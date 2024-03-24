أجواء دافئة تحتضنها مائدة رمضان.. وأحفاد يملأون قلوب الأجداد فرحا

ربى الرياحي

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عمان- الدفء والأمان والحب غير المشروط؛ بهذه المشاعر الصادقة يعيش الأجداد مع أحفادهم في أجواء من الفرح والبهجة. بقلوبهم الدافئة يحتضنون أحفادهم ولا سيما في رمضان الذي يمتاز بخصوصيته، حيث يلتقون على موائد عامرة بالحب والمحبة وبضحكات لا تغيب.وجود الأحفاد حول الأجداد يمنح الدعم ويزيل مشاعر الوحدة والكآبة بزياراتهم اليومية، وتناول الإفطار معهم وتلبيتهم لكل ما يحتاجون يمنح إحساسا مختلفا بالاهتمام.هديل (24 عاما) تحرص يوميا على الإفطار مع جديها. وتقول جلوسها معهما وخاصة في شهر رمضان يشعرهما بالسعادة فيحاولان بكل طاقتهما توفير أجواء مفرحة، مبينة أنها تحب قضاء أطول وقت معهما لأنهما بالنسبة لها مصدر الأمان وأيضا يستطيعان فهمها دون شرح، فهي معهما ليست مضطرة لأن تخفي ما تشعر به، فالحديث معهما مليء بالعفوية والحنان والطيبة وهذا ما تبحث عنه هديل.تقول صعوبات الحياة كثيرة، لذلك نحتاج دائما لصدر حنون يسمعنا ويتقبلنا كما نحن لذا فمصاحبة الأجداد فيها المتنفس والراحة يتشاركون معنا أدق التفاصيل بحلوها ومرها.الجدة أم غسان هي أيضا تجد في لمّة أحفادها وأبنائها حولها سببا للبهجة والدفء كما تبين. تسابقهم لزيارتها والاطمئنان على أحوالها وتحديدا في الشهر الفضيل يجعلها سعيدة تنتظر لقاءهم بفارغ الصبر. تقول لرمضان نكهة خاصة بوجود الأحفاد والأولاد معها على مائدة الطعام، لذلك تهتم أم غسان كثيرا بطهي الأطباق المفضلة عند أحفادها كما أنها تشعر بالأمان بوجودهم لكونهم روح البيت وفرحته.وتلفت إلى أن الوقت معهم يمضي بسرعة وخاصة أنهم يعرفون جيدا كيف يسعدونها ويوفرون الأجواء المفرحة والمميزة لإبعادها عن الشعور بالملل والوحدة وحتى يصنعوا معها كما من الذكريات التي ستبقى تجمعهم. أم غسان ولأن أحفادها قطعة من روحها تحب أن تعطيهم وقتها كله لتظل تراهم حولها.ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن الأحفاد بالنسبة للأجداد هم الحياة؛ يستشعرون معهم الدفء والأمان والسلام، وبالتالي تتشكل لدى الأجداد أُلفة اجتماعية ونفسية. وبحسب مطارنة فإن العلاقة الخاصة بين الأجداد والأحفاد علاقة قوية فيها كل المشاعر الصادقة، "وما أغلى من الولد إلا ولد الولد" كما هو معروف في مجتمعاتنا العربية، فالأجداد بحاجة دائمة لرؤية أحفادهم وقضاء وقت معهم ويزداد ذلك الإحساس في شهر رمضان إذ إن لوجودهم معنى كبيرا، فهم السعادة والأمل وبقربهم تتلاشى مشاعر الكآبة واليأس.ووفق قوله، فإن حب الأجداد لأحفادهم حب غير مشروط يريدون أن يعيشوا معهم كل اللحظات ويختبروا كل الأحاسيس يرون فيهم السعادة بكل أشكالها ويعيشوا معهم ما لم يعيشوه حتى مع أبنائهم.وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن العلاقة التي تربط بين الأجداد والأحفاد يطلق عليها اسم تواصل الأجيال، وهي علاقة تعود بالنفع والفائدة على كلا الطرفين، فالأجداد يرون في الأحفاد الامتداد الطبيعي لسلالتهم ومصدر السعادة والفخر في حياتهم. والأحفاد يرون في الأجداد المرساة الراسخة التي تزودهم بالإحساس بالأمان والانتماء.وتتابع إبراهيم؛ الأجداد يزودون الأحفاد بنوع من الثراء العاطفي والنفسي الذي لا يقدر بثمن، كما أنهم يزودونهم بالخبرات والمعارف الأساسية في الحياة بأسلوب سهل غير مباشر، خاصة وأن الأجداد يكونون عادة غير مشغولين بأعمال أخرى ومتمتعين بقدر كبير من الصبر والوقت، وهي الصفة التي يفتقدها الآباء والأمهات نتيجة كثرة مشاغلهم.وجود الأحفاد في حياة الأجداد مهم جداً فيوم الجمعة له بهجة خاصة عند الأجداد بسبب رؤية أحفادهم ملتفين حولهم وسماع ضحكاتهم البريئة العفوية تصدح في أرجاء البيت الممتلئ بحضورهم بالمحبة والعطف.إلى ذلك، شهر رمضان المبارك هو فرصة لالتقاء الأجداد بأحفادهم أكثر من مرة لتناول الإفطار وممارسة الطقوس الرمضانية بكل حب وسرور، وفرصة لبناء شخصية الأحفاد من خلال اهتمامهم بهم على كل المستويات وتزويدهم بالخبرات الحياتية المختلفة وتعليمهم الدين الإسلامي وتعليمهم على الفضيلة والأخلاق الحميدة واحترام الآخرين والعلم، من خلال قراءتهم لأحفادهم القرآن الروايات والقصص الدينية وتعليمهم على الصلاة والصدقة ومساعدة الآخرين خلال شهر رمضان المبارك.ووفق إبراهيم، ينبغي على الآباء والأمهات أن يرتبوا باستمرار اللقاءات والزيارات لبيت الأجداد وبالأخص في شهر رمضان المبارك والاجتماع قدر الإمكان على مائدة الإفطار، لأن ذلك يُقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأجداد ويبعدهم عن العزلة والوحدة واليأس، ويبعد عنهم الوقوع بالاكتئاب ويحقق لهم التوازن النفسي ويملأ قلبهم بالفرح والسرور.ولأن شهر رمضان المبارك مناسبة دينية واجتماعية وجب تقريب الأحفاد من أجدادهم لتقديم الفائدة للطرفين، ولتحقيق بر الوالدين وصلة الأرحام، وفرصة لتعليم أبنائنا الدين وتعاليمه عن طريق الأجداد وتعليمهم القيم والعادات الاجتماعية وتحقيق التواصل الاجتماعي والتكافل مع الأقارب، لأن بيت الجد والجدة هو فرصة دائمة وباب مفتوح للتجمع ولقاء الأقارب، وأيضاً فرصة للقاء الأطفال مع أقرانهم من أقاربهم في بيت الأجداد للعب والتسلية.