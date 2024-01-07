أطعمة شعبية "شتوية" تحضرها أم أحمد البريجي بمهارة وشغف لتعيل أسرتها

أحمد الشوابكة

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مادبا- تتخذ الخمسينية أم أحمد البريجي من طهي أكلة الكوارع (الكرشات والفوارغ) طريقاً لإعالة أسرتها وممارسة شغفها بالطبخ، حيث تنهمك في مطبخ منزلها لتحضير وإعداد وجبات لهذا النوع من المأكولات الشعبية، بحسب طلب الزبائن.وتعد الكرشات والفوارغ من الأطباق الشتوية الدسمة المذاق، حيث تحتوي على نسبة جيدة من الدهون، لكنها ليست عالية، إذ إن المادة الدهنية في الكرشة قليلة، ومعظم كميات الدهن تزول أثناء تنظيفها، وفق أم أحمد، التي أكدت أنها توفر الكرشات والفوارغ والمقادم من مسلخ مادبا وعمان والطيبة، وباقي مواد طهي هذه الأكلة متوفرة في الأسواق.ولا تخفي أم أحمد شعورها بالسعادة عندما تبدأ في عملية تحضير وإعداد أطباق أكلة الكوارع (الكرشات والفوارغ)، حيث تمضي بهمة عالية وتميز بمنتجاتها لتحرز تقدما في مشروعها البيتي، كما تصفه، وتطوره للأفضل، متكئة على خبرتها في إعداد مثل هذه المأكولات الشعبية، رغم أن أكلة الكوارع مع الفتة تحتاج إلى جهد في الإعداد والتنظيف، إذ تستخدم الماء والملح والليمون لتنظيف الكرش والفوارغ وقلبها وتنظيفها من المخلفات، ومن ثم طهيها.أم أحمد تمتلك مهنة تساعدها على العيش الكريم وتعتاش منها أسرتها المكونة من سبعة أفراد، وعليه لجأت إلى تكريس مهنتها في تحضير وإعداد المأكولات (الكوارع) بمختلف أصنافها، وبحسب طلب الزبائن.وقامت بإنشاء مطبخ خاص في منزلها لتزاول فيه فن الطبخ الذي تجيد فيه الأكلات الشعبية، إضافة إلى الحلويات، وخصوصاً "المعمول والكعك"، الذي يزداد عليه الطلب مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات.ثلاثة أعوام والخمسينية أم أحمد تعمل في تحضير وإعداد وطهي (الكوارع) والحلويات المنزلية، إذ أجادت المهنة منذ صغرها على يد والدتها التي جعلتها تمتهن الطهي.وتبدأ أم أحمد وعائلتها في إعداد وتحضير المأكولات، منذ ساعات الصباح الأولى، تستيقظ عند الساعة الرابعة من نومها، يساعدها أولادها لإنجاز الكم المطلوب للزبائن، تستهل يومها بالتحضير، حيث تقوم بتنظيف الكرشات والمقادم بالماء والملح والليمون وزيت الزيتون جيداً، وتقطيع الكرشات، لتغدو بعد ذلك جاهزة لحشوها بالأرز والبهارات والحمص واللحمة حسب طلب الزبائن، أو ما تقتضيه الحاجة، ثم إدخاله في بيت النار "الفرن" للشي.ويحتوي مطبخ أم أحمد على فرن كهربائي وأدوات بسيطة ومستلزمات العمل لإعداد وتحضير وطهي الكرش والمقادم متعددة الشكل والحجم، وهو عمل يقيها العوز، ويدفعها لمزيد من الإنجاز، مشيرة إلى أن الطقوس الجميلة التي تشعر بها، عندما تبدأ في عملية تحضير منتجها الغذائي، وما يتوج هذه الطقوس "عونة" العائلة، فكل فرد له مهام يعمل بها، على اعتبار أنه تحد مع الذات قبل الآخرين.وتلاقي العون والمساعدة من أبنائها لإنجاز مهامها في عمليات الطهي والتحضير كافة، حيث يوفرون لها جميع المستلزمات، مشيراً إلى أنها تريد إيصال رسالة من خلال عملها إلى أبنائها بالاعتماد على الذات، والابتعاد عن الاتكالية، وتشعر بالسعادة عندما تلاقي التشجيع من الجميع، وبخاصة من أهلها وزبائنها.وتؤكد اختصاصية التغذية في مستشفى النديم الحكومي بمادبا أركان حسن، أن الكرش والفوارغ توفر سعرات حرارية عالية، مما يزود الجسم بالطاقة اللازمة، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم، مثل الفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم واليود، والتي تعزز صحة المفاصل وتحمي من الالتهابات وهشاشة العظام.وتشير إلى أن الكرشات تمد جهاز المناعة بالكولاجين الذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المزمنة المرتبطة بالقرحة المعدية والقولون العصبي، وتعزز من نضارة البشرة وتحميها من التشققات والجفاف، وتنصح مرضى الكوليسترول والنقرس بعدم الإكثار من تناولها.