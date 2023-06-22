أجواء روحانية تغلف بيوت العائلات في الليالي العشر الأولى من ذي الحجة

منى أبوحمور

اضافة اعلان

عمان- مع بدء العد التنازلي ليوم عرفة ودخول الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، تستعد العائلات لاستقبال عيد الأضحى بأداء العبادات والإكثار من الاستغفار والصيام، لزيادة الثواب والإنجاز في أي عمل صالح خلال تلك الفترة المباركة.من جديد، تعود أجواء البهجة والروحانيات في البيوت، أجواء "رمضانية" بامتياز، تحرص الأسر من جديد على الصيام، وإعداد ولائم الإفطار ودعوة "الولايا" على وجبة الإفطار.الأربعينية شذى سمير، اعتادت كل عام صيام "عشرة الحج"، كما يطلق عليها الكثيرون، حيث تستغل هذه الأيام بأداء العبادات والصيام والإكثار من الصلاة ومساعدة المحتاجين.وتقول "اعتدنا الصيام كل عام، وتتجمع العائلات مع بعضها بعضا على مائدة الإفطار وسط أجواء عائلية"، حيث تبدأ منذ ساعات الظهيرة بالاستعداد لتحضير وجبة الإفطار، حيث تجد هي وعائلتها في هذه الأجواء متعتها، والتي تسبق أيام عيد الأضحى، كما أنها تتعمد أن يكون للأعمال الخيرية وقراءة القرآن جزء من يومياتها، كونها أياما معظمة عند الله تعالى."لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك"، هذا ما يقوم به أبو سلطان منذ أن يهل شهر ذي الحجة، حيث يضبط تلفازه على قناة مكة المكرمة التي تنقل شعائر الحج، رافعا صوت التلفاز لتصدح تكبيرات الحج في جميع أرجاء البيت.ويصف أبو سلطان الفرحة التي يشعر بها أبناؤه عند سماع تكبيرات الحج، حيث يبدأون بالتهليل والتكبير، خصوصا في ساعة الغروب قبل وجبة الإفطار.ويرافق هذه الأجواء الروحانية، بحسب أبو سلطان، فرحة الأضحية، حيث اعتادت عائلته الممتدة شراء الأضاحي قبل أيام من العيد والاهتمام بها وإطعامها وإبقائها عدة أيام في البيت قبل أن يضحوا بها، واصفا فرحة أطفال العائلة بهذه الطقوس التي تجعلهم أكثر فرحا بأداء العبادات.ولأن فعل الخير والصدقات من أعظم العبادات الأقرب إلى الله، تحرص عائلة الحاج حسن على جمع ما تيسر من المال في بداية شهر ذي الحجة وشراء ملابس للعيد وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من الأقارب والجيران، فضلا عن توزيع أطباق يزينها المعمول وكعك العيد على الأقارب والجيران قبيل العيد ليلة خبيزه.ومن جهته، يبين خبير التراث نايف النوايسة أهمية الليالي العشر من شهر ذي الحجة واعتباراتها الخاصة عند الناس، فهي أولا تأتي كمقدمة دينية قبل عيد الأضحى، ويجد فيها العائدون راحة إيمانية بعد رحلة صوم رمضان، فتصفو النفوس وتهدأ استعدادا لمناسك الحج.أما الطقوس والعادات المصاحبة للعشر الأولى من ذي الحجة، بحسب النوايسة، فهي صيام وعادات تشبه عادات رمضان، والأبرز هنا هو توديع الحجاج بأهازيج حزينة مثل: "يا دريبة الحجاج عرجا وطويلة ما لاقتك فلانة بيضا غريرة.. يا دريبة الحجاج عرجا ملاوي.."، ويسافر الحجاج بعد هذا الوداع الحزين ويبدأ العد لعودتهم فيتم تزيين مداخل البيوت ورفع البيارق، وفق النوايسة.وتعد الليالي العشر من ذي الحجة من أعظم وأفضل الأيام التي أقسم بها الله تعالى في سورة الفجر في قوله تعالى "والفجر وليالٍ عشر"، كما أنها من الأيام التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث المسلمين على فعل الخير والأعمال الصالحة فيها لعظمها ومضاعفة الأجر والثواب فيها، بحسب النوايسة.يستحب في هذه الأيام الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة مثل الصلاة والصيام لغير الحاج وقيام الليل، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والذكر والدعاء والصلاة على النبي عليه السلام.وعادة ما تقوم العائلات، بحسب النوايسة، ومنذ القدم بترديد تكبيرات الحج ممن لم يستطع اللحاق بموكب الحج، واليوم أيضا تتشارك البيوت والمحال التجارية برفع أصوات التكبيرات من خلال أجهزة التلفاز والسماعات المكبرة فرحة بقدوم شهر الحج وفرحة بالعيد."لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، هذه التكبيرات يرددها الكبير والصغير، بحسب النوايسة، وهي من السنن المحببة فيها، والتي حث عليها الرسول عليه السلام، والتي أصبحت عادة موجودة لدى الكثيرين من المسلمين، ومنهم من يضع تلك التكبيرات حتى في السيارة ليبقى يرددها طوال اليوم.في الوقت نفسه، تعيش الأسر التي تنوي أن تضحي رحلة البحث عن أضاحي، فإذا كانوا أصحاب غنم وأبقار وجمال فالأمر سهل، فقد تختار مجموعة من العائلات بقرة أو جملا كأضحية.. وفي الغالب يختارون كبشا (املح وكامل الأوصاف) أي تتوفر فيه الشروط الشرعية ويتم وضع إشارة عليه (مغرة) ليعرف الآخرون بأنه ليس للبيع، بحسب النوايسة.ويشرح النوايسة، تذبح الأضحية بعد صلاة العيد وفي أيامه التالية، ويقسم إلى أقسام وينال الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل حظا وافرا منه، ويخصون المرأة النفساء بأطيب ما في الذبيحة ويسمون هذه المرأة بـ(الحورية).وأما ما تبقى من اللحم فيصنعون منه وليمة كبرى وعلى الأغلب تكون "المنسف" ويدعون إليها الأقارب وهم يهللون ويكبرون اقتداء بالسلف، لأن هذا من تعظيم شعائر الله.ومن جهة أخرى، يشير النوايسة إلى أن بدء ذي الحجة يعني بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك أو كما يطلق عليه بالعيد الكبير، حيث تبدأ العائلات بالتحضيرات من حلوى وكعك وملابس العيد الجديدة للأطفال وغيرها.