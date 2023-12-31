أجندة العام 2023 "ترهق" العالم.. والأنظار تلتصق بغزة

تغريد السعايدة

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عمان- "لا تُعد ولا تُحصى" هي الأحدات التي حملتها أجندة العام 2023 على مستوى العالم أجمع، تنوعت في مواقعها الجغرافية، وطبيعتها ما بين "حروب، كوارث، مآسٍ، والأمل بأن يحمل العام 2024 في جعبته أحداثا تبعث على التفاؤل بأن تنتهي الحروب ويعم السلام.آخر الأحداث التي حملها العام الماضي في جعبته الحرب الشرسة والدموية على غزة من قِبل الاحتلال الاسرائيلي منذ ما يقارب 85 يوما، فقد بلغت حصيلة العدوان المستمر على غزة حتى اللحظة 21 ألفا و822 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، في حين بلغ عدد المصابين 56 ألفا و451 مصابا، بعد استشهاد وجرح العشرات وسط القطاع، وجيش الاحتلال مستمر في ارتكاب مجازره.وكما في كل عام، يلجأ الكثيرون إلى عملية "جرد" للأحداث التي مرّ بها العالم، على المستوى العام وليس على المستوى الشخصي، بل ان هناك من ينتظر العديد من القنوات والمنصات الإخبارية التي تقدم للمتابعين سردا للأحداث، ولكن ما يلفت النظر أن غالبية عمليات الجرد، تتركز على الأحداث المأساوية التي وقعت في عدة بقاع من العالم، ولكن آثارها الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، والسياسية طالت غالبية الدول.وبعد أن ودع العالم عدة أعوام من الأحداث المتعلقة بـ"وباء كورونا"، وما لحقته من تبعات من مختلف النواحي، إلا أن العديد من الأحداث التي شهدها العالم في العام 2023، كان لها وقع وبُعد عالمي واضح، قد تكون الكوارث الإنسانية والحروب، وبضع قليل من الأحداث الأخرى، من أبرزها، والتي قد يكون من الصعوبة بمكان حصرها في نواحٍ عدة.وعلى الرغم من أن غالبية الإجابات الآن عند السؤال عن أبرز أحداث العام 2023، يتطرق الجميع إلى أحداث مؤلمة، دامية، قد تنسي الكثيرين تلك المواقف الشخصية المرحة والإنجازات، ويتحدثون عما حدث على مستوى عالمي وكل ما ألقى بظلاله على المجتمعات ككل.شباط (فبراير) شهد حدثا مأساويا وبات العالم كله ينتظر التصريحات والأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية في تركيا وسورية، بعد أن كانت ليلة السادس من شباط، الأكثر رعباً في تركيا وسورية، حيث أوقع الزلزال الذي وصلت قوته إلى ما يقارب 8 درجات على مقياس ريختر عدة مناطق في ذات الصدع ما بين البلدين، وأوقع عشرات الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح ومفقود، ومشرد.العالم عاش لحظات عصيبة من خلال المشاهد التي تم بثها بأكثر من جهة، حيث تضمنت العديد من المشاهد القاسية والمأساوية، وبخاصة تلك التي كان من بينها مقاطع وصور لأطفال تعرضوا لإصابات بليغة، او لقوا حتفهم، وبحسب كثيرين، فإن حدوث الزلزال خلال ساعات الليل "النوم" كان له وقع مؤلم أكبر وأثار فزع العائلات التي ما يزال إلى الآن عدد كبير منها في الخيم والبيوت المتهالكة.هذا الحدث، ألقى بظلاله بشكل كبير على الأردن، بعد ورود تحليلات "جغرافية" تبين توقع حدوث زلازل مشابهة في المناطق المحيطة، ومن بينها الأردن، ما أثار الخوف بين الناس، وأصبح هناك ما يُعرف بحالة "فوبيا الزلازل"، إلى الحد الذي أقدمت فيه الجهات المعنية على عمل تمارين للمؤسسات على اختلافها للإخلاء في حال حدوث زلزال أياً كانت قوته.ومع توالي الأحدث المؤلمة من خلال الزلازل والبراكين والفيضانات التي تبعت هذا الحدث، في عدة دول، زاد هذا الأمر حدة الخوف لدى العالم أجمع، الذي بات راصدوه ومحللوه يبحثون وراء تلك الأسباب التي أدت إلى هذه السلسلة من الأحداث الكارثية المناخية، بل كان هناك العديد من المؤتمرات والجلسات التي طرحت قضية التغير المناخي ودوره في حدوث "كوارث طبيعية شديدة الخطورة".وفي الثامن من أيلول (سبتمبر) كانت المغرب إحدى الدول الأكثر تضرراً كذلك جراء الزلزال الذي وصلت قوته كذلك إلى 7 درجات، وأوقع آلاف الضحايا كذلك، وكوارث عمرانية كبيرة، خاصة في منطقة مراكش تحديداً، والذي يُعد الأقوى الذي يؤثر على مملكة المغرب، ما اعتبره مسؤولون مغربيون أنه من ضمن أكبر الكوارث الطبيعية التي تلحق بالمغرب، وهو الأمر كذلك الذي دفع بالعديد من الدول إلى مد يد العون للمغرب ومساعدتها لوجستياً وطبياً.ولم يتوقف الأمر هنا، ولم يمض، وما هي إلا ايام حتى هز العالم ما حدث في ليبيا في إعصار "دانيال"، والذي داهم عدة مدن وولايات ليبية، في العاشر من أيلول (سبتمبر)، بيد أن ولاية درنة كانت الأكثر إيلاماً بعد أن "مُسحت عن وجة الأرض وانقلبت رأساً على عقب" وغابت ملامح المدينة بشكل كامل، وراح ضحية هذا الإعصار كذلك الآلاف، ممن لا يمكن حصرهم، وخلفت وراءها مئات القصص التي تناقلتها وسائل الإعلام في العالم، وأُعلنت درنة مدينة منكوبة، عدا عن باقي المدن التي تضررت جراء الزلزال المدمر كذلك الذي رافق الإعصار "دانيال".وبالقرب من المغرب وليبيا، مرت الجزائر بحادثة أليمة كذلك في ذات العام، بعد ان حدثت فيها عدة حرائق متسلسلة تسببت بمقتل عشرات من السكان، في عدة ولايات متفرقة، الأمر الذي أدى إلى رفع منسوب الخوف لدى المجتمعات، وكأن الأحداث تنتقل من بلد إلى آخر، عدا عن كونها جميعاً "كوارث طبيعية وليست مفتعلة"، فكان الخوف من الكوارث الطبيعية هو الهاجس الأكبر لدى سكان العالم، في الوقت الذي سببت الفيضانات والأعاصير والبراكين والزلازل عدة دول في العالم بنسب مختلفة.السودان، كانت حاضرة بأحداثها الدامية ذلك في هذا العام، الذي شهد انقلاباً مأساوياً في الأحداث والحياة السياسية والإجتماعية على حد سواء، بعد أن كان عاماً غارقاً بالآلام والدموع والدماء، وما تزال كذلك حتى مع مرور احداث عالمية مؤلمة، حيث ظهرت هناك انقسامات وانقلابات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في الوقت الذي وصف فيه محللون أنها الأعنف والأصعب في السودان منذ ما يقارب القرن.ومؤخراً، عادت أحداث السودان إلى الواجهة بعد أن ازدادت وحشية القتال هناك، وتعرض النساء إلى الانتهاكات الوحشية والجنسية، عدا عن حالات النزوح الكبيرة "بالملايين" للسكان، وان ما يزيد على 12 شخصا قتلوا في القتال الدائر هناك، وفرار السكان من العنف من قوات الدعم السريع. وحذرت منظمة الصحة العالمية من الأمراض المنتشرة بين السكان، وابرزها الكوليرا، بالإضافة إلى انتشار المجاعة التي حذر منها برنامج الغذاء العالمي، وسط مخاوف من وجود تهديد يطال أكثر من 18 مليون سوداني.حدث أيضاً نال اهتمام العالم في أيام (مايو) الماضي، حيث كانت قصة الغواصة السياحية "تيتان" التي كان ركابها من ضمن أغنياء العالم، وعددهم أربعة، وابن أحدهم، في محاولة منهم لاستكشاف حطام السفينة "تيتانيك"، والتي دفع الراكب فيها مبلغ 250 ألف دولار ثمن تذكرة المشاركة في هذه الرحلة، والتي تحولت إلى "رحلة موت محتم في قاع المحيط".جميع القنوات الإخبارية كانت تبث لساعات تغطية لفرق مختصة تُعنى بمحاولة إخراج الغواصة بمن فيها بسلام، بيد أن نهاية تلك القصة كانت مأساوية بعد أن انفجرت "داخليا"، وأودت بحياة جميع من كانوا على متنها، في الوقت الذي ربط فيه بعض الناس "لعنة التايتنك" التي أغرقت الغواصة، وساد الحزن على ركابها العالم أجمع.أستاذ علم الاجتماع والسياسات الاجتماعية، في الجامعة الأردنية الدكتور مجد الدين خمش يرى أن كل حدث مرّ به العالم في هذه العام كانت له إسقاطات وتاثير على المجتمعات والافراد، في ظل عالم منفتح وبات أصغر كما يقال، من قرية صغيرة، مشيراً إلى أن 2023 كان عاماً صعباً بعدة مقاييس، والأحداث الدامية التي ما تزال آثارها مستمرة إلى الآن كان لا بد ان تؤثر على العالم بأجمعه، وليس على دول محددة، خصوصاً "أننا كنا في طور التعافي من جائحة كورونا وبدأ الإقتصاد بالتعافي".ووفق خمش، فإن الأردن تأثرت بكل تلك الأحداث وبدا ذلك واضحاً سواء على الناحية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وما حدث في غزة مؤخراً كان من أكثر الأحداث لتي ألقت بظلالها على المجتمع الأردني، ويرجئ ذلك بسبب الترابط الاجتماعي والعاطفي الكبير بين البلدين، و"المزاج الشعبي المرتبط مع الاشقاء في غزة والضفة الغربية"، حيث انعكس كل ذلك على مسار الحياة اليومية."غزة" والعدوان الوحشي عليها، عاشته الأردن بكل ما فيه، وانشغل المجتمع بما يحدث هناك، من خال إظهار كل تلك المشاعر من خلال عدة فعاليات، وفق خمش، موضحاً أن تلك الوقفات التضامنية والمساعدات التي يتم تقديمها، ما هي إلا جزء بسيط من وقف الأردن الداعم.ويؤكد خمش أن الوقفات التضامنية في هذا العام كانت مميزة، وذلك من خلال التناغم ما بين الموقف الرسمي والشعبي، وتنوع كبير في حجم حرية التعبير عن المشاعر بشكل متوازن ومعتدل وغير متطرف، كما أظهر المجتمع الأردني النضج والتناغم الذي من شأنه أن يكون مصدر قوة للأشقاء في غزة، واستمرار تقديم الدعم وتشكيل تحالفات وطنية للأردن في سبيل دعم وقف الحرب على غزة.ويرى خمش أن العام 2023 شهد تأثيرا واضحا على سطح الكرة الأرضية بسبب التلوث البيئي والتغير المناخي الذي نشهده، وهو الذي يرتبط بالكوارث الطبيعية التي تم ذكرها آنفاً، عدا عن التزايد السكاني الذي بينته الأرقام والإحصائيات على مستوى العالم أجمع، والذي يظهر أثره بالجانب الاقتصادي والمستوى المعيشي وزيادة نسبة الجريمة والحروب والتنافس.وعلى مستوى الأردن، يعتقد خمش أن الأحداث المحيطة كان لها وقع واضح في هذا العام، مع الازدياد الكبير في مستوى البطالة والفقر، إذ ان التزايد السكاني البارز في هذا العام، تأثيراته الواضحة ولا يمكن غض الطرف عن تأثيرات الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي، والمحلي ايضاً، ولكن الأردن يسعى للخروج بأقل تكلفة ممكنة"، على حد تعبيره.ولكن، يرى خمش أن هناك بعضا من الأحداث التي يمكن أن تبعث على التفاؤل على مستوى الأردن، من حيث شعور المواطنين بالأمن الذي توفره الأردن لأراضيها وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، ومحاولة استغلال ثورة الذكاء الاصطناعي في حل العديد من المشاكل في الطاقة، على سبيل المثال، ومن ناحية أخرى هناك تحولات سياسية تطويرية في مجال المشاركة السياسية من خلال قانون الأحزاب وتطبيقة في العام 2023، وقانون الانتخاب وتطوير الاقتصاد المستدام، وتحسين مستوى الحياة على مختلف الصُعد في المملكة.وعلى مشارف نهاية هذا العام يردد كثيرون الآية القرآنية "ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناس"، لبث الأمل في النفوس وممن يعيشون على يقين بأن يكون عام 2024، نهاية للعديد من المآسي التي ولدت من رحم العام 2023، من أحداث التي ما تزال آثارها واضحة إلى ما بعد نهاية العام الحالي.أن تنتهي الحرب الدموية في غزة ويعيش الغزيون وكل الفلسطينيين في أمن وأمان ومن دون اصوات القصف والمدافع على أرضهم وتحقيق النصر؛ تبقى اولى الأمنيات..