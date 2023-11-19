"أحداث غزة" تؤجج مشاعر وحوارات مغلفة بالحنين للعودة بين آباء وأبناء

ربى الرياحي

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عمان - رغم الألم والقتل وسقوط الآلاف من الشهداء في حرب يقودها العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد شعب أعزل يرفض التخلي عن أرضه؛ يبقى أمل العودة هو الانتصار على كل ما يحدث في غزة اليوم. الأمل بالنصر لم يعد مجرد حلم كل ما يجري الآن هو تمهيد لاسترجاع الأرض المسلوبة.غزة بشجاعة أبطالها والمرابطين فيها، أشعلت مشاعر الكبار والصغار حتى باتت الحوارات التي تدور اليوم داخل البيوت بين الآباء وأبنائهم كلها تصب في دائرة واحدة هي أمل العودة للوطن أحاديث مغلفة بالحنين تطرح يوميا على طاولة النقاش العائلي للتذكير بأهمية القضية وتلك الذكريات التي ما تزال محفورة تأبى أن تنسى، بالإضافة لتجديد الانتماء لفلسطين ومدنها وقراها ومقدساتها.بلهفة المشتاق لتراب الوطن يجلس أبو خالد بين أبنائه وأحفاده يسرد لهم كل ما عايشه من ذكريات على أرض فلسطين يحدثهم بيقين الواثق بأن العودة باتت قريبة بإذن الله.حوارات دافئة تحمل الأمل رغم الألم فكل ما يشاهدونه من قتل وقصف ودمار لا يمنعهم من التفكير باللحظات الأولى بعد التحرير، وكيف ستكون حياتهم بعد العودة للأرض التي لطالما تمنوا معانقتها والسير في طرقاتها.تساؤلات كبيرة يطرحها الصغار لكونهم أصبحوا أكثر وعيا بما يحدث والبحث بكل ما يخص تاريخ فلسطين للتأكيد على الحق وعروبة الأرض المقدسة فالنصر قد يحتاج لبعض الوقت لكنه آت لا محال. وهذا ما تؤمن به نهلة وبناتها اللواتي يتطلعن للعودة للأرض التي يعشقن تفاصيلها رغم أنهن لم يعشن فيها.حبهن لفلسطين كبر معهن فهن لا يضيعن أي فرصة تقربهن منها يبحثن طوال الوقت عن كل ما يشعل في نفوسهن الحنين لها سواء من خلال كلام الكبار عنها أو حتى عن طريق الإنترنت.تقول نهلة؛ "أحداث غزة هذه المرة جاءت مختلفة فزادت من الوعي وخاصة لدى الصغار إذ أصبحوا أكثر شغفا للتعرف على فلسطين من خلال الصور والاستماع للأحاديث التي تعمق بدورها الانتماء للأرض"، مبينة أن بناتها وجدن في الأحداث برغم قسوتها بارقة أمل لحياة بدأن يرسمن ملامحها بالشوق لوطن التين والزيتون وبيارات البرتقال.أحداث غزة والعدوان الشرس عليها كما يرى اختصاصي علم الاجتماعي الدكتور محمد جريبيع غيرت أمور كثيرة مؤخرا، أهمها أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى طاولة البحث سواء السياسي أو الدولي أو حتى الأسري، فمنذ أكثر من 40 يوما والحديث بين الناس والعائلات عن القضية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، وبالتالي هذا كله أوجد جيلا جديدا.وبحسب جريبيع فإن الحديث عن القضية الفلسطينية وأن تكون محور اهتمام كما هي اليوم كنا نفتقده طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث كانت لها مساهمة كبيرة في زيادة الوعي لدى الجيل الجديد سواء كان ذلك من خلال السوشال ميديا أو شاشات التلفاز والأخبار أو من خلال الحديث الدائر في المجتمع من بيوت ومدارس وجامعات وأماكن عمل. ويبين جريبيع أن المسؤولية الأكبر تقع اليوم على عاتق الأسر بضرورة زيادة الوعي السياسي لدى أبنائها بالقضية الفلسطينية والتي هي قضية المسلمين والعرب وكل الأحرار وليست للفلسطينيين وحدهم، لذلك فمهما جدا أن تكون الأحاديث داخل الأسر عن تاريخ فلسطين وبشاعة العدو الصهيوني حتى نخلق جيلا واعيا مهتما بالقضية الفلسطينية لأنه للأسف بالسنوات الماضية غابت القضية عن أجنداتنا وحتى عن أحاديثنا اليومية لانشغالنا بأمور أخرى بعيدة عنها.كما أن استخدام الأطفال لسلاح المقاطعة فرصة أيضا لتعميق انتمائهم بالأرض وللحديث عن فلسطين كقضية وطنية تخص كل شريف والتأكيد لهم على عودة فلسطين لأصحابها يوما ما.ومن جهته يبين الاختصاصي التربوي الأسري الدكتور عايش نوايسة أن الحوار بين الآباء والأبناء عن فلسطين وتاريخها وذكريات الأهل وتطلعاتهم المستقبلية بالتحرير هذا كله أوجدته الحرب على غزة، وبالتالي كل ما يجري من أحداث اليوم كان السبب في إعادة أحياء القضية الفلسطينية.ولذلك، فإن لدى الجيل الجديد تساؤلات كبيرة جدا حول أصل اليهود وادعاءاتهم الكاذبة بحقهم في فلسطين، وهذا ما يتطلب من الأهل والتربويين أن يجيبوا على أسئلتهم بطريقة منطقية تعمق الولاء والانتماء لديهم.ووفق نوايسة، فإن الجميع بدأوا يتأثرون بالشخصية الفلسطينية والتراث الفلسطيني ويتغنون تاريخيا بالأقصى والقدس مما شكل لدى الناس حالة وجدانية عامة لها انعكاساتها الكبيرة على المضمون الفكري للصغار. ويلفت إلى أن البوصلة وبسبب أحداث غزة موجهة حاليا لفلسطين وهذا ما يمكننا من إعادة تشكيل أبنائنا وتوجيههم للاهتمام أكثر بالقضية والتأكيد على عروبة فلسطين وتاريخها.ويقول الاستشاري النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي؛ "كنا أطفالاً صغارا نستمع لحوارات الكبار حول القضية، حق العودة، اللاجئين، النكبة، النكسة، المجازر الصهيونية، المخيمات.. وبشغف وفضول الأطفال نسأل دوماً عن فلسطين، وتفاصيل القضية، وكان الآباء والكبار يجيبون عن أسئلتنا بحب وبشغف لا يقل درجة عن شغفنا في نقل المعلومة كاملة غير منقوصة، وكأنها أمانة واجبة التسليم".ويضيف "هكذا كبرنا، وكبر الطفل في داخلنا على حب فلسطين وحمل همّ القضية في داخله، وحملنا على عاتقنا إيصال الأمانة للجيل الذي بعدنا، وجيلاً بعد جيل نتناقل القضية ونوصلها عبر حوارات وجلسات العائلة".ويذهب سريوي إلى أن الحاجة إلى الانتماء، هي إحدى الحاجات الأساسية التي ذُكرت في هرم ماسلو للاحتياجات وفق النظرية الإنسانية في علم النفس، والتي تنص على أن الإنسان بعد أن يحقق حاجاته الفسيولوجية من مأكل ومشرب..إلخ، وحاجات الأمان مثل الأمن النفسي والمعنوي والصحي..الخ، فإنه ينطلق للبحث عن تحقيق حاجاته الاجتماعية والحاجة للانتماء إلى جماعة والشعور بأنه جزء منهم والانتماء لوطن..إلخ.هذا الانتماء هو فطرة إنسانية، فكل انسان لديه انتماء لوطن وعائلة ولجماعة ولهوية، ومن أنواع الانتماءات التي تشكل في مجموعها جزء من شخصية الإنسان في تعامله مع الأشياء والأشخاص.وتأتي أهمية الحوار بين الآباء والأبناء حول القضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين وذكريات الأهل وآمال التحرير وعودة الأرض لأصحابها كل ذلك يسهم في تعميق الجذور والانتماء للأرض، ويغذي الدور الديني الذي يدعم تحقيق هذه الآمال والطموحات لدى المؤمنين بها تجاه النصر والتحرير.ووفق سريوي، هو واجب شرعي ووطني على كل أب وأم بايصال هذه الأمانة للأبناء وابلاغ الرسالة وزرع بداخلهم حب الوطن، فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قبلة المسلمين الأولى ويجب على كل مسلم أن يشعر بالانتماء لفلسطين ويحمل همّ القضية ومعركة التحرير، وقد ذكرت أحاديث كثيرة عمّا يحصل الآن وعمّا سيحصل في المستقبل، وهذا يؤكد أهمية وعمق فلسطين وارتباطها وقيمتها الدينية، كيف لا وفيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.