أسبوع الأفلام الإيبيرية الأميركية: باقة منوعة في السرد القصصي

إسراء الردايدة

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سيتاح للجمهور المحلي اكتشاف جوهر السينما الإيبيرية الأميركية في دورتها الثانية، بمتابعة باقة من الأفلام المتنوعة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد، وكذلك من يوم الأحد 23 حزيران (يونيو) الحالي إلى يوم الثلاثاء 25 منه.الأفلام المختارة تحمل ثيمات مختلفة تجمع بين مواضيع الصمود والقيادة والنضال من أجل الاستقلال، عدم المساواة الاجتماعية والصداقة والاضطرابات السياسي، الرومانسية والكوميديا والهوية الثقافية، والجوانب الأكثر قتامة من الطبيعة البشرية، مثل الجشع والانغماس في الملذات الذاتية.وتنظم هذه الفعالية المجانية بالتعاون مع سفارات البرازيل وإسبانيا والمكسيك وفنزويلا وبنما وتشيلي في الأردن، حيث تعرض مزيجا انتقائيا من الأفلام التي تسلط الضوء على تقاليد السرد القصصي الغنية لهذه الدول.يؤرخ فيلم بوليفار، رجل المصاعب للمخرج لويس ألبرتو لاماتا حياة سيمون بوليفار والتحديات التي واجهها، وهو إحدى أكثر الشخصيات التاريخية احتراما في أميركا اللاتينية.تدور أحداث الفيلم خلال فترة حاسمة من حياة بوليفار، ويتعمق الفيلم في جهوده لحشد الدعم لحركة الاستقلال، ويتناول الخيانات والدسائس السياسية والضغوط الهائلة التي واجهها في القيادة. كما يسلط الضوء على التضحيات التي قدمها والمرونة التي أظهرها في مواجهة العديد من الصعوبات. ويؤكد السرد على تصميم بوليفار وذكائه الاستراتيجي والتزامه الثابت بقضية الحرية، بينما يسلط الضوء أيضا على خسائره الشخصية والضريبة العاطفية التي تكبدها في مهمته.ويتسم إخراج لاماتا بالدقة، حيث يهدف إلى تحقيق الأصالة التاريخية التي تتجلى في تصميمات الديكور والأزياء التفصيلية للفيلم. ومع ذلك، غالبا ما ينتقد إيقاع الفيلم لكونه بطيئا، وهو ما ينتقص من التفاعل العام للفيلم.فيلم "ماتشوكا" للمخرج أندريس وود، درامي مؤثر تدور أحداثه على خلفية الانقلاب العسكري في تشيلي العام 1973. يتعمق الفيلم، الذي تبلغ مدة عرضه 116 دقيقة، في الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في تلك الحقبة من خلال منظور صبيين صغيرين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين."ماتشوكا" هو فيلم دراما عن بلوغ سن الرشد تدور أحداثه في سانتياغو، تشيلي، العام 1973، خلال الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري. عبر قصة صبيين في الثانية عشرة من العمر من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين: غونزالو إنفانتي، صبي ثري، وبيدرو ماتشوكا، صبي فقير. وتبدأ القصة عندما يطبق الأب ماكنرو، مدير مدرستهما الراقية، تجربة الاندماج الاجتماعي من خلال قبول طلاب محرومين مثل بيدرو.ويشكل غونزالو وبيدرو صداقة غير محتملة، ويكتشف كل منهما عوالم مختلفة تماما عن الآخر. تتكشف هذه العلاقة على خلفية الاضطرابات السياسية والتوترات الطبقية في تشيلي. ومع تدهور الوضع السياسي، تتعرض صداقتهما للاختبار بسبب الانقسام المجتمعي المتزايد وعنف الانقلاب العسكري.يتسم إخراج أندريس وود، بالحساسية والرؤية الثاقبة في آن واحد، حيث يجسد براءة الطفولة وسط الفوضى السياسية. أما التصوير السينمائي للمخرج ميغيل يوان ليتين مينز، فيقارن بشكل جميل بين لحظات الشباب المفعمة بالحيوية والبهجة والأجواء المظلمة والقمعية للاضطرابات السياسية. يضيف استخدام الضوء الطبيعي وتقنيات الكاميرا المحمولة باليد إلى جودة الفيلم الواقعية والغامرة.وترمز شخصية ماتشوكا إلى الشرائح المهمشة والمضطهدة في المجتمع التشيلي أثناء الانقلاب. وتعكس تجربته الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الأوسع نطاقاً وتأثير هذه الأحداث على الفئات الأكثر ضعفاً.فيلم درامي رومانسي كوميدي بنمي من إخراج أرتورو مونتينيغرو، في أجواء نابضة بالحياة، تدور أحداثه في مدينة لاس تابلاس الملونة في بنما. يجسد الفيلم جوهر الثقافة البنمية، خاصة خلال موسم الكرنفال النابض بالحياة. تتمحور القصة حول زوجين شابين هما دونير وإسبلندور يقعان في الحب رغم الضغوط المجتمعية والعائلية التي يواجهانها. وعلى الرغم من أن القصة تتبع مسارا رومانسيا مألوفا، إلا أنها غنية بسياقها الثقافي والتصوير المفصل للتقاليد البنمية. ويوازن السيناريو بين الفكاهة والدراما، موفراً لحظات من الفكاهة الخفيفة مقابل المواضيع الأكثر جدية عن الحب والتوقعات المجتمعية.تدور الأحداث في بلدة لاس تابلاس الصغيرة في بنما، المعروفة بكرنفالها التقليدي النابض بالحياة. وتبدأ القصة حول شارعين متنافسين في البلدة: الشارع العلوي والشارع السفلي. وتندلع أزمة كبيرة عندما تقع الابنة الفاتنة "إيسبلندور" من أحد الشارعين والابن الوسيم "دونير" من الشارع المنافس في حب شديد.ويشعل لقاؤهما غير المتوقع وعلاقتهما الرومانسية التي تلت ذلك توترات بين المجتمعين، مما يذكرنا بسيناريو "روميو وجولييت" في العصر الحديث.يستخدم مونتينيغرو خلفية بنما الخصبة والنابضة بالحياة بشكل كامل، ويضفي على الفيلم إحساساً بالمكان أصيلاً وآسراً بصرياً. يبرز التصوير السينمائي جمال مدينة لاس تابلاس، خاصة أثناء الكرنفال بأزيائها النابضة بالحياة واستعراضاتها المفعمة بالحيوية، مما يضيف طاقة ديناميكية إلى الفيلم.فيلم "نادي الملائكة" البرتغالي من إخراج أنجيلو ديفانتي، وهو فيلم درامي/كوميديا سوداء مثير للتفكير يتعمق في مواضيع الصداقة والولاء والكوميديا المروعة، مقتبس عن الرواية الأكثر مبيعا للمؤلف البرازيلي لويس فرناندو فيريسيمو. وتدور أحداث القصة حول مجموعة من الأصدقاء الأثرياء في منتصف العمر الذين يشكلون نادياً لتذوق الطعام للاستمتاع بشغفهم بالوجبات الشهية.وبينما تجتمع المجموعة لتناول ولائمهم الفاخرة، يبدأ طاه جديد غامض وجذاب في إعداد وجباتهم. تكون كل وجبة عشاء فخمة ومعدة بدقة، ولكن مع تطور شرير: بعد كل وجبة، يموت أحد أعضاء النادي. يستمر الأعضاء المتبقون، الذين تجذبهم الشراهة والانبهار بإبداعات الطاهي، في الاجتماع رغم العواقب المميتة.يستكشف الفيلم مواضيع الإفراط والفناء والحالة الإنسانية، ويمزج بين الفكاهة السوداء والدراما المؤثرة. يتعمق السرد في خلفيات الشخصيات ودوافعها، كاشفا عن علاقاتهم المعقدة والأسباب الكامنة وراء قبولهم لهلاكهم الوشيك. كما ينتقد فيلم "نادي الملائكة" الانحطاط المجتمعي والمدى الذي سيذهب إليه الناس لإشباع رغباتهم، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهم.ويبرز راموس، كشخصية محورية في الفيلم. تتسم شخصيته بالتعقيد وتجسيده لكل من السحر والحافة الشريرة، وتضيف قدرته على نقل التحولات الدقيقة في المشاعر والنوايا طبقات للشخصية، مما يجعله مثيرا للاهتمام ومقلقا في آن واحد، حيث يتم تقديمه في البداية كقائد كاريزمي وغامض، لكن طبيعته الحقيقية ودوافعه تتكشف تدريجيا لتكشف عن جانب أكثر قتامة، مسلطا الضوء على ميوله المتلاعبة والغموض الأخلاقي الذي يميزه.ويتميز إخراج أنجيلو ديفانتي بحسّ مرئي قوي في سرد القصص البصرية. يضفي استخدام الفيلم الإضاءة والتأطير إحساسا بالتشويق، مما يجسد بفعالية التوتر والفكاهة السوداء التي تتخلل السرد.فيلم "الوعد (لا بروميسا)" المكسيكي من إخراج أوسكار بلانكارتي، وهو دراما مؤثرة تستكشف مواضيع الأسرة والولاء وصراعات الحياة في المكسيك.تدور أحداث الفيلم في بلدة ريفية صغيرة في المكسيك ويحكي قصة ليو، وهو صبي صغير متمرد وذكي في الوقت نفسه. ويكتشف ليو شغفه بالكتب من خلال تأثير معلمه البروفيسور كروز. هذا الشغف الجديد بالقراءة يفتح أمام ليو عالما من الاحتمالات ويتيح له الهروب من قيود بيئته واستكشاف أفكار ومغامرات جديدة.تركز القصة على القوة التحويلية للتعليم والأثر الذي يمكن أن يحدثه المعلم المتفاني في حياة الطفل. يساعد تشجيع الأستاذ كروز وإرشاده ليو على رؤية ما وراء ظروفه المباشرة ويلهمه ليحلم أحلاما كبيرة.ويستكشف الفيلم القوة التحويلية للتعليم والأدب، ويبين كيف يمكن أن تتغير حياة الطفل بشكل عميق من خلال فعل القراءة البسيط والعميق في آن واحد. يسلط الفيلم الضوء على مواضيع المثابرة والإلهام والتأثير الإيجابي للمعلم الحنون على مستقبل الطفل.ويتسم إخراج أوسكار بلانكارتي بالبراعة والتأثير في آنٍ واحد، مستخدماً الكاميرا لنقل إيحاءات عاطفية عميقة. يلتقط التصوير السينمائي جوهر المناظر الطبيعية المكسيكية ويجمع بين جمال البيئة المحيطة والواقع القاسي الذي تواجهه الشخصيات، مجسدا الفروق الثقافية والعاطفية الدقيقة في حياة الشخصيات.فيلم إسباني درامي كوميدي مؤثر يوازن ببراعة بين الفكاهة والتعليقات الاجتماعية المؤثرة من إخراج خافيير فيسر. تدور أحداث القصة حول ماركو، مدرب كرة سلة محترف يواجه مشاكل قانونية بعد تورطه في حادث سيارة أثناء القيادة تحت تأثير الكحول. وكجزء من عقوبته، يطلب منه أداء خدمة المجتمع من خلال تدريب فريق كرة سلة مكون من لاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية.يبدأ ماركو حياته كمدرب مغرور ومتعجرف ومغرور في حياته عندما يتم تكليفه بتدريب فريق من ذوي الإعاقات الذهنية. طوال الفيلم، يمر ماركو بنمو شخصيته بشكل كبير. ينتقل من الإحباط والتردد إلى الاهتمام والاحترام الحقيقي لفريقه. تم تصوير هذا التحول بدقة، مما يجعل رحلته قابلة للتصديق وملهمة على حد سواء.وتمثل شخصية ماركو موضوعي الخلاص وتحطيم التحيزات الاجتماعية. وتعكس رحلته الرسالة المجتمعية الأوسع نطاقا المتمثلة في الاندماج وقيمة كل فرد، بغض النظر عن قدراته. من خلال ماركو، يتحدى الفيلم المشاهدين لإعادة النظر في تحيزاتهم والمعنى الحقيقي للنجاح.يتسم إخراج خافيير فيسر بالحساسية والجاذبية في آن واحد، حيث يجسد جوهر الشخصية الفريدة لكل شخصية. التصوير السينمائي نابض بالحياة، حيث يستخدم الألوان الزاهية وحركات الكاميرا الديناميكية ليعكس الروح المفعمة بالحيوية لفريق كرة السلة ورحلتهم.تشير السينما الأيبيرية الأميركية إلى الأفلام المنتجة في بلدان المنطقة الأيبيرية الأميركية، والتي تشمل إسبانيا والبرتغال وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.يرتبط تاريخ السينما الأيبيرية الأميركية ارتباطاً وثيقاً بالتطورات السياسية والاجتماعية في المناطق التي تشملها. وقد تأثرت السينما المبكرة في أميركا اللاتينية بشدة بالأفلام الأوروبية والأميركية الشمالية. ومع ذلك، ومع تقدم القرن العشرين، بدأ صانعو الأفلام في هذه المناطق في تطوير أصواتهم الفريدة من نوعها، حيث تناولوا القضايا والروايات المحلية.وتتميز السينما الأيبيرية الأميركية، التي تشمل الصناعات السينمائية في أميركا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، بثراء تاريخها وتنوع أساليبها السينمائية واستكشافاتها الموضوعية.ويمكن إرجاع تاريخ السينما الأيبيرية الأميركية إلى أوائل القرن العشرين، حيث طور كل بلد ثقافته السينمائية الخاصة به. خلال عشرينيات وخمسينيات القرن العشرين، سهلت نوادي السينما في البلدان الأيبيرية الأميركية تبادل الأفكار السينمائية بشكل حيوي، مما أسهم في تاريخ سينمائي عالمي لا مركزي يتجاوز الحدود الوطنية.في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، شهدت السينما الأيبيرية الأميركية عصرا ذهبيا. خلال هذه الفترة، تم إنتاج العديد من الأفلام المهمة، منها: "ماريا كانديلاريا" (1943) لإميليو فرنانديز (المكسيك)، و"الحرب غاوتشا" (1942) للوكاس ديماري (الأرجنتين)، و"أو كانغاسيرو" (1953) لليما باريتو (البرازيل).في الستينيات والسبعينيات، استمرت السينما الأيبيرية الأميركية في الازدهار. شهدت هذه الفترة ظهور حركة السينما الأميركية اللاتينية الجديدة، والتي تميزت بطبيعتها السياسية والتجريبية.ومن أهم الأفلام في هذه الفترة "La hora de los hornos" (1968) للمخرج فرناندو سولاناس وأوكتافيو جيتينو (الأرجنتين)، و"Amores perros" (2000) للمخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو (المكسيك)، و"Central do Brasil". " (1998) من إخراج والتر ساليس (البرازيل).وتحدت هذه الأفلام الوضع الراهن واستكشفت الحقائق الاجتماعية والسياسية المعقدة في المنطقة. لقد ساعدوا في جعل السينما الأيبيرية الأميركية ظاهرة عالمية.وفي الأعوام الأخيرة، استمرت السينما الأيبيرية الأميركية في التطور والتنوع. هناك الآن مجموعة واسعة من الأفلام التي يتم إنتاجها في المنطقة، بدءا من الأفلام التجارية الرائجة وحتى الأفلام الفنية المستقلة.وتشمل بعض أحدث الأفلام الأيبيرية الأميركية التي نالت شهرة دولية فيلم "روما" (2018) للمخرج ألفونسو كوارون (المكسيك)، و"إل هويو" (2019) للمخرج جالدر غازتيلو أوروتيا (إسبانيا)، و"لا يورونا" (2019). بقلم جيرو بوستامانتي (غواتيمالا).تظهر هذه الأفلام الحيوية المستمرة للسينما الأيبيرية الأميركية. إنها شهادة على إبداع وموهبة لصانعي الأفلام من المنطقة.وتشتهر السينما الأيبيرية الأميركية بعناصرها الأسلوبية الفريدة، والتي غالباً ما تتضمن مزيجاً من الواقعية والواقعية السحرية والسرد المعقد والتطور القوي للشخصيات. وقد برع صانعو الأفلام في هذه المنطقة في استخدام التقنيات الجديدة لخلق أشكال سردية مبتكرة، تعكس المشهد الثقافي والاجتماعي الديناميكي لبلدانهم.وتعد السينما الأيبيرية الأميركية جزءا حيويا وأساسيا من الثقافة السينمائية العالمية، وهي معروفة بتاريخها الثري وأساليبها المميزة واستكشافاتها الموضوعية العميقة. ومع استمرارها في التطور، تظل وسيلة قوية لرواية القصص والتعبير الثقافي، حيث تقدم رؤى فريدة من نوعها في التجارب والتاريخ المتنوع للعالم الأيبيري الأميركي.