السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجسام مضادة "لم تكتشف سابقا" يمكنها استهداف أنواع من الإنفلونزا

Untitled-1
أرشيفية
 قال علماء: "إن فئة من الأجسام المضادة المكتشفة حديثا في دم الإنسان يمكنها تحييد أنواع مختلفة من فيروس الإنفلونزا، ويمكن أن تكون أساسية لتطوير لقاحات وقائية ضد الفيروسات الموسمية. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وفي بيان جديد، أوضح العلماء أن فيروسات الإنفلونزا المنتشرة تتحور باستمرار، لذلك "نحتاج إلى لقاحات فيروس الإنفلونزا السنوية لمواكبة التطور الفيروسي المستمر".
وهناك أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا، تعرف باسم الإنفلونزا A وB وC وD.
وتأتي الإنفلونزا A في العديد من الأنواع الفرعية التي تكمن اختلافاتها في بروتينين يستخدمهما الفيروس لإصابة الخلايا: الهيماغلوتينين (H) والنورامينيداز (N). على سبيل المثال، H1N1 وH3N2 هما نوعان فرعيان من الإنفلونزا A التي تصيب الأشخاص بشكل روتيني.
ويوجد داخل كل نوع فرعي "سلالات" مختلفة تعمل على تعديل شفرتها الجينية باستمرار. 
ويعتمد صنع لقاحات الإنفلونزا الفعالة، على تسخير القوة الوقائية للأجسام المضادة - البروتينات المناعية التي تهاجم مسببات الأمراض الغازية - ولكن قدرة الفيروس على التحور بسرعة تجعل هذا الأمر صعبا.
وتقوم لقاحات الإنفلونزا بتهيئة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة محددة تلتصق بفيروس الإنفلونزا وتمنعه من إصابة الخلايا بعد غزو الجسم. ونظرا لأن هذه السلالات تتحور عاما بعد عام، يحتاج الأشخاص إلى لقاح جديد كل عام.
وفي الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، وصف العلماء فئة جديدة من الأجسام المضادة في عينات الدم البشرية التي تستهدف أشكالا متعددة من فيروس الإنفلونزا A.
وأجري البحث في المختبر فقط، لذا فإن العلماء غير متأكدين بالضبط من كيفية مساهمة هذه الأجسام المضادة في استجابة الجسم للقاح الإنفلونزا. ومع ذلك، في يوم من الأيام، يمكن استخدامها لتطوير لقاحات أكثر فعالية في حماية الناس من سلالات متعددة من الإنفلونزا في الوقت نفسه.
ومن خلال التجارب، حدد معدو الدراسة الأجسام المضادة المتوفرة بكثرة في دم الإنسان، والتي يمكن أن ترتبط بسلالات معينة من H1 وH3 من الإنفلونزا A، سواء كانت طفرة الهيماغلوتينين موجودة أم لا. وهذا يعني أنها ستكون قادرة نظريا على توفير حماية واسعة ضد النوعين الفرعيين من الفيروسات، وربما حتى مع تحور السلالات المنتشرة بمرور الوقت. وتفاعلت الأجسام المضادة مع سلالات H3 من أواخر الثمانينيات إلى أواخر التسعينيات، وسلالات H1 من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى العام 2015.
ويشير هذا، إلى أن المرضى الذين أخذت عينات من دمهم، تكونت لديهم أجسام مضادة استجابة لسلالات الفيروس H3. وبعد التعرض لاحقا لسلالات H1 من خلال العدوى أو التطعيم، أصبحت الأجسام المضادة مهيأة لاستهداف H1 أيضا.
وقد يكون لهذه النتائج تطبيقات مهمة لتطوير اللقاحات المستقبلية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

في غزة.. أصوات الصغار تناشد الحياة وأحلام بريئة تبعثرها شراسة الحرب

منذ1 ساعة
Untitled-1

مشروع مكتبة الأسرة ينطلق اليوم في "أم الرصاص"

منذ1 ساعة
الفنانة رولى عازر-(من المصدر)

عازر: الفلكلور الفلسطيني الأقرب لنفسي والفن منبر لنصرة القضية

منذ1 ساعة
المخرج فارس الرجوب-(من المصدر)

"البحر الأحمر يبكي" الأردني يفوز بجائزة نجمة الجونة للفيلم القصير

منذ1 ساعة
1703238174680337100

مع نهاية العام.. أمنيات الأردنيين تدور حول غزة والنصر والسلام

منذ24 ساعة
1703240598880342000

ما حقيقة تعرض الأرض لعاصفة شمسية تؤثر على الإنترنت؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

تطورات لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات | منذ24 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 