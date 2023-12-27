أبو سماقة تغدو بحلمها في تصميم حقائب عصرية مستوحاة من الهندسة المعمارية

رشا كناكرية

عمان- بيد تنبض بالفن والشغف نحو عالم الرسم، وجدت الشابة الأردنية لين أبو سماقة نفسها تسعى بخطوات ثابتة في طريق تحقيق حلمها في عالم التصميم، لتحجز لنفسها مكانا بين صفوفه بتشكيل حقائب عصرية وأنيقة وبطابع غير تقليدي.

منذ الصغر اكتشفت أبو سماقة انحيازها للرسم والتصميم، إذ كانت الألوان رفيقتها الدائمة تخط وترسم بها أجمل الأشكال الطفولية التي تحولت لتصاميم فريدة، وقد اعتادت أن تصمم للعبة الباربي الخاصة بها ثيابا جميلة بمناديل ورقية، كأي طفلة طموحة، وبتشجيع والدتها لها آمنت بنفسها وزاد تعلقها بالرسم والتصميم.

كبر الحلم وتحول إلى واقع، فنراها الآن تستلهم من الأشكال الهندسية حقائب فريدة من نوعها تجذب كل من يراها، وكل من يبحث عن الاختلاف والتميز.

وفي حديث خاص لـ"الغد"، بينت أبو سماقة، أن الرسم كان الرفيق الدائم لها في مرحلة الطفولة، وحتى هذه اللحظة، ما يزال يحتل تفاصيل يومها، ومنذ صغرها كانت تدرك أنها ستصنع شيئا مميزا بموهبة التصميم، سواء كان بمجال الهندسة المعمارية أو التصميم.

وتشير أبو سماقة الى أن والديها هما أول من لاحظ موهبتها، وكانا مصدر دعمها الأول، لافتة إلى أنها كلما شعرت بالتعب وتسلسلت رغبة الاستسلام الى داخلها كانا يقولان لها "لا تستسلمي وأكملي حلمك".

وتذكر أنها كانت دائما تقول لنفسها إنها ستدرس هندسة العمارة، ولكنها تخصصت بدراسة التسويق الإلكتروني في جامعة الأميرة سمية، إذ لم يسمح لها معدلها بدخول هندسة العمارة، ولكنها بالرغم من ذلك عملت على تطوير موهبتها وتلقت دورات في التصميم الجرافيكي وتصميم الأزياء، فهي مؤمنة أنه ليس على الشخص أن يدرس التصميم ليعمل به.

والانطلاقة الأولى لأبو سماقة في عالم التصميم كانت في العام 2019 بعد شهرين من تخرجها في الجامعة، إذ بدأت بعلامتها التجارية وصممت أول حقيبة لها، وقد ساعدت دراستها لتخصص التسويق الإلكتروني في الترويج لتصاميمها، إذ تمكنت من عمل استراتيجية للتسويق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير الى أنها اختارت شكل "المثلث" لحقائبها، لأنه لطالما ما ألهمتها هندسة العمارة في البنايات التي تحتوي على مثلثات في تصاميمها، والإلهام الأكبر كان من المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد التي تركت بصمات عالمية بارزة في عالم الهندسة، فقد قامت بتصاميم رائعة وغريبة وفريدة من نوعها، واستطاعت أن تحققها على أرض الواقع، مؤكدة بذلك أن إلهامها جاء من الهندسة المعمارية التي تتزين بالزوايا والمثلثات.

وتؤكد أبو سماقة، أن الإلهام وراء حقائبها متجذر بعمق في عالم الأشكال الهندسية والجماليات، مبينة أنها تستمد طاقتها الإبداعية من الأناقة والدقة التي توجد في أبراج المثلثات وعجائب الهندسة المعمارية، مشيرة إلى أن رؤيتها تتلخص في دمج الجاذبية الهندسية في كل حقيبة تقوم بصنعها.

وتقول "تماما كما تقف الهياكل المثلثة بجرأة وقوة، هدفي هو إنشاء حقائب تعبر عن تصريح قوي"، إذ تجمع حقائبها مزيجا من الوظائف والأناقة، حيث يمكن لكل امرأة حمل حقيبة لا تخدم فقط احتياجاتها العملية، بل تمنحها أيضا إحساسا لا يمكن إنكاره بالثقة والجرأة.

وتؤكد أنها خلال تصميمها تكتشف فن المثلثات، واللعب بالأبعاد، وتوازن الألوان والمواد، فكل حقيبة هي شهادة على جمال التصميم الهندسي ورمز للقوة، ومصدر إلهام للنساء اللواتي يسعين للتعبير عن أسلوبهن الفريد وترك انطباع دائم.

وترى أبو سماقة، أن جميع التحديات اللي واجهتها منذ بدايتها جعلتها أقوى، ففي أول تصميم لم يساعدها أحد وبحثت بنفسها عن مشغل يصنع الحقائب، وكانت تنتظر لساعات لحين الانتهاء من الحقيبة، وتقول "أنا شخص عنيد بطبعه، وعند تحديد موعد للتسليم، سيتم بموعده ولو انتظرت لساعات طويلة".

وتؤكد أن التحديات لا تتوقف، وأنها تعيش تحديا جديدا اليوم بعد انتقالها لتركيا وبدء تصنيع حقائبها منها لتنطلق منها للحلم الأكبر، موضحة أنه أمر جميل وتفتخر به، ولكن يحمل الكثير من التحديات، من التصنيع والتصميم والتصوير والتسويق، جمعيها تحديات لبناء علامة تجارية أفضل.

وتشير أبو سماقة إلى أن الجميع يرى الحقيبة بجمالها، ولكن هنالك مراحل كثيرة تمر بها حتى تصل إلى هذا التميز، ففي البداية تقوم بإعداد التصميم الأولي "السكيتش" من الإلهام الذي يخطر لها وتبدأ بالرسم وتحديد الألوان والإكسسورات الخاصة بالحقيبة واختيار المواد وعمل القطعة، فالمجموعة "الكولكشن" تأخذ من شهر لغاية 6 أشهر بعد تصنيع العينة الأولى والتعديل عليها، ومن بعدها يتم تصنيع كمية من كل تصميم واختيار الألوان للتصميم وطباعة اللوغو والخياطة.

وتصرح أبو سماقة، أنها تنظر إلى المصمم الفرنسي سيمون بورت جاكيموس والمصمم لي الكساندر ماكوين ⁠كقدوة لها في عالم التصميم، وتتطلع إلى موهبتهما الفنية ليغدو حلمها حقيقة بالوصول إلى العالمية.

وتوضح أنها تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتصاميمها، مشيرة إلى أنها بدأت بعرض مجموعة لحقائبها عبر حساب على منصة "انستغرام" ومن بعدها أنشأت موقعا الكترونيا للحقائب، كما تشارك جمع الحملات التسويقية على موقعها الإلكتروني، مؤكدة بذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي أمر مهم لتسويق أي منتج في هذا التطور الذي نعيشه اليوم، فالتسويق الإلكتروني على السوشال ميديا خطوة مهمة للوصول والنجاح.

وختمت حديثها، مؤكدة أنها شخص طموح ودائماً تسعى للأفضل، وحلمها أن تُعرف العلامة التجارية الخاصة بها داخل تركيا ويصبح لديها مشغلها الخاص وتصنع به جميع الحقائب، متمنية أن تصل الرسالة الخاصة بحقائبها، وأن تشعر كل فتاة أنها مميزة بالحقيبة اللي تحملها، وأن تكون هي نفسها من دون أن تلتفت لـ"التريندات" وليكن لها "ستايل" وشخصية فريدة.

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