الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أطعمة تساعد على مكافحة الصلع

تعبيرية
تعبيرية
عمان- _- تعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء في مختلف الأعمار من نقص التغذية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر وتدهور حالته. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وتشير الدكتورة صوفيا خاوستوفا اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك فيتامينات A وD وE وC وB7 وB9 وB12.
وتؤكد الطبيبة أن مكافحة الصلع، يجب أن تعالج من قبل طبيب مختص وباتباع نظام غذائي متنوع وصحي ويشمل:
- البيض، يحتوي على الكثير من البروتين والبيوتين، اللذين يدخلان في تركيب الكيراتين، وهو أحد أهم مكونات الشعر.
- الحمضيات، غنية بفيتامين C، الذي يحارب الجذور الحرة ويعيد إنتاج الكولاجين والبروتين إلى طبيعته.
- السبانخ، له تأثير جيد على الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك.
- البطاطا الحلوة، مصدر للبيتا كاروتين الذي يدخل في تركيب فيتامين A الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموها.
- اللحوم، غنية بالحديد والروتينات، ما يجعل بصيلات الشعر قوية ومشبعة بالأكسجين.
- المكسرات، باعتبارها مصدر للأحماض الدهنية الصحية والزنك وكذلك فيتامينات E وB التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.
- الفول، يعمل على ترميم وتقوية الشعر لما يحتويه من الزنك والبيوتين وحمض الفوليك والبروتين والحديد.
- الأفوكادو، غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تضيف لمعانا للشعر.
وتقول: "يجب كل يوم شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء. وزيادة الكمية مفيدة، كما يجب التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو استبعادها من النظام الغذائي. وإذا فقد الشعر حالته السابقة وأصبح جافا، يجب تناول الزنك والمنغنيز والكروم لتطبيع تدفق الدم الشعري، الذي يغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر، حيث يجب أن يحصل الجسم على 10- 15 ملغ من الزنك و5- 10 ملغ من المنغنيز و35-60 ملغ من الكروم. يوجد الزنك في القمح المنبت، والفاصولياء، وبذور اليقطين، وقلوب الدجاج ولحم البقر. والمنغنيز في الثمار والحنطة السوداء والنخالة. والكروم في النعناع والتونة والبنجر".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

عسر الهضم "يربك" الصائم.. ما أسبابه وكيف نتجنبه؟

منذ 43 دقيقة
الزعتر الأخضر

الزعتر الأخضر.. بين الفائدة والنكهة المركزة

منذ 45 دقيقة
Untitled-1

في رمضان.. 5 عصائر طبيعية تمنع انسداد القلب والجلطات

منذ 50 دقيقة
تعبيرية

عمل جديد من صناع "لعبة العروش".. هل يحصد النجاح نفسه؟

منذ 52 دقيقة
أرشيفية

من أمهات أردنيات لشقيقاتهن في غزة: أنتن النموذج بالحب والتضحية والصمود

منذ23 ساعة
أرشيفية

في يوم الأم.. صرخات الغزيات في الحرب تخترق الصمت

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات | منذ23 ساعة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 