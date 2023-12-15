%9 ارتفاع صادرات الطاقة إلى "كهرباء القدس"

رهام زيدان

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عمان- ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن إلى شركة كهرباء القدس، التي تغطي مناطق واسعة في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، بنسبة تقارب 9 % خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية، بلغ حجم هذه الطاقة خلال 11 شهرا 182 جيجاواط ساعة(تشكل أقل من 1 % من إجمالي مبيعات الشركة) من 167.2 جيجاواط ساعة.واتفق الأردن وفلسطين، العام الماضي، على مضاعفة الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء القدس من الشبكة الأردنية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط.وكانت هذه الطاقة من إجمالي ما صدرته الشركة في 11 شهرا بلغ حجمه 187.8 جيجاواط ساعة مقارنة مع 173.2 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها %8.43، اشتملت أيضا على طاقة كهربائية مصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) حجمها 5.8 جيجاواط ساعة مقارنة مع 6 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته نحو 3.3 %.يأتي ذلك في وقت بلغ فيه مجموع مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 19268.5 جيجاواط ساعة من 18676.8 جيجاواط ساعة وبزيادة نسبتها 3.17 %.وإلى جانب الطاقة المصدرة، اشتملت المبيعات على طاقة مباعة لشركات التوزيع الثلاث حجمها 18679.4 جيجاواط مقابل 18100.1 جيجاواط ساعة في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 3.2 %، وكانت الحصة الكبرى من هذه الطاقة مباعة لشركة الكهرباء الأردنية بإجمالي طاقة بلغ 11465 جيجاواط ساعة من 11048.4 جيجاواط ساعة في 11 شهرا من العام الماضي بزيادة نسبتها 3.7 %.كما تضمنت المبيعات الطاقة المباعة إلى المشتركين، حييث أظهرت البيانات تراجع حجمها بنسبة 0.5 % في 11 شهرا، إذ كانت النسبة الكبرى بالتراجع في المبيعات إلى الصناعات (تحويلية واستخراجية وطاقة كهربائية) بنسبة تقارب 18.7 %، فيما زادت المبيعات إلى باقي المشتركين في 11 شهرا بنسبة بلغت نحو %97 لترتفع إلى 125.2 جيجاواط ساعة من 63.6 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من العام الماضي.يذكر أن مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية للعام المقبل قدر أن يرتفع عجز إيرادات الشركة للعام المقبل إلى 210.7 مليون دينار من نحو 185 مليونا معاد تقديرها للعام الحالي.وبين مشروع الموازنة أنه من المقدر أن تحقق الشركة عجزا في صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء العام المقبل بنحو 305.5 مليون دينار من نحو 250.7 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.كما يبلغ مجموع مساهمات المشتركين المقدرة للعام المقبل بنحو 32.1 مليون مقارنة مع نحو 8.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وإيرادات متفرقة بنحو 21.6 مليون دينار مقارنة مع 203.1 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.