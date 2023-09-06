الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"ZINC" تعقد نهائيات مسابقتها للأمن السيبراني ضمن "AIDTSEC 2023"

1693994917707506700
"ZINC" تعقد نهائيات مسابقتها للأمن السيبراني ضمن "AIDTSEC 2023"
البحر الميت-الغد- ضمن رعايتها للنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، وعلى هامش مشاركتها في هذا الحدث الأبرز والأهم على مستوى المنطقة، عقدت شركة "زين" الأردن، ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، نهائيات مسابقة الأمن السيبراني (ZINC Capture The Flag 2023)، من نوع  (Attack and Defense)، والتي كانت قد عقدت المرحلة الأولى منها خلال الشهر الماضي، وتم تأهيل 10 فرق خلالها للمنافسة في هذه المرحلة النهائية.اضافة اعلان
وأقيمت المسابقة، الاثنين الماضي، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر؛ حيث تنافست خلالها الفرق المشاركة التي ضمت 35 طالباً وخبيراً على مدار 8 ساعات متواصلة، بأسلوب الهجوم-الدفاع، والذي يتضمن مهاجمة أنظمة الكمبيوتر والدفاع عنها داخل بيئة محاكاة، ومحاولة السيطرة على شبكة أو نظام افتراضي والحفاظ عليه، واستغلال نقاط الضعف، أو إجراء اختبار الاختراق، أو حل العديد من المهام المتعلقة بالأمان للوصول إلى البيئة المستهدفة والحفاظ عليها، مع الحماية في الوقت نفسه من المهاجمين الآخرين.
وانتهت المسابقة بفوز فريق (PWNSEC) في المركز الأول وحصوله على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، وفاز فريق (G2) بالمركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، فيما حصل فريق (R41N) الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار.
كما أتاحت منصة زين للإبداع، ضمن مشاركتها في المؤتمر، الفرصة لـ5 شركات ناشئة أردنية هي (Curans)، و(Semesteer)، و(Tamarras)، و(The World of Plants)، و(Kitchefy)، التي تم اختيارها ضمن النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة" وانضمت لبرنامج الاحتضان الذي تقدمه المنصة لمدة عام كامل؛ للمشاركة وحضور فعاليات هذا المؤتمر، وذلك من خلال تخصيص مساحة لكل شركة في جناح منصة "زين" للإبداع، لإتاحة الفرصة لها للتشبيك وعرض أعمالها وتعريف الحضور والشركات المشاركة في هذا الحدث، لتوسيع أعمالها وتبادل الخبرات والمعرفة؛ حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من دول عدة وحضور كبير من خبراء ومتحدثين متخصصين، وشركات ومهتمين في هذا المجال.
المركز الوطني للأمن السيبراني

الإطار الوطني للأمن السيبراني بنسخته النهائية قبل نهاية العام منذ24 ساعة

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.07 % منذ24 ساعة

سياح يمتطون جيادا في وادي رم - (الغد)

%29 توقع زيادة زوار المملكة منذ24 ساعة

البطالة

التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية عربيا.. هل من طريق؟ (1 - 2) 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفقر

%6.6 ارتفاع الفقر متعدد الأبعاد

منذ 50 دقيقة
وزارة الصناعة والتجارة

صندوق الصناعة: اتفاقيات منح مع 245 شركة الشهر الحالي

منذ 54 دقيقة
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

%94 زيادة طلبات رخص العمل الإشعاعي

منذ 55 دقيقة
1694007192028124400

أردنيون يبتكرون مشاريع طموحة في مجال الريادة المجتمعية

منذ 57 دقيقة
مفهوم_العدالة_الاجتماعية

التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية عربيا.. هل من طريق؟ (2-2)

منذ 58 دقيقة
أعمدة كهرباء وقت الغروب - (تصوير أمير خليفة)

رغم زيادة الطلب %5.. النظام الكهربائي مستقر

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الكتابة للمراكز الفكرية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات | منذ1 ساعة
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 