 
الإثنين 20 أيار 2024
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9 مليارات دينار المدفوعات الرقمية في 4 أشهر

المدفوعات الرقمية -(تعبيرية)
المدفوعات الرقمية -(تعبيرية)

كشفت آخر الأرقام الرسمية، أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية قد واصلت نموها خلال العام الحالي لتسجل مستوى قياسيا جديدا ببلوغها 8.96 مليار دينار تعامل بها المستخدمون في الأردن عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية الثلاثة العاملة في المملكة: "كليك" و"جوموبي" و"إي فواتيركم" خلال فترة الثلث الاول من العام الحالي، أول 4 أشهر. 

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ووفقا لرصد "الغد" للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية والتي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية بمقدار 3.2 مليار دينار وبنسبة تصل إلى 55 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في الثلث الاول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 5.8 مليار دينار. 


وأظهر رصد "الغد"، أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في المملكة توزعت على النحو الآتي، خلال الثلث الاول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها عبر "كليك" قرابة 3.07 مليار دينار  ، وعبر " جوموبي"  1.56 مليار دينار، فيما استحوذ نظام " إي فواتيركم"  على النسبة الأكبر من الإجمالي بما قيمته 4.33 مليار دينار


وبينت الارقام الرسمية ان الحصة الاكبر وبنسبة تتجاوز 80 % من اجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي " كليك" و " جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وبان الحصة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر " اي فواتيركم" كانت لخدمات تتبع خدمات حكومية ( فواتير لجهات ومؤسسات حكومية). 


وعلى صعيد متصل اظهر رصد الغد أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال فترة الثلث الاول من العام الحالي قد سجلت مستوى قياسيا بحوالي 56 مليون حركة. 


وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بمقدار 27.7 مليون حركة وبنسبة تصل إلى  98 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الشهر الأول من العام الماضي، عندما بلغت قرابة 28.3 مليون حركة. 


وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال أول اربعة أشهر من العام الحالي  على النحو الآتي: حيث بلغ عددها عبر نظام "  كليك" قرابة  20.14 مليون حركة، وعبر نظام " جوموبي " قرابة اكثر من 15  مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا " إي فواتيركم " قرابة 20.8 مليون حركة.


وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة، فقد شهدت زيادات مع زيادة إقبال الناس على الدفع الإلكتروني وما يوفره من مزايا وسهولة في التعاملات المالية، فقد أظهر التقرير أن عدد مستخدمي نظام " كليك" سجل مع نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي، قرابة 1.37 مليون مستخدم.  


وبالنسبة لنظام " جوموبي"، فقد بلغ عدد مستخدميه نهاية الشهر الماضي، قرابة 2.28 مليون مستخدم شكل الأردنيون منهم النسبة الأكبر. 


وقالت البيانات إن عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" سجل مع نهاية الشهر الماضي حوالي 4.26 مليون مستخدم. 

 

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