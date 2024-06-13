 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

95 % نسبة نمو حركات أنظمة الدفع الفورية

كليك -الدفع الإلكتروني
كليك -الدفع الإلكتروني
عمان – تواصل أنظمة الدفع الفورية الرقمية الثلاثة العاملة في السوق المحلية تسجيلها مستويات قياسية في جميع مؤشراتها، حيث شهد مؤشر عدد الحركات عبر هذه الأنظمة (كليك، جوموبي، واي فواتيركم)، نموا كبيرا خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي وبحوالي 95 %. اضافة اعلان
وأظهرت آخر الأرقام الرسمية، أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية سجل خلال الفترة ذاتها، مستوى قياسيا بحوالي 72.07 مليون حركة. 
وبحسب رصد "الغد" للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بنسبة تصل إلى 95 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، والتي بلغت وقتها قرابة 37 مليون حركة.
وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي على النحو الآتي: حيث بلغ عددها عبر نظام " كليك" قرابة  26.47 مليون حركة، وعبر نظام "جوموبي" قرابة اكثر من 19.7 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "إي فواتيركم" قرابة 25.9 مليون حركة.
وعلى صعيد متصل، أظهرت الأرقام أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية عبر أنظمتها الثلاثة الرئيسية العاملة في الأردن قد سجل مستوى قياسيا جديدا ببلوغه 11.34 مليار دينار خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي. 
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