أفراح الأردنيين تتحول لمواقف تضامنية مع غزة: فرح واحد وجرح واحد

تغريد السعايدة

اضافة اعلان

عمان- في مشهد يعكس قوة إرادة الشعب الفلسطيني، وعزمه على الحياة والاستمرار، يظهر عروسان وهما يمشيان بين الركام، يصران على إتمام فرحتهما خلال العدوان الوحشي على غزة.تلك الصورة أظهرت للعالم أجمع، أن الفرح في الحياة قائم ما دام هناك حياة، ولا يمكن أن تتوقف الأفراح كيفما وأينما كانت، إنما باقية لتمثل روح المقاومة والأمل لدى الشعب الفلسطيني، رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها.وفي الأردن، تتعدد مناسبات الأفراح، وإن كان بعضها يقام على استحياء، تعاطفا مع الجرح الغائر في غزة، غير أن كثيرين قرروا أن يكون فرحهم موقفا لدعم صمود غزة، وإن كان ذلك من خلال الأغاني الوطنية التي تتغنى بالبطولات، وتصدح في أرجاء الفرح الأردني، الذي لم يكن يوما إلا مرآة لشقيقتها "فلسطين".وقبل أيام، انتشر عبر السوشال ميديا، حفل زواج في مدينة المفرق، حرص فيه والد العريس على أن يتحول هذا العرس إلى مهرجان دعم لصمود الشعب "الغزي"، وأن يتضمن فقرات غنائية فقط حول رفع المعنويات والتغني بالبطولات، عدا عن حديث الحضور عن موقفهم الداعم لـ"الغزيين"، وتحول الفرح إلى "مهرجان خطابي".أصبح هذا المشهد مألوفا في أفراح الأردنيين، بل لم يعد هناك فرح إلا وكانت أغاني المقاومة حاضرة، وتتزين بيوت الفرح بأعلام الأردن وفلسطين، عدا عن اللباس التراثي الذي يعكس طبيعة التمسك بالموروث الاجتماعي الذي يربط تفاصيل خيوط فلسطين بالأردن، وترتفع أصوات الشباب والفتيات بالغناء للمقاومة والأغاني الحماسية، والتي تضفي على الفرح نكهة جديدة.ومن الأفراح التي لفتت رواد مواقع التواصل، ما انتشر من مقاطع مصورة لقاعة أفراح كبيرة، لم يكن فيها الحضور يستمعون للأغاني والموسيقا الصاخبة، وإنما كان موعد الزفاف بالتزامن مع بث القنوات الفضائية خطاب الناطق العسكري باسم المقاومة "عز الدين القسام"، أبو عبيدة، لتتحول القاعة إلى مكان ساكن لا صوت فيه إلا صوت "حس المقاومة وبث المعنويات العالية في نفوس المتعطشين لأخبار النصر والقوة".عدا عن ذلك، هنالك العشرات من حفلات الزفاف التي تم تأجيلها لإشعار آخر، وبعضها تم باختصار شديد على "أهل العروسين"، ولكن المميز منها هو ما بقي مستمراً بالفرح المقرون بنشوة القوة والهمة العالية ورفع المعنويات، المصاحب للأغاني الحماسية، التي باتت تنتشر بكثرة في هذ الفترة، ولا يتوقف بثها سواء من المناسبات، أو بعض المحال التجارية والأسواق، والمحطات الإذاعية على مدار الساعة.والكثير في هذه الأيام يستند إلى مقولة تراثية اجتماعية تعكس عمق الترابط والعلاقات الأخوية بين العرب، وهي "علمونا ونحن صغار عندما يكون في عزاء في بيت جيراننا أن نلغي أفراحنا احتراما لمشاعرهم"، لذلك، كانت مراسم العرس تسير، ولكن بصمت يراعي مشاعر ما يحدث، وهذا نابع من الموروث الاجتماعي في الأردن كذلك، كما يرى المختص والخبير بالتراث نايف النوايسة.ويقول النوايسة لـ"الغد": "إن أبناء المجتمع يواجهون الآن أحزانهم منذ قديم الزمان بحساسية عالية، فقد كانوا إذا مات شخص كبير أو صغير، رجل أو امرأة، يبدون ألمهم ويترجمونه إلى ممارسات عملية، إذ حين يكون المتوفى زعيما أو وجيها على مستوى الأردن، فإن الحزن يعم ويقفل الناس أجهزة الراديو والتلفزيون ويسكبون القهوة من دلال القهوة ويكفئون هذه الدلال وتقوم النسوة بـ(المعيد) إذا كان المتوفى من البلدة، أيا كانت عشيرته".هذه العادات تمثل مدى القيم المجتمعية الخلاقة التي تلزم على الإنسان أن يشارك أخاه حزنه ولا يظهر فرحه بطريقة مبالغ فيها، وهو ما يحدث الآن في الأردن، ومدى تعاملهم العاطفي مع ما يحدث في غزة. ويترجم النوايسة ذلك عملياً، من خلال ما ينوي هو "شخصياً" القيام به خلال حفل خطبة ابنه؛ حيث أوصى النوايسة للجاهة المتقدمة لطلب العروس، بأن يتعاملوا في مراسم هذه المناسبة بما يتوافق مع عادات الأردنيين في مثل مأساة أبناء فلسطين، وأن يبدأ كبير الجاهة حديثه عن تضامن الجميع مع أهل غزة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء والدعاء للمقاومين بالنصر، وألا يكون هناك إطلاق نار كإشهار الفرح.ومن جهته، يعتقد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، أن التفاعل الذي نراه الآن بين أطياف المجتمع الأردني للأحداث الجارية في غزة، ليس بالأمر الجديد، ودائما يعد من السلوكيات والقصص الموجودة، وذلك بسبب العلاقة التاريخية القائمة على النسب والدين و"القرابة" الموجودة بين المجتمعين الأردني والفلسطيني.ووفق جريبيع، فإن الشعب الأردني هو الأقرب للشعب الفلسطيني، وفرحنا هو فرحهم، وجرحهم جرحنا، ومن الطبيعي أن يظهر هذا التأثر في مختلف تفاصيل الحياة، ومنها الأفراح والمناسبات، وقد ظهرت فعلا في صور عديدة جداً، حتى أن ذلك انعكس على مستوى المؤسسات الحكومية وليس فقط الشعبية، وتم إلغاء أو تأجيل فعاليات ومناسبات خاصة بتلك المؤسسات نتيجة التفاعل مع هذه الأحداث الدموية على أرض غزة.ويقول جريبيع "هذا ينم عن الدعم المعنوي الذي يقدمه الشعب الأردني للأهل هناك، والتضامن والتعاطف الكبير نتج بعد استشهاد عدد كبير من سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الوحشي، ويبرهن على طبيعة العلاقة التشاركية والمتتشابكة جداً بين الشعبين، ويؤكد أن الشعب الأردني بتركيبته العربية ومبادئه القومية وبإحساسه الديني والقومي، كان دائماً وأبداً على تماس بالقضية الفلسطينية".ويؤكد النوايسة، أن بعض عادات الأردنيين في مثل هذه الحالات في السابق، بأنهم كانوا يمتنعون عن تحضير القهوة لفترات طويلة تعبيراً عن حزنهم آنذاك، كما تمتنع المرأة عن الزينة ولبس أي لباس ملون.وفي الحرب الأخيرة على غزة ومناطق فلسطين وفي كل حرب وقعت، يقول النوايسة "إن الكثير من العائلات امتنعت عن إظهار حالات الفرح، مثل المغالاة في المأكولات وإطلاق النار والغناء، إحساسا منهم بما يصيب الأهل من مآس وويلات ومشاركتهم لمصابهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حجم المحبة والتعاطف والعلاقة المشتركة بين البلدين، وهذا حق علينا بأن نظهر قدر الإمكان وقوفنا ودعمنا وإحساسنا مع الشعب الفلسطيني، وبخاصة ما يحدث في غزة".ويعتبر جريبيع، أن هذا جزء من الثقافة والأعراف التي تحكم المجتمع الأردني، وتاريخياً كان وما يزال يتعاطف ويراعي ويدافع عن مختلف القضايا العروبية، واحترام أحزان الآخر، ليس فقط على مستوى المجتمع الواحد كما نرى الآن، بل كانت حتى على مستوى القرية الواحدة أو الأقارب، ويتم تأجيل كل ما هو يشير إلى الفرح لفترات طويلة أحياناً، وهذا يؤكد ثقافة المجتمع الأردني وقيمه ومبادئه التي تحكم هذا المجتمع.