم الحالي إلى 4450 ميغاواط.