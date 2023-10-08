الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"أسقطوا الأسلحة".. تعرف إلى أول امرأة خطفت "نوبل للسلام"

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"أسقطوا الأسلحة".. تعرف إلى أول امرأة خطفت "نوبل للسلام"
عمان - الغد - خلال العام 1903، أصبحت عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية الفرنسية ماري كوري (Marie Curie) أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.
وبعدها ببضع سنوات، فازت الأخيرة بشكل منفرد بجائزة نوبل للكيمياء بفضل أبحاثها على عنصري البولونيوم (polonium) والراديوم (Radium).اضافة اعلان
وإضافة إلى ماري كوري، دخلت المناضلة وناشطة السلام النمساوية بيرتا فون سوتنر التاريخ العام 1905، حيث أصبحت الأخيرة أول امرأة تفوز بجائزة "نوبل للسلام".
ولدت بيرتا العام 1843 بمدينة براغ، التي كانت حينها جزءا من الإمبراطورية النمساوية، لعائلة أرستقراطية حيث مثلت الأخيرة ابنة المارشال النمساوي فرانز جوزيف كينسكي، إلا أنها لم تعرف والدها قط حيث توفي العام 1843، قبل فترة وجيزة من ولادة ابنته، عن عمر ناهز 75 عاما.
وبسبب ذلك، ترعرعت بيرتا بالقرب من والدتها صوفي فيلهالمين فون كورنر داخل بيئة قريبة من السلطات الحاكمة ومليئة بالناشطين الموالين لسلالة هابسبورغ لورين  الحاكمة بالنمسا، وفق ما نشر على موقع  "العربية نت".
في العام 1873، تقربت من عائلة سوتنر الثرية. وبعدها ببضع سنوات، أصبحت خطيبة البارون آرثر غوندكار فون سوتنر الذي كان يكبرها بسبع سنوات.
لكن بسبب رفض عائلتها لهذا الزواج، انتقلت الأخيرة للعيش في باريس حيث عملت كسكرتيرة لألفرد نوبل.
إلا أنها عادت إلى فيينا بعد أسبوع فقط من رحيلها لباريس، وتزوجت خلسة من آرثر غوندكار فون سوتنر الذي كان حينها مهندسا ومؤلفا مرموقا بالنمسا.
وعلى الرغم من لقائها بألفرد نوبل مرتين فقط، ظلت الأخيرة على تواصل مستمر عبر الرسائل مع هذا العالم السويدي، مخترع الديناميت، حتى وفاته سنة 1896.
بل لعبت دورا مهما في إقناعه بفكرة إنشاء جوائز نوبل لتكريم المتفوقين بعدد من المجالات الإنسانية. فبحسب العديد من المصادر، جاء آخر لقاء بين بيرتا ونوبل العام 1892 خلال مؤتمر سلام بزوريخ (Zurich) السويسرية.
وبسبب التحاقها بالعديد من منظمات وحركات السلام العالمي، يعتقد الكثيرون أنها أثرت على ألفرد وأقنعته بفكرة جائزة "نوبل للسلام".
"أسقطوا الأسلحة"
أما في العام 1889، فألفت بيرتا كتاب "أسقطوا الأسلحة" (Die Waffen nieder) الذي دعت عبره إلى إنهاء الحروب والتعامل بشكل سلمي.
وبشكل سريع حقق هذا الكتاب شهرة عالمية وترجم للعديد من اللغات. فضلا عن ذلك، كسب شهرة عادلت شهرة كتاب "كوخ العم طوم" الذي طرحته المؤلفة الأميركية هيريت بيتشر ستو العام 1852 ضد العبودية.
وحتى عشرينيات القرن الماضي، مثل كتاب "أسقطوا الأسلحة" أبرز مؤلف مناهض لسياسة الحروب حول العالم وحقق مبيعات كبيرة وترجم لعشرات اللغات.
خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، ناضلت بيرتا من أجل إنشاء محكمة دولية لحل الخلافات والنزاعات كما راسلت إمبراطور النمسا فرانز جوزيف لتحثه على القبول بهذه الفكرة لإنهاء الحروب وحل الخلافات بشكل سلمي.
من جهة ثانية، شاركت بيرتا بالعديد من المنظمات النسائية المناهضة للحروب. وبفضل ذلك، كسبت الأخيرة شهرة عالمية.
وبفضل جهودها في مكافحة الحروب، حصلت بيرتا العام 1905 على جائزة "نوبل للسلام" لتكون بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة. وخلال العام 1912، لاحظت هذه المرأة النمساوية تزايد حدة التوتر بأوروبا وسباق التسلح البحري البريطاني الألماني. وأمام هذا الوضع، حذرت من حرب مستقبلية مدمرة للبشرية.
لكن قبل حادثة سراييفو بأسبوع واحد، فارقت بيرتا الحياة يوم 21 حزيران (يونيو) العام 1914 عن عمر ناهز 71 عاما عقب معاناتها مع مرض السرطان. وبعد أسابيع، شهد العالم بداية الحرب العالمية الأولى التي لطالما حذرت بيرتا منها.
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