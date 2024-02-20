أطعمة يجب تناولها وأخرى يجب تجنبها في وجبة الفطور لمرضى السكري

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تؤكد العديد من الدراسات، أن ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحتنا، وينطبق هذا على الجميع بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".ومن المعروف أن مرض السكري من النوع الثاني هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. ويمكن أن يكون هذا بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون يسمى الأنسولين، أو أن الإأنسولين الذي ينتجه الجسم لا يعمل بشكل صحيح، في ما يعرف بـ"مقاومة الأنسولين".وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فإن ما تأكله يمكن أن يكون مهما حقا للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، إلى جانب إجراء فحوصات منتظمة وممارسة النشاط.ما أطعمة الفطور التي يجب تناولها لإدارة مستوى السكر في الدم؟وفقا لجيس هيلارد، اختصاصية التغذية الرياضية في Warrior، فإن الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف العالية، ستبقيك في حالة شبع طوال اليوم.وأعطت مثالا على ذلك: العصيدة المضاف إليها قطعة من لوح بروتين (Protein bar)، مع بعض التوت والبذور.وقالت جيس: "هذا يوفر البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن وكذلك الدهون الصحية".وأوصت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية السكري في لندن، بوجبة صغيرة من العصيدة كخيار إفطار صحي للمصابين بداء السكري من النوع الثاني، لأنها تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض وغنية بالألياف.ويمكن إضافة المكسرات مثل، الجوز أو اللوز للحصول على جرعة من الألياف والبروتين والدهون الصحية. أو يمكن رش بعض بذور الشيا أو بذور الكتان. وإذا كنت ترغب في إضافة طبقة حلوة، أضف بعضا من الفاكهة مثل، التوت أو التفاح أو الكمثرى.وتنصح تشاندا، بتناول شريحة من الخبز المحمص الغني بالحبوب المتنوعة مع الأفوكادو والبيض المسلوق، والتي ستغذي جسمك بالألياف والدهون الصحية والبروتين.ويعد الطبق الصغير من الزبادي اليوناني قليل الدسم والسكر مع المكسرات والبذور والتوت خيارا جيدا.ما الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم؟قالت هيلارد: "إنه إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن أسوأ شيء هو تناول وجبة إفطار من الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة أو السكر".وقدمت تشاندا، أطعمة للإفطار يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، ما يتطلب تجنبها، مثل:- وعاء كبير من الحبوب المغطاة بالسكر مع حليب كامل الدسم: الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، والتي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.- شريحتان من الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى: الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.- المعجنات: طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية.- عصير الفاكهة: يمكن أن يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم إضافة إلى افتقاره إلى الألياف الغذائية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الغلوكوز في الدم، بسرعة كبيرة بعد الاستهلاك.وحذرت تشاندا من أن تناول كميات كبيرة من عصائر الفاكهة، قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.