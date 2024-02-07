"أكياس النوم" تنتجها "بقجتي" لحماية عائلات غزية بالشتاء القارس

تغريد السعايدة

اضافة اعلان

عمان- شتاء قارس، وسقوف مكشوفة، تحيط بسكان غزة، ممن باتوا نازحين في خيامهم، تداهمهم مياه الأمطار، لينخر البرد في عظام الصغار، في ظل نقص حاد في وصول المساعدات إلى داخل القطاع. ذلك الأمر دفع بالعديد من الجهات الخيرية إلى ابتكار طرق فعالة للتدفئة وبخاصة عند النوم، كما فعلت الناشطة ريم رمضان مديرة مؤسسة "بقجتي".و"بقجتي" مؤسسة تعنى بابتكار وتطوير كل ما يساهم في توفير الوقت والجهد في المنزل، من منتجات تساعد على توفير الطاقة بشكل كبير، وصديقة للبيئة، بيد أن ما يحدث في غزة من حرب دائرة أدت إلى النزوح والتشرد في أوساط العائلات، دفع رمضان إلى إبتكار طريقة فعالة للتدفئة وإنتاج كميات كبيرة منها، وما يُعرف بـ "أكياس النوم" والتي تم تخصيص الجزء الأكبر منها للأطفال، أو ممن يمكنهم استخدامها.وفي ذلك، تقول رمضان في حديثها لـ "الغد" أنها ومنذ اندلاع الأحداث الدموية في غزة، وما طال الأهل من دمار ونزوح من بيوتهم من دون أن يتوفر لهم مقومات الحياة الأخرى، سوى بضع خيام لملمت جراح العائلات، التي ما زالت تبحث عما يؤمن غذاء ودواء ودفئا لأطفالها، حرصت مع مجموعة من السيدات اللواتي يعملن في مشروع بقجتي على أن لا تقف مكتوفة الأيدي دون تقديم العون والمساعدة كلاً حسب قدرته واختصاصه.ومن هنا، بدأت "بقجتي" بتجهيز "الجاكيت الشتوي ذي الخامة النوعية المميزة" والتي تساعد على التدفئة بشكل كبير، كما تبين رمضان، وذلك من خلال مشاغل المؤسسة وبعمل مجموعة من السيدات على قدمٍ وساق، لإنتاج أكبر كمية ممكنة وتسليمها للجهات المختصة في إيصال المساعدات إلى غزة، وهي الهيئية الخيرية الهاشمية، وتم إنتاج ما يزيد على 400 جاكيت وإرسالها بأسرع وقت إلى قطاع غزة، والتأكد من إيصالها لمستحقيها.ولكن ومع مرور الوقت ومشاهدة الكثير من الصور التي تصل من قطاع غزة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كان لا بد من إيجاد طريقة فعالة في زيادة الدفء للعائلات التي تقيم في خيم النزوح، ومع تساقط الأمطار بشكل كبير باتت المياه تتسلل إلى داخل الخيم وفقدان الفراش لإمكانية النوم عليه بسبب ذلك، وهو ما دفع رمضان إلى ابتكار فكرة "أكياس النوم" والتي تتمتع بجودة كبيرة.وتوضح رمضان أن هذه الفكرة جاءت من رحم المعاناة التي يعيشها الشعب الغزي في فصل الشتاء، وتم استنباط تلك الفكرة من خلال مشاورات واقتراحات، كان بعضها من خلال مجموعة من الأشخاص ممن لهم عائلات مقيمة داخل قطاع غزة، وعلموا أن محاولة إرسال مساعدات تساعد على النوم بدفء دون أن تتلف تلك الأغطية مياه الأمطار، ساعدتها على أن تبتكر أكياس النوم الفعالة، وبدأ فريقها في المؤسسة مباشرةً بصناعتها.تقول رمضان "خلال فترة قياسية قمنا بتحضير ما لا يقل عن 140 فرشة أو كيس نوم وبأيام قليلة وما يزال العمل قائماً لإنتاج كميات كبيرة من هذا المنتج الذي يحتاجه كل شخص في قطاع غزة"، حيث أشارت إلى أن الكمية التي تم تحضيرها يمكن أن تناسب الأطفال في المرحلة الأولى، بينما سيتم العمل في المراحل المقبلة على إنتاج أحجام كبيرة لتناسب كل شخص، خاصة وأن الحاجة لاستخدام أكياس النوم حتى بعد فترات طويلة قد تكون انتهت فيها الحرب، فإن هناك فترة انتقالية قد يجد فيها الغزيون أنفسهم بدون بيوتهم التي دُمر جزءا كبيرا منها.وتُعد حملة "أكياس النوم" هي المرحلة الثانية والخيرية المخصصة لمساعدة الأهل في غزة، بعد أن كانت حملة الجاكيت الشتوي. وتؤكد رمضان أن الفريق في مؤسسة "بقجتي" الذي عمل على إنتاج تلك القطع عمل بكل شغف وحب وحماس في سبيل أن يكون لهم دور، مهم كان حجمه، في مساعدة الأهل في غزة، وهناك من يقوم بدعم الحملة لزيادة عدد القطع التي يتم إنتاجها، وبتكلفة لا تزيد على "13 دينارا" لكل كيس نوم يتم إنتاجه.خامة "كيس النوم" تتكون من مواد وأقمشة تمنع تسرب المياه، ودافئة شتاء، وباردة في درجات الحرارة المرتفعة، كما أنها خفيفة الوزن ويمكن استخدامها وتنظيفها بسهولة، ونقلها دون جهد، وقد تستخدم لفترات طويلة المدى.وتدعو رمضان أي شخص يرغب بأن يكون له دور في توفير الدفء والمساعدة من خلال المساهمة في إنتاج أكياس النوم أن يقوم بالتبرع لدى مؤسسة بقجتي من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتي يتم التنسيق في تجهيزها للإرسال إلى قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث سيتم تجهيز كميات أخرى بحسب ما يتوفر من مواد وتبرعات كذلك، حيث إن الفريق سيقوم بصناعة كميات من هذه الأكياس النوم وسيتم إرسالها على دفعات.وقامت المؤسسة بعمل فيديو توضيحي لفكرة "أكياس النوم" ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بـ "بقجتي"، وذلك بهدف التوضيح والشرح لكل من يرغب بالتبرع للتعرف على المنتج، والتعريف كذلك بكيفية استخدامه.وتؤكد رمضان أن التفكير في طرح افكار جديدة هو عنوان مؤسسة بقجتي، سواء للمساعدات التي يتم تقديمها لأهلنا في غزة، أو من خلال المنتجات التي يتم توفيرها بالسوق المحلي والتي هي صديقة للبيئة وتوفر الطاقة بشكل كبير، ولديها العديد من المشاركات في البازارات والمعارض للترويج للمنتج الأردني والتعريف به كبديل مناسب "لموفرات الطاقة".