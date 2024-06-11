 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

آبل وثورة الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل الشراكة وتأثيرها

1718124927160829900
آبل
عمان -الغد - كشفت شركة "آبل" عن إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "آبل إنتلجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي سيري، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".اضافة اعلان
حدث "آبل" كان لها ارتدادات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، فبينما عبر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان عن سعادته بالتعاون مع "آبل"،  فيما هدد الملياردير والمدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بحظر أجهزة "آبل" في شركته إذا قامت أبل بدمج "أوبن إيه آي"، على مستوى نظام التشغيل، واصفا إياه بـ"الانتهاك الأمني غير المقبول".
وفي هذا السياق قال محرر شؤون التكنولوجيا في "سكاي نيوز" محمد عنتر: إن "هناك منافسة بين ماسك وأوبن إيه آي، والأول يطرح شركته كشركة للذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "ماسك معروف بتصريحاته المتهورة، ما حصل ليس دمج شات جي بي تي بآبل بل هو فقط خاصية موجودة على الهواتف".
وتابع: "ماسك يبتكر صراع وهمي، وحدة من النقاط التي حاولت آبل الترويج لها بالأمس هي أن عمليات الذكاء الاصطناعي ستتم فقط على هواتف المستخدمين ولن تكون قادرة على الوصول إليها".
آبل وثورة الذكاء الاصطناعي
أعلنت الشركة عن إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها "آبل إنتليجينس" الذي سيتوفر في الهواتف واللوحات وأجهزة الكومبيوتر.
 سيتمكن النظام من التحكم بمختلف التطبيقات والبرامج ليتيح للمستخدم قدرات هائلة للتحكم بالنصوص والصور والرسائل ودارة المعلومات والبيانات الشخصية.
مع إطلاق نظام تشغيل iOS 18 المرتقب في الخريف المقبل، تأتي النسخة الجديدة من نظام "سيري" المعزز بالذكاء الاصطناعي و القادر على التواصل مع المستخدم بشكل فعّال قادر على استخدام كافة التطبيقات وخصائصها لتوفير المساعدة والقيام بالمهام المطلوبة.
   كما أعلنت آبل عن دمج نظام" شات جي بي تي" بالمساعد الشخصي "سيري" مما سيتيح استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة عبر مخاطبة نظام الدردشة "سيري"مباشرة.
وسيغزو الذكاء الاصطناعي يغزو كافة التطبيقات، من ألبوم الصور إلى المدونات (Notes) وصولاً إلى رسائل الإيميل والخرائط.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. رشا سلامة

في الطريق إلى "كاداكاس"

منذ 31 دقيقة
1718126068490871500

"قميصي": رحلة إبداعية تبتكرها "أبو عباس" لدمج ذوي الإعاقة بصناعة الملابس

منذ 48 دقيقة
1718121751200635000

اكتشاف مضاد حيوي يغير "قواعد اللعبة" في علاج العدوى المزمنة

منذ 49 دقيقة
1718124852890822600

النوم الكافي.. هكذا يقلل الشعور بالوحدة

منذ 52 دقيقة
1718125098190839000

علماء يؤكدون: ما نراه هو ما ترسمه لنا أدمغتنا

منذ 53 دقيقة
1718123190590743700

دراسة: مؤشرات مرض "ألزهايمر" تتبع التغيرات البيولوجية في الدماغ

منذ 55 دقيقة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |منذ 10 دقيقة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 