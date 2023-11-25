أبو حلاوة ينفذ جدارية "من عمان إلى غزة" بمتنزه متحف الفنون

أحمد الشوابكة

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عمان- نفذ رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين السابق صاحب جاليري "إطلالة اللويبدة" الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوة، جدارية "من عمان إلى غزة" في متنزه متحف الفنون الجميلة بجبل اللويبدة، وبمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين والهواة.اللوحة نفذت على مرحلتين؛ الأولى، باللون الأبيض والأسود ويجسد مشاهد الخراب الذي استهدفه العدو لمبان في غزة، والمرحلة الثانية، ساهم فيها الحضور للمشاركة برسم غزة بعد بد إعادة الإعمار، وفق أبو حلاوة الذي يبين، أن تنفيذ اللوحة التفاعلية جاء بمساحة (2 متر × 3 متر) لتجسيد واقع الحدث في غزة من دمار وانتهاك لحقوق الإنسان بكل أشكاله وأهمها حقوق الطفل، وتأثير الخراب على الإنسان الغزي، مما يصنع حالة من الإرباك ما بين الاستقرار أو الرحيل والبحث عن الأمان.ويقول أبو حلاوة في تصريح خاص لـ "الغد": "إن ما يميز عملية بناء العمل حركات إيمائية وأدوات مجردة وألوان ورسم هندسي كأنه بناء للدمار بلون داكن وبدرجات الرمادي".إلى ذلك، تأتي الجدارية لتجسيد المكان من خلال الإشارة إلى بعض المباني المتهالكة ومحتواها المتبعثر من الملابس والأثاث، كذلك مرحلة الصمت ما بين اللون وعدم اللون، في إشارة إلى أن "القادم سيكون أجمل"، رغم الخراب والدمار.ويضيف، "نستطيع إعادة الإعمار بالإرادة والصمود لتكون غزة مكانا يحتذى به، كأنها أسطورة طائر الفينيق".لمسات خاصة من الحاضرين كانت في هذه الفعالية، تحمل الأمل عبر رسم الشمس وزهور الدحنون، والتضحية التي قدمها الفلسطنيون من أجل أرضهم.