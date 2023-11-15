أردني في المركز الرابع بمسابقة دولية للقرآن الكريم

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عمان- حصل المتسابق زياد يوسف الطوالبة، ممثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على المركز الرابع في مسابقة جائزة الكويت الدولية (الدورة الثانية عشرة) لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة.وقالت الوزارة، في بيان صدر أمس، إن المتسابق الطوالبة اختير كواحد من حفاظ القرآن الكريم في المملكة لتمثيل الوزارة في مسابقة جائزة الكويت الدولية، مؤكدة استمرارها في دعم حافظي وحافظات القرآن الكريم وتسخير إمكانيات وموارد الوزارة لخدمتهم.وأضاف البيان، أن شهادة الحافظ التي استحدثتها الوزارة خلال الفترة الماضية، أسهمت في حصر أعداد الحافظين والحافظات للقرآن الكريم في المملكة ومساعدتهم في تمثيل الأردن بالمحافل المحلية والدولية.وثمن المتسابق الطوالبة، دور وزارة الأوقاف ومديرية التعليم الشرعي في تقديم جميع التسهيلات لتمثيل الأردن في المسابقة.-(بترا)