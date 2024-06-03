 
الإثنين 03 حزيران 2024
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94 % زيادة أعداد المشاركين في "أردننا جنة"

سياح يزورون آثار مدينة جرش - (أرشيفية)
سياح يزورون آثار مدينة جرش - (أرشيفية)
عمان- ارتفع عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" بنسبة 94 %، منذ بداية العام الحالي حتى منتصف أيار(مايو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار. اضافة اعلان
وبلغ عدد المشاركين في البرنامج أكثر من 105.8 آلاف مشارك مسجلا زيادة مقدارها 51.2 ألف مشارك، إذ كان بلغ عدد المشاركين 54.5 ألف مشارك.
وسجلت مدينة العقبة أكثر المناطق استقبالا للسياح ضمن البرنامج، إذ بلغ عدد المشاركين أكثر من 37.2 ألف مشارك مقارنة مع 2.2 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في مقابلة سابقة مع "الغد": "إن البرنامج الوطني السياحي أردننا جنة برنامجا ناجحا وستبقى الوزارة تدعم هذا البرنامج".
وأكد خلال المقابلة، أن نجاح البرنامج في استمراره وليس في أعداد المشاركين فيه وهذا ما تسعى الوزارة إليه.
ونشر القيسي مؤخرا تغريدة على حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "X"، "إن المشاركين في البرنامج في بداية الشهر الحالي، بلغوا أكثر من 13 ألف مشارك ونحو 330 حافلة في يوم واحد، وهو رقم قياسي سجله البرنامج منذ انطلاقته".
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويذكر أن الوزارة والهيئة قامتا بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية الإقليمية "الهوى جنوبي"، التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة، نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي، نحو 136.2 ألف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.
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