الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أفضل الأطعمة لصيام صحي في رمضان

أفضل الأطعمة لصيام صحي في رمضان
أفضل الأطعمة لصيام صحي في رمضان
 يمكن للصيام أن يقدم لكامل الجسم فوائد صحية كبيرة، ومع ذلك، فإنه مع تغيير مواعيد الطعام والنوم وإدخال عادات غذائية خاطئة، قد يبدو الأمر صعبا في البداية، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وبالنظر إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تغذية اليوم التالي من الصيام للحصول على العناصر الغذائية الكافية للحفاظ على نمط حياة صحي.
أفضل الأطعمة لتناولها في السحور
يوصي اختصاصيو التغذية بضرورة تناول الطعام في السحور، لأنه مهم للشعور بالنشاط طوال يوم الصيام.
وتقول كيرستن جاكسون، اختصاصية التغذية الاستشارية في صحة الأمعاء: "إن أفضل الخيارات تشمل توازن الكربوهيدرات المعقدة لإطلاق الطاقة ببطء على مدار عدة ساعات، والبروتين لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والألياف لمنع أي مشاكل في الأمعاء".
وتنصح، على سبيل المثال، بتناول وجبة مكونة من بيض مسلوق وشريحتين من الخبز الكامل مع بعض السبانخ والفطر، أو عصيدة مع ملعقة من مسحوق البروتين الممزوج ببعض التوت والبذور.
ويؤكد الدكتور أياز الله صافي، من كلية العلوم الصحية بجامعة برمنغهام سيتي، على ضرورة تناول الأطعمة التي تطلق طاقة بطيئة طوال اليوم.
ويقول: "الشوفان والشعير والأرز البني والكينوا والتوت والتفاح والبرتقال التي تحتوي على مؤشر نسبة سكر في الدم منخفضة ولا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، هي خيارات جيدة للاستهلاك لتحافظ على نشاطك خلال اليوم".
ويعد الماء المشروب الأفضل، كما أوصى كل من الدكتور صافي والسيدة جاكسون بالابتعاد عن الكافيين الذي يمكن أن يسبب الجفاف خلال شهر رمضان.
وإذا كنت حقا بحاجة إلى كوب من الشاي أو القهوة، فتوصي جاكسون بتجربة شاي الكرك (شاي حلو بالحليب، مكون من شاي أسود قوي وتوابل، مثل الهيل والزنجبيل والقرفة والزعفران) والذي يحتوي على كمية أقل من الكافيين.
أفضل الأطعمة التي
يمكن تناولها على الإفطار
الإفطار هو الوجبة الافتتاحية بعد الصيام، ولذلك، فإن ما تأكله مهم لضمان التوازن الصحي.
ويوصي الخبراء بشرب الكثير من الماء، ومرة أخرى، مجموعة جيدة من الكربوهيدرات النشوية على شكل أرز، على سبيل المثال.
ويقول الدكتور صافي: "لا يوجد سوى نافذة صغيرة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها. التركيز على ما يجب استهلاكه يجب أن يكون على الجودة".
ويوصي باستبدال الأطعمة المقلية مثل السمبوسة ببدائل صحية، مثل الأطعمة المخبوزة، ويمكن استبدال الأطعمة السكرية مثل الكعك والآيس كريم بعناصر مثل سلطات الفواكه والزبادي.
وتحذر جاكسون من أنه "عندما نشعر بالجوع، فإننا نميل إلى الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون وتناول الطعام بسرعة كبيرة جدا. يفاجأ العديد من عملائي بأن وزنهم يزيد بالفعل في شهر رمضان على الرغم من الصيام، وذلك بسبب هذه المشكلات".
وتوصي بطبق متوازن يحتوي على البروتين، مثل البيض والدجاج أو السمك، والكربوهيدرات المعقدة، مثل الأرز والمعكرونة والخبز، إضافة إلى ملء نصف طبقك بالخضراوات.
وأضافت: "هذا يعني أنك ستتجنب الإفراط في تناول الطعام، ولكنك ستحصل أيضا على كل التغذية التي تحتاجها".
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