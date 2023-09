"ZINC" تعقد نهائيات مسابقتها للأمن السيبراني ضمن "AIDTSEC 2023"

اضافة اعلان

البحر الميت-الغد- ضمن رعايتها للنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، وعلى هامش مشاركتها في هذا الحدث الأبرز والأهم على مستوى المنطقة، عقدت شركة "زين" الأردن، ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، نهائيات مسابقة الأمن السيبراني (ZINC Capture The Flag 2023)، من نوع (Attack and Defense)، والتي كانت قد عقدت المرحلة الأولى منها خلال الشهر الماضي، وتم تأهيل 10 فرق خلالها للمنافسة في هذه المرحلة النهائية.وأقيمت المسابقة، الاثنين الماضي، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر؛ حيث تنافست خلالها الفرق المشاركة التي ضمت 35 طالباً وخبيراً على مدار 8 ساعات متواصلة، بأسلوب الهجوم-الدفاع، والذي يتضمن مهاجمة أنظمة الكمبيوتر والدفاع عنها داخل بيئة محاكاة، ومحاولة السيطرة على شبكة أو نظام افتراضي والحفاظ عليه، واستغلال نقاط الضعف، أو إجراء اختبار الاختراق، أو حل العديد من المهام المتعلقة بالأمان للوصول إلى البيئة المستهدفة والحفاظ عليها، مع الحماية في الوقت نفسه من المهاجمين الآخرين.وانتهت المسابقة بفوز فريق (PWNSEC) في المركز الأول وحصوله على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، وفاز فريق (G2) بالمركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، فيما حصل فريق (R41N) الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار.كما أتاحت منصة زين للإبداع، ضمن مشاركتها في المؤتمر، الفرصة لـ5 شركات ناشئة أردنية هي (Curans)، و(Semesteer)، و(Tamarras)، و(The World of Plants)، و(Kitchefy)، التي تم اختيارها ضمن النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة" وانضمت لبرنامج الاحتضان الذي تقدمه المنصة لمدة عام كامل؛ للمشاركة وحضور فعاليات هذا المؤتمر، وذلك من خلال تخصيص مساحة لكل شركة في جناح منصة "زين" للإبداع، لإتاحة الفرصة لها للتشبيك وعرض أعمالها وتعريف الحضور والشركات المشاركة في هذا الحدث، لتوسيع أعمالها وتبادل الخبرات والمعرفة؛ حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من دول عدة وحضور كبير من خبراء ومتحدثين متخصصين، وشركات ومهتمين في هذا المجال.