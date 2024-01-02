الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

IIRA تؤكد تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي الأردني

البنك الإسلامي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
 أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) على إعادة تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي الأردني عند A + (jo) / A1 (jo) على المستوى المحلي وBB + / A3 على المستوى الدولي للعملات الأجنبية، مع المحافظة على نظرة مستقبلية "مستقرة" لجميع هذه التصنيفات.اضافة اعلان
وجاء في تقرير الوكالة الصادر بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) 2023، أن البنك الإسلامي الأردني يعد أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة وأحد أهم البنوك الأردنية والأول بين المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، حيث تبلغ حصة موجوداته 9.6 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني وتبلغ حصته السوقية حوالي 50 % من موجودات القطاع المصرفي الإسلامي في الأردن، كما أن استمرار حصول البنك على هذه التصنيفات جاء بناء على استقرار البنك في مؤشرات المخاطر والسيولة والتميز بالانتشار الجغرافي الكبير، من خلال 89 فرعاً و22 مكتباً تغطي مختلف مناطق الأردن، مما يعطيه الأفضلية في تقديم خدمات التجزئة.
وبين التقرير أنه بالرغم من الضغوطات المحيطة بالمنطقة، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة المستمر، فقد حقق البنك الإسلامي الأردني، نمواً في الموجودات بنسبة 3.0 % في العام 2022، كما حقق نمواً في التمويلات بنسبة 6.5 %، وتميز في منح التمويلات لقطاع التجزئة (الأفراد)، كما بلغت ودائع البنك 4.760 مليون دينار أردني، حيث يمثل قطاع الأفراد حوالي
82 % من إجمالي الودائع، وارتفع صافي حقوق المساهمين بنسبة 2.08 %.
كما أشار التقرير الى دور البنك الإسلامي الأردني في خدمة الاقتصاد المحلي، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، وإطلاق تسهيلات وبرامج مصرفية لمختلف الشرائح، بالإضافة الى تركيز البنك على التوسع في عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات تقنية خدمة لمتعامليه، الى جانب مساهماته المختلفة في مبادرات البيئة والاستدامة والتي تخدم بيئة العمل، وذلك من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح العديد من مواقعه الرئيسية لخفض تكاليف الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، إن إعادة تأكيد تثبيت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني لمصرفنا، يؤكد سلامة النهج والتطبيق السليم لاستراتيجية مصرفنا في المحافظة على أعلى معايير التصنيفات الائتمانية التي تتابع من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية والمكانة المميزة في المجال المصرفي الإسلامي، ومواجهة مختلف التحديات والمخاطر مع تأكيد أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات.

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