أبطال الأردن يشاركون في نهائيات تحدي القراءة العربي

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وصل أبطال الأردن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في نهائيات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، حيث يتنافسون على اللقب مع أوائل الدول العربية، ويجري الإعلان عن أبطال الدورة السابعة غدا في دبي.ويمثل الأردن في التصفيات النهائية الطالبة وجد فنطول حمد العون، بعد إحرازها لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على المستوى الوطني، من بين 2007080 طالب وطالبة شاركوا في التصفيات، والطالبة نوال محمد خضر صاحبة الفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في ختام تصفيات شارك فيها 200 طالب وطالبة، كما شهدت تصفيات الدورة السابعة على مستوى المملكة مشاركة 5809 مدارس، و7678مشرف ومشرفة قراءة.وجد فنطول حمد العون.. المثابرة والتحديفازت وجد فنطول حمد العون بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة، بعد منافسة مع 2,007,080 طالبا وطالبة، تعتبر نفسها بطلة حقيقية لأنها، كما تقول: "في رحاب الأمل مضت قدما لتكون أملا ينير الدروب البعيدة، وقد تحطمت حواجز اليأس، فهي بطلة تحلت بالإصرار لم تستسلم وحاولت مرارا وتكرارا وقد بدأت رحلة التحدي بنفس طموحة متآلفة لاستمرار النجاح.رحلة وجد مع التحدي بدأت منذ سن العاشرة، من خلال مشاركات متتالية في تحدي القراءة العربي، من دون كلل ولا ملل، محاولة أولى وثانية وثالثة ورابعة وكل سنة تجدد الهمة، وفي المحاولة الخامسة كان التتويج حليفها، وتشير إلى عائلتها باعتبارها مصدر قوتها.تقول وجد: "يمثل لي تحدي القراءة العربي نور شمس، نلبس من تيجانه، فكان التحدي موجها لنا في حياتنا، من دون التحدي كنت طيفاً في سماء مظلمة بعيدة.. أرى التحدي بعد مائة عام من اليوم، والمشاركون في كبسولات في مكان معين تحت البحر أو في أقصى الفضاء، كبسولات تحمل المشاركين والحضور بتقنيات إلكترونية حديثة كما تقول نظرية العالم ألبرت آينشتاين (الخيال أقوى من المعرفة)، فالمعرفة محدودة أما الخيال فلا حدود له.. أتخيل أن يتم استحضار مسيرة تحدي القراءة العربي والأبطال السابقين ضمن تقنيات مثل الهلوغرام".وتواصل وجد حديثها: "أهم شيء يراه الآخرون في شخصيتي هو المثابرة والتحدي والإيجابية المستمرة المرتبطة بالإصرار.. ومن أكثر الشخصيات المؤثرة في نفسي هو صقر قريش عبد الرحمن الداخل، وقدوتي ومثلي الأعلى في هذه الحياة هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".نوال محمد خضر.. قهر التحدياتحصدت نوال محمد خضر لقب بطل تحدي القراءة العربي "فئة أصحاب الهمم"، على مستوى المملكة في الدورة السابعة، بعد منافسة مع 200 طالب وطالبة.تحدت نوال الإعاقة، حيث كان الكتاب ملجأها، أحبت القراءة دائماً ووجدت نفسها فيها، رغم صعوبة قدرتها على حمل الكتاب ووقوعه منها وصعوبة تقليب صفحاته، نتيجة إصابتها بضعف الأعصاب في يديها وجسدها كاملاً، ولكنها لم تستسلم.تقول نوال: "تحدي القراءة العربي ساعدني على التغلب على التحديات والصعوبات، وبعد الفوز بالمركز الأول على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، استطعت أن أحول نظرات التعجب إلى نظرات إعجاب وانبهار، ومن الصعاب تبدأ قصص النجاح وتصنع الأبطال.. شعرت أنني اقتربت من تحقيق حلمي، فإعاقتي لم تكن عائقا للنجاح، بل هي الحافز للنجاح".وتضيف: "نعم للاستمرار وألف لا للاستسلام.. واجهت صعوبة شديدة في كتابة تأشيرات جوازات تحدي القراءة العربي، حيث أذكر أنني سهرت الليالي لإنجازها في الوقت المحدد، وشعرت في هذه الفترة بألم وتعب شديدين وتراكمت واجباتي المدرسية... ولكن تجاوزت تلك المرحلة واستطعت أن أنظم وقتي بين مستقبلي وحلمي.. فقد شاركت خمس مرات لنيل البطولة، ولكن في مشاركتي الرابعة في الموسم السادس كان من الممكن أن أفقد الأمل، حيث تمكن التعب من التسلل إلي، ولكنني التزمت الصمت، وعندما علمت بإضافة فئة أصحاب الهمم في هذه الدورة، شعرت في تلك اللحظة بخفقان شديد في قلبي، حيث عاد حلمي وتجددت لدي مشاعر التحدي.. فأسرعت إلى غرفتي وأخرجت جوازات التحدي واخترت كتباً لأقرأها وآمنت بنفسي وبالبطولة وبدأت من جديد".ترسيخ التحصيل المعرفيوتتوج النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي الفائز باللقب، حيث يحصل على 500 ألف درهم، كما تشهد أوبرا دبي التي تستضيف الإعلان عن أبطال التحدي، تكريم صاحب المركز الأول عن فئة أصحاب الهمم التي تم استحداثها وللمرة الأولى في تاريخ المبادرة، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 200 ألف درهم.وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة بينهم 22506 طلاب من فئة أصحاب الهمم، يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة في 46 دولة حول العالم، وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العام 2015، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.