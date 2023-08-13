الأحد 13 آب 2023
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AJIB يستكمل استحواذه على الأعمال المصرفية لبنك ستاندرد تشارترد بالأردن

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AJIB يستكمل استحواذه على الأعمال المصرفية لبنك ستاندرد تشارترد بالأردن
عمان - الغد - أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB، أمس عن استكماله إجراءات الاستحواذ وانتقال الأعمال المصرفية كافة، لبنك ستاندرد تشارترد وفروعه في الأردن، والتي تمت بسلاسة وفقا للتشريعات السارية، وأنجزت في أقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية بين البنكين.اضافة اعلان
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني السيد هاني القاضي: "تسهم عملية الاستحواذ الفارقة هذه في ترسيخ مكانة بنك الاستثمار العربي الأردني كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردني، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه الدؤوب لاستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ استراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحول الرقمي".
من جانبة، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، سونيل كوشال: "خلال الأشهر الماضية عملنا بشكل وثيق مع بنك الاستثمار العربي الأردني لإتمام صفقة الاستحواذ، ومع انتقال أعمالنا إلى بنك AJIB، أود أن أعبر عن شكري وتقديري للجهات الرقابية والتشريعية في السوق المصرفي الأردني على دعمهم لهذه الصفقة، كما أشكر جميع الموظفين على جهودهم ومساهمتهم الإيجابية فيها، وأتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم الوظيفي مع بنك الاستثمار العربي الأردني. وأؤكد هنا أن بنك ستاندرد تشارترد سيواصل العمل في البقاء جسراً لتدفقات رؤوس الأموال الدولية من السوق المحلية إلى الأردن."
ومن الجدير بالذكر، أنه تم اختيار بنك الاستثمار العربي الأردني من قبل بنك ستاندرد تشارترد، وهو بنك عالمي وإقليمي رائد ويعتبر أقدم بنك عامل في الأردن منذ ما يقارب القرن من الزمن، من ضمن عروض عدة لبنوك أردنية، تقدمت بطلب لشراء أعماله المحلية في شهر آذار(مارس) من العام الحالي.
وأشار القاضي، إلى قدرة بنك الاستثمار العربي الأردني وخبرته الواسعة في عمليات الاستحواذ والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني - الأردن خلال العام 2022، وسبقها الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن العام 2014، الذي كان يعد في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في السوق الأردني. حيث أسهم نجاح عمليات الاستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، في إنجاح عملية الاستحواذ هذه، وهو ما عزز من مكانة البنك في السوق المصرفي الأردني.
يشار إلى أن عملاء بنك ستاندرد تشارترد في الأردن سيحظون بمجموعة متطورة من المنتجات والحلول المصرفية والإلكترونية التي يقدمها بنك الاستثمار العربي الأردني لعملائه من الأفراد والشركات علاوةً على الخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة، إضافة إلى شبكة واسعة من الفروع والمكاتب والصرافات الآلية المنتشرة في مواقع استراتيجية والتجمعات السكانية والمناطق التجارية الرئيسية على امتداد الأردن، إلى جانب تواجد البنك الخارجي في كل من: قبرص، قطر، والمملكة المتحدة، وخدمات الوساطة والتأجير التمويلي المتنوعة التي توفرها شركاته.

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