الإثنين 25 آذار 2024
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أطعمة يجب على مرضى الكوليسترول تجنبها

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أطعمة تحتوي على كوليسترول
عمان-الغد- يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عامل خطر رئيسي لحالات طبية طارئة، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وتحدثت روزي مارتن، أخصائية التغذية المسجلة في Plant Based Health Professionals، عن الأطعمة التي ينبغي تجنبها إذا كنت معرضا لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول أو تعاني منه بالفعل. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"اضافة اعلان
وأوضحت مارتن أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة هي الأسوأ على الإطلاق.
وقالت: "أنت أكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إذا تناولت الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة".
لذا، حذرت روزي من أطعمة محددة، وتشمل: المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأجبان والزبدة، والأطعمة فائقة المعالجة، مثل الكعك والبسكويت والمعجنات والوجبات السريعة.
وكشفت أختصاصية التغذية أن الدهون المشبعة قد تسد المستقبلات الموجودة في الكبد، المسؤولة عن إخراج الكوليسترول من الدم وتفكيكه، ما يؤدي إلى تراكمه وحدوث المضاعفات الصحية.
وفي الوقت نفسه، تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية: "إن تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" في الدم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".
ونصحت روزي بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني والفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور، وبدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا.
وأوضحت: "يرتبط تناول نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض وزن الجسم وانخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة الكوليسترول. وتشكل بعض الألياف، مثل بيتا غلوكان في الشوفان والشعير، هلاما في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم، وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم".
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