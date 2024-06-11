آبل وثورة الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل الشراكة وتأثيرها

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عمان -الغد - كشفت شركة "آبل" عن إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "آبل إنتلجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي سيري، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".حدث "آبل" كان لها ارتدادات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، فبينما عبر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان عن سعادته بالتعاون مع "آبل"، فيما هدد الملياردير والمدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بحظر أجهزة "آبل" في شركته إذا قامت أبل بدمج "أوبن إيه آي"، على مستوى نظام التشغيل، واصفا إياه بـ"الانتهاك الأمني غير المقبول".وفي هذا السياق قال محرر شؤون التكنولوجيا في "سكاي نيوز" محمد عنتر: إن "هناك منافسة بين ماسك وأوبن إيه آي، والأول يطرح شركته كشركة للذكاء الاصطناعي".وأضاف: "ماسك معروف بتصريحاته المتهورة، ما حصل ليس دمج شات جي بي تي بآبل بل هو فقط خاصية موجودة على الهواتف".وتابع: "ماسك يبتكر صراع وهمي، وحدة من النقاط التي حاولت آبل الترويج لها بالأمس هي أن عمليات الذكاء الاصطناعي ستتم فقط على هواتف المستخدمين ولن تكون قادرة على الوصول إليها".آبل وثورة الذكاء الاصطناعيأعلنت الشركة عن إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها "آبل إنتليجينس" الذي سيتوفر في الهواتف واللوحات وأجهزة الكومبيوتر.سيتمكن النظام من التحكم بمختلف التطبيقات والبرامج ليتيح للمستخدم قدرات هائلة للتحكم بالنصوص والصور والرسائل ودارة المعلومات والبيانات الشخصية.مع إطلاق نظام تشغيل iOS 18 المرتقب في الخريف المقبل، تأتي النسخة الجديدة من نظام "سيري" المعزز بالذكاء الاصطناعي و القادر على التواصل مع المستخدم بشكل فعّال قادر على استخدام كافة التطبيقات وخصائصها لتوفير المساعدة والقيام بالمهام المطلوبة.كما أعلنت آبل عن دمج نظام" شات جي بي تي" بالمساعد الشخصي "سيري" مما سيتيح استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة عبر مخاطبة نظام الدردشة "سيري"مباشرة.وسيغزو الذكاء الاصطناعي يغزو كافة التطبيقات، من ألبوم الصور إلى المدونات (Notes) وصولاً إلى رسائل الإيميل والخرائط.