"THE BUNKER" ينال الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث

عمّان - الغد - حصل مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of" Operational Sustainability (TCOS)” من قبل معهد Uptime الأميركي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها.ومُنح مركز زين الإقليمي "THE BUNKER"هذه الشهادة نظراً لالتزامه بالمعايير الدولية المُوصى بها للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية الخاصة بمركز البيانات، وتنفيذ الممارسات الإدارية وبرامج الصيانات الوقائية والاستباقية والتصحيحية المُتبعة للحد من مخاطر توقف العمل حتى في حالات الطوارئ، وتجنب الأخطاء البشرية، فضلاً عن تمكين موظفي المركز وتدريبهم حول أساليب وإجراءات التشغيل القياسية وإجراءات عمليات الطوارئ، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل خطط الصيانة وبرامج تحليل الأعطال، التي تضمن للعملاء حصولهم على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركة زين تحت مظلة "زين أعمال" عبر المركز بكفاءة وجودة عاليتين، حيث أظهر المركز سلوكيات إدارية وتشغيلية استثنائية طوال عملية التقييم التي أجراها معهد Uptime.وأعرب المدير التنفيذي لدائرة أعمال الشركات في شركة زين الأردن مهند عودة عن فخره وسعادته بحصول مركز زين الإقليمي على هذه الشهادة، بقوله:"أن هذه الشهادة تعكس التزام الشركة بالمعايير العالمية التي تعتمدها بتشغيل المركز، وهي دليل على ريادة شركة زين في تقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات وحلول الأعمال، وثقة عملاء "زين أعمال" التي كانت وستبقى محور اهتمامنا، وتفاني فريق العمل في أداء المهام، مؤكداً بأن هذا الانجاز سيضاف إلى سِجل الشهادات التي حصدها المركز، وسيساهم في تعزيز مكانة الأردن في مصاف الدول الأكثر تقدّما بمجال أمن المعلومات وحفظ البيانات."وتوفر شهادة المعهد للاستدامة التشغيلية (TCOS) لمالكي ومشغلي مراكز البيانات المعتمدة تقييماً شاملاً للعمليات التشغيلية والمخاطر الكامنة والمحتملة، كما تعد دليلا أساسياً لكفاءة تصميم وتشغيل المركز وفعاليته وضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والإنتاج.يُشار إلى أن مركز زين الإقليمي كان قد حصل على شهادة الدرجة الثالثة "Tier III" الخاصة بتصميم مراكز البيانات على مستوى العالم في عام 2018، وشهادة الدرجة الثالثة "Tier III" الخاصة بإنشاء مراكز البيانات على مستوى العالم، والمعتمدة من قِبل معهد "Uptime" في العام2019.يُذكر بأن مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويقع على مساحة 4300 م2 في مجمع الملك الحسين للأعمال، يوفر أحدث حلول الأعمال التقنية المختصة بتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery ويقدّم خدمات حماية وأمان البيانات لكافة المؤسسات بحسب احتياجاتها لتتوائم مع متطلباتها، وتضمن سير أعمالها حتى خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، كما يقدّم خدمات حماية الشبكات من الاختراقات والهجمات السيبرانية (Cyber Attacks) لمختلف القطاعات، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) والخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها وبأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، ويمتلك المركز أكثر من 80 % من إجمالي الحصة السوقية لأعمال الشركات في المملكة.ويحتوي المركز على أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تجعله مركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة، حيث يتمتع المركز بالعديد من الخصائص التي تجعله متميّزاً، منها موقعه المحصَّن والمنخفض 12 مترا تحت سطح الأرض، واحتوائه على جدران خرسانية مقاوِمة للكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة حماية من الضربات النووية، وبذلك فهو يعد المركز الأول والوحيد في المنطقة الذي يتميّز بهذه الخصائص، مما يضعه أيضاً في قائمة المراكز الأكثر تطوراً في العالم، حيث إن نظام التحصين والحماية للمركز يضاهي ما هو معمول به في المنشآت العسكرية، إذ يتوجّب لدخوله المرور بخمس نقاط للتحقق من الهوية، مما جعله خياراً أولاً للبنوك والشركات والمؤسسات لتتمكن من المحافظة على استمرارية عملها وتقديم خدماتها تحت أي ظرف من الظروف، من خلال إدارة وحماية بياناتها وحفظها واسترجاعها بأعلى معايير الأمن والحماية والكفاءة الفنية والتقنية المتميزة.