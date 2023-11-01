الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أماكن تهدد النساء بخطر الإصابة بسرطان الثدي بنحو 30 %

أماكن تهدد النساء بخطر الإصابة بسرطان الثدي بنحو 30 %
أماكن تهدد النساء بخطر الإصابة بسرطان الثدي بنحو 30 %
 أظهرت دراسة فرنسية حديثة، أن النساء اللواتي يعشن في مدن شديدة التلوث، أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي مما كان يعتقد، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وكشفت نتائج الدراسة، أن النساء اللواتي يعشن في منطق حضرية يواجهن في الواقع خطرا يصل إلى 28 % للإصابة بسرطان الثدي.
وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن اللواتي يعشن في المناطق الحضرية، كنّ عرضة بنسبة 8 % للإصابة بالمرض مقارنة بالنساء في المناطق الريفية. ويعتقد أن السبب ناجم عن دخول الهواء الملوث إلى مجرى الدم.
ويقول خبراء بريطانيون، إن هناك حاجة إلى إجراء أبحاث عاجلة لتحديد جزيئات التلوث التي تسبب السرطان وما يمكن فعله للحد من التعرض لها.
ويشرح البروفيسور تشارلز سوانتون، نائب المدير السريري في معهد فرانسيس كريك في لندن: "من المثير للقلق أن جزيئات الملوثات الصغيرة في الهواء، وفي الواقع جزيئات البلاستيك الدقيقة ذات الحجم المماثل، تدخل إلى البيئة، في حين أننا لا نفهم بعد قدرتها على تعزيز السرطان. وهناك حاجة ملحة لإجراء دراسات مختبرية للتحقيق في آثار هذه الجزيئات الصغيرة الملوثة للهواء".
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، نشرت معاهد الصحة الوطنية الأميركية دراسة، أشارت إلى أن العيش في مناطق ملوثة أدى إلى زيادة طفيفة في احتمالات الإصابة بالمرض. واستخدمت بيانات من 500 ألف شخص على مدى 20 عاما.
ونظر الباحثون الفرنسيون في ليون، خلال الدراسة الجديدة التي تم الكشف عن نتائجها الأسبوع الماضي، في مؤتمر الجمعية الأوروبية الطبية لعلم الأورام، في السجلات الصحية لما يقارب من 6 آلاف امرأة بين العامين 1990 و2011. ثم قارن الباحثون معدل تشخيص سرطان الثدي مع مستويات التلوث في المناطق التي عاشت وعملت فيها هؤلاء النساء.
وتقول البروفيسورة بياتريس فيفرز، خبيرة الوقاية من السرطان في مركز ليون بيرارد الشامل للسرطان: "أظهرت بياناتنا وجود ارتباط كبير بين التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، في المنزل والعمل، وخطر الإصابة بسرطان الثدي. وهذا يتناقض مع الأبحاث السابقة التي نظرت فقط في التعرض للجسيمات الدقيقة في المكان الذي تعيش فيه النساء، وأظهرت آثارا بسيطة أو معدومة على خطر الإصابة بسرطان الثدي".
ويعتقد الباحثون أن جزيئات تلوث الهواء تزيد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق اختراق الرئة ثم مجرى الدم، و"من هناك يتم امتصاصها في الثديين".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1698853500840135900

"العدوان على غزة".. كيف غير نظرتنا للحياة؟

منذ 53 دقيقة
المنصات الاجتماعية

كيف ننشر بشكل فعال على المنصات الاجتماعية خلال أوقات الأزمات والحروب؟

منذ 56 دقيقة
تعبيرية

تربية الطفل ليست سهلة.. وللتدليل المبالغ عواقب سلبية

منذ 57 دقيقة
"شحاد العين".. أسبابه وطرق علاجه

"شحاد العين".. أسبابه وطرق علاجه

منذ 59 دقيقة
جانب من فعاليات بيت مادبا الثقافي-(من المصدر)

"القدس في عيون الأمة" فعاليات في بيت مادبا الثقافي

منذ23 ساعة
الملل البناء.. حينما يتحول "الفراغ" لفرص ملهمة باكتشاف الذات

الملل البناء.. حينما يتحول "الفراغ" لفرص ملهمة باكتشاف الذات

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ24 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 