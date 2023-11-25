السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو حلاوة ينفذ جدارية "من عمان إلى غزة" بمتنزه متحف الفنون

1700912893961282200
أبو حلاوة ينفذ جدارية "من عمان إلى غزة" بمتنزه متحف الفنون
عمان-  نفذ رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين السابق صاحب جاليري "إطلالة اللويبدة" الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوة، جدارية "من عمان إلى غزة" في متنزه متحف الفنون الجميلة بجبل اللويبدة، وبمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين والهواة.اضافة اعلان
اللوحة نفذت على مرحلتين؛ الأولى، باللون الأبيض والأسود ويجسد مشاهد الخراب الذي استهدفه العدو لمبان في غزة، والمرحلة الثانية، ساهم فيها الحضور للمشاركة برسم غزة بعد بد إعادة الإعمار، وفق أبو حلاوة الذي يبين، أن تنفيذ اللوحة التفاعلية جاء بمساحة (2 متر × 3 متر) لتجسيد واقع الحدث في غزة من دمار وانتهاك لحقوق الإنسان بكل أشكاله وأهمها حقوق الطفل، وتأثير الخراب على الإنسان الغزي، مما يصنع حالة من الإرباك ما بين الاستقرار أو الرحيل والبحث عن الأمان.
ويقول أبو حلاوة في تصريح خاص لـ "الغد": "إن ما يميز عملية بناء العمل حركات إيمائية وأدوات مجردة وألوان ورسم هندسي كأنه بناء للدمار بلون داكن وبدرجات الرمادي".
إلى ذلك، تأتي الجدارية لتجسيد المكان من خلال الإشارة إلى بعض المباني المتهالكة ومحتواها المتبعثر من الملابس والأثاث، كذلك مرحلة الصمت ما بين اللون وعدم اللون، في إشارة إلى أن "القادم سيكون أجمل"، رغم الخراب والدمار.
ويضيف، "نستطيع إعادة الإعمار بالإرادة والصمود لتكون غزة مكانا يحتذى به، كأنها أسطورة طائر الفينيق".
لمسات خاصة من الحاضرين كانت في هذه الفعالية، تحمل الأمل عبر رسم الشمس وزهور الدحنون، والتضحية التي قدمها الفلسطنيون من أجل أرضهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700915514431426300

"كذب الاحتلال".. حينما يتطاير أمام موجات من السخرية

منذ1 ساعة
1700910697141205600

باقة من الإنتاجات العربية والأجنبية بمهرجان الأردن لأفلام الأطفال

منذ1 ساعة
1700916956881477900

صرخات الأطفال في غزة.. حكايات تنقل المعاناة والحسرة والقهر

منذ1 ساعة
1700918181441543700

أشبه بالإدمان.. ما سبب الهوس بالتسوق خلال موسم الأعياد؟

منذ1 ساعة
الأعشاب الطازجة

هل يفضل استخدام الأعشاب الطازجة أم المجففة أثناء الطهي؟

منذ24 ساعة
قطاع غزة-(وكالات)

الخطاب الإيجابي في الحرب على غزة يرفع المعنويات ويحاكي النصر القريب

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 