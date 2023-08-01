الأربعاء 02 آب 2023
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89 مليون دقيقة اتصال خلوي في المملكة يوميا

هاتف ذكي
هاتف ذكي
عمان- أكد مصدر حكومي في قطاع الاتصالات أمس، أن الأردنيين أجروا خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة 8 مليارات دقيقة اتصال عبر شبكات الاتصالات المتنقلة الرئيسية الثلاث العاملة في المملكة.اضافة اعلان
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته: "إن حجم الحركة الهاتفية الخلوية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي كانت مساوية أو أقل بنسبة بسيطة مقارنة بحجم الحركة الهاتفية المسجلة في الأرباع السابقة له، ولم تشهد كما يعتقد البعض أي زيادات بناء على زيادة عدد الاشتراكات الخلوية".
ووفقا لتقديرات المصدر ومع تسجيل هذا المستوى من الحركة الهاتفية للاتصالات المتنقلة، وبإجراء حسبة بسيطة، يكون الأردنيون أجروا قرابة 89 مليون دقيقة اتصالات خلوية في كل يوم خلال الربع الأول من العام الحالي( عبر قسمة عدد دقائق الاتصال الكلية المسجلة في الربع الأول على تسعين يوما). 
وأشار المصدر، إلى أن إجمالي الحركة الهاتفية توزع على النحو الآتي، استحوذت الحركة الهاتفية المحلية عى النسبة الأكبر بحوالي 97 % من إجمالي الحركة الهاتفية، والنسبة الباقية كانت للمكالمات الخلوية الدولية. 
وبالرجوع إلى بيانات سابقة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد تراجعت حركة الاتصالات المتنقلة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة طفيفة تقارب 1 % مقارنة مع حجم الحركة الهاتفية الخلوية المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 8.1 مليار دقيقة اتصال.
وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية ثلاث شركات اتصالات رئيسية هي "زين الأردن"، " أورانج الأردن"، و"أمنية للاتصالات"، وتعد سوق الاتصالات المحلية من الأكثر تنافسية في المنطقة بحسب دراسات محايدة. 
وتوسعت قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة، لتضم في سجلاتها قرابة 7.7 مليون اشتراك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، ومعظم هذه الاشتراكات تستخدم هواتف ذكية ما يعني أن معظم هذه الاشتراكات مرتبطة بشبكة الإنترنت وتستخدم البيانات والتطبيقات بشكل متنقل، في الحياة اليومية أو في مجالات العمل المتنوعة.
ومع وصول عدد اشتراكات الخلوي إلى هذا المستوى تكون نسبة انتشار الخدمة قياسا بعدد السكان، ارتفعت إلى 67.7 % من عدد سكان المملكة. 
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