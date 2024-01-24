"أفكار" تناقش الجداريات الجمالية لقصيدة النثر واستحقاقها

عزيزة علي

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عمان- احتفى العدد "420" من مجلة "أفكار" الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنيّة، وتترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، بملف عن قصيدة النثر، وما فيها من جماليات جديدة، إلى جانب العديد من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.الناقد والشاعر د. راشد عيسى، كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان "في شرعية قصيدة النثر" يقول عيسى: " يخضع الشعر كغيره من الفنون إلى سنن التطور والتجريب بصفته شريكا بارزًا في مسيرة الحضارة الإنسانية. ولما استمر شعر الشطرين (الخليلي) سائدًا منذ ما قبل الإسلام، فمن البديهي أن ينهض شعراء يجتهدون في تجديد أزيائه واتجاهاته"، لافتا إلى أن النص الشعري الجديد ظل متناميا عبر شيوعه وسهولة كتابته، فصار متاحًا لنفر كبير من غير الموهوبين الذين لم يستطيعوا حتى الآن تثبيت شرعيته الفنية لدى الخاصة من الجمهور ولدى العامة أيضًا.ويرى عيسى، أن "سبب التأخر المستمر في نيل قصيدة النثر استحقاقها الاعتراف الأكيد بها هو خلوها من الموسيقا الشعرية التي تأسس عليها الشعر العربي التليد، أو التي تأسس عليها الشعر في كل البيئات العالمية. ذلك لأن موسيقا الشعر تنغيم فطري بدائي مصاحب للبنية اللغوية التعبيرية على غرار حداء الإبل. ولأن الموسيقا أنغام انفعالية تساند في إبراز العاطفة ومصداقية البوح وتساعد في تحقيق وقع القصيدة على سامعها أو قارئها من خلال التقسيمات الإيقاعية التي تحقق القافية ذات السجع الصوتي الجامع للبنية".ثم تحدث عيسى عن غياب عنصر الموسيقا في قصيدة النثر قائلا: "أمام غياب العنصر الموسيقي بدت (قصيدة النثر) نصًّا نثريا في شكلانيته، لكنه كما يتراءى لكاتبه مشحون بالتوابل البلاغية الأخرى التي تعوض غياب الموسيقا فتبقيه في دائرة الشعر.وتعددت التسميات من نثرية شعرية إلى شعر منثور أو نثر مشعور. واستمرت في الشيوع والتجريب وما تزال، بحجة أنها تنطوي على إيقاع داخلي وعلى عناصر فنية أخرى كالتوازي والتوالي والتكثيف والصور الشعرية وحرية وانفتاح الدلالة".ونوه عيسى، إلى أن ما يزعمونه من عناصر شعرية موجودة في قصيدة النثر هي عناصر موجودة أيضًا في الشعر الموزون سواء شعر الشطرين أو شعر التفعيلة، مبينا أن قصيدة النثر دخلت في التجريب الذي يحاوله العارفون بالشعرية والجاهلون بها. وها هي منتشرة في العالم كله بصورة سيادية عالية يكتبها الموهوب وغير الموهوب تحت باب حرية التجريب.وقال عيسى: "إن قصيدة النثر قد أربكت نظرية الأجناس الأدبية واخترقت وسائط التواصل الاجتماعي في ظل هذا الازدياد العارم في عدد كتابها، كما تضاعفت ادعاءات المدافعين عنها من حيث، محاولات التعقيد لها وتثبيت معاييرها، فعمت فوضى الآراء والمزاعم. حضر النقد والتناقد وغابت القصيدة التي نطمئن إلى جدارتها الجمالية".وعلى الرغم من كل هذا الذيوع لقصيدة النثر، فلا يكاد يظفر المتلقي العربي بنماذج ممتازة تتمثل بها أو تجري على اللسان. فهو يقبلها مجاملة كما هو سائد لكنه غير راضٍ عنها في حقيقة تذوقه. يحترمها ولا يحبها – فيما أرى – تمامًا كما يضطر الابن لاحترام زوجة أبيه الثانية ضرة أمه.وخلص عيسى إلى أن النظرة النقدية التأملية لحال قصيدة النثر تحيلنا إلى التأكيد أن الشعر فن، ولا يخلو أي فن من شروط. وأن المهارة الإبداعية تكمن في مدى اللعب بحرية داخل إرادة الشروط وقيودها، مشيرا إلى أن الشعر فتنة ساحرة، وفي كل أديب أو فنان قاص كان أم روائيّ أم رسام أم خطاطً رغبة دفينة لأن يكون شاعرًا. فالكون كله دوار شعري فاتن، مبينا أن الشعر فن ولكل فن ضوابطه وقواعده.. وليس فوضى الخروج عن الضوابط سوى نوع من كسل المخيلة وضآلة الموهبةتضمن العدد ملفا بعنوان: قصيدة النثر: جماليات جديدة". من إعداد وتقديم د. محمد عبيدالله. وتضمن المواد الآتية: تقديم للدكتور عبيد الله بعنوان" قصيدة النثر: جماليات جديدة". "شعرية القصيدة بالنثر"/ د. شربل داغر. "قصيدة النثر في الأردن"/ د. مصلح النجار. "قصيدة النثر النسوية العربية والأردنية"/ د. مها العتوم. "الموروث الشعبي في قصيدة النثر؛ "إيمان مرسال أنموذجًا". د.سيد ضيف الله. "اللغة الصوفيّة في قصيدة النثر؛ "تجربة الشاعر عبد الحميد شكيل نموذجًا". د.عبد الحميد هيمة. "قصيدة النثر النسائيّة؛ (البوح، الجسد، التمرد)./نصرالدين شردال.وفي باب دراسات ومقالات نشر ما يأتي: "في الحرب على غزة: الشعر يقاوم: يفخر ويرثي ويعتب ويزرع الأمل"، تحسين يقين. "إشكاليات ورؤى نقدية في قصص الأطفال لرزان إبراهيم"، د. عباس عبدالحليم عباس. "اليهود وأكذوبة أرض الجدود"، د. هبة مهران. "تقويض الكولونيالية الإسرائيلية والرد عليها بالكتابة (رواية دبابة تحت شجرة عيد الميلاد لإبراهيم نصر الله نموذجًا) د. ليث الرواجفة. "عن فوزية أسعد أكتب: رحلة صداقة وحوار وفكر وقراءة"، هالة البدري. "من الاتصال بالعالَم إلى انقطاع سيرورة الحياة عن كتاب (التجربة المنبوذة: الصدمة النفسية، السرد والتاريخ)، معاذ بني عامر. "هاشم غرايبة: النساج الماهر والنص الإبداعي المعرفي"، عارف هلال. "السرد الأردني.. عين على الحياة والمستقبل إطلالة على نماذج من الرواية الأردنية المعاصرة"، منير عتيبة." أرابيسك الشخصية المصرية الدراما والتمثيل الجمالي للواقع"، أ. د أحمد يحيى علي. " الطفولة والحرب.. أداة وضَحية"، محمد ياسر منصور. "الفلسفة وسؤال الإرهاب: دور الفلسفة في مواجهة الإرهاب"، إسماعيل بوزيد.أما في باب "إبداع"، فنقرأ القصائد: "صورة عن طفل في غزة"، عصام السعدي. "عُرُوجٌ إِلَى سِدْرَةِ فِلِسْطِينْ، عبدالحميد حسن محمد. "ثنائيات"، علي البتيري." تناقضاتُ روما"، كريم معتوق. ونقرأ في العدد القصص: "رسائلُ ليلى"، أيمن يوسف أبولبن."معذرةً يا سيّدَ الألم والحريّة!"، السيد نجم. "ندى" د. شفيق طه النوباني. "أبعد من ذلك"، فتحي الضمور.وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالمية، كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الروائي والإعلامي أحمد الطراونة عن تجربته الإبداعيّة في باب "مدارات البوح". العدد من إخراج المصمّمة حنان الطوس، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للكاتب والفنان التشكيلي عماد مدانات.