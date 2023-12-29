أمام أوجاع الغزيين.. تصغر كل الهموم الأخرى

منى أبو حمور

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عمان - أمام الحرب الغاشمة التي اقتربت من أن تنهي شهرها الثالث في غزة وما تتعرض له من إبادة جماعية وتجويع وقهر وإجبار عائلات على التخلي عن بيوتهم والنزوح إلى أماكن أخرى ومن ثم استهدافهم، تصغر كل الهموم والمشاكل وما نعتقده مصائب في الحياة.الإرادة والصمود والإصرار على الاستمرار في الحياة والإيمان بأن القادم سيكون فرجا من الله لا محالة، هي الوصفة السحرية التي تقوي عزيمة الغزيين الذين يعانون من قبح الاحتلال وحربه الهوجاء، وهو ما يجعل الكثيرين يعيدون التفكير مرارا وتكرارا بما يعتقد أنها هموم ومشاكل.عام جديد على الأبواب وربما يحمل الشخص خيبات أمل وفشلا من العام الماضي إلى عامه الجديد، أخفق في أماكن وفشل في أخرى، وربما أيضا فقد أعزاء وخسر أموالا، ومنهم من أصيب بمرض قلب حياته رأسا على عقب، فضاق العالم عليه ولم يعد يقوى على التحمل. العدوان الغاشم على غزة أزاح الغشاوة عن عيون وقلوب المئات الذين كانوا يعتقدون أن ديونهم أكبر مصائب الدنيا، ومرضهم محور العالم وربما فقدانهم لعزيز هو نهاية المطاف.صغرت المصائب في عيون أصحابها، فأصبح العشرات يخجلون من الحديث عما يقلقهم ويزعجهم في حضرة الحدث الجلل في غزة وأمام دموع الأمهات الثكالى.وما تزال غزة تقاوم كل هذه الضغوطات وتسجل أروع الأمثلة في الثبات والبطولة والمثابرة وعدم الخوف والإرادة في غزة، لا نجدها فقط عند المقاومة، بل عن الأطفال والنساء والشيوخ أيضا.ومن صور قوة الإرادة؛ استمرار التصدي للعدو بالرغم من كثافة القصف وحجم القنابل التي تلقى على أحياء غزة، وكذلك استمرار الكثير من الأهالي في البقاء في منازلهم بالرغم من مطالبات العدو المستمر لهم بالنزوح، بل إن منهم من يفضل الشهادة على الخروج من منزله. وهم يهبون لرفع الأنقاض بأيديهم لاستخراج الشهداء والأشلاء، بالرغم من القصف المستمر، والنساء صابرات مرابطات يهتفن للمقاومة وهن يودعن أبناءهن الشهداء.استشاري علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان، يشير إلى أن لكل إنسان أهدافا وطموحات يسعى لتحقيقها، البعض يتمكن من تحقيق أهدافه وآخرون لا يستطيعون ذلك. كذلك للشعوب والأمم أهداف وغايات مشروعة يبتغون تحقيقها، وقد ينجح البعض ويفشل الآخر.ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى النجاح؛ امتلاك الإرادة القوية والعزيمة، بحسب سرحان، فهما مفتاح النجاح في الحياة في جميع المجالات، والدافع للتغلب على الصعوبات والتحديات.فالإرادة تعني العزيمة والإصرار والتصميم، وهي قوة خفية تتفاوت درجتها من شخص لآخر. وبالرغم من استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي ارتقى خلالها ما يقارب من خمسة وعشرين ألف شهيد، وأسفرت عن أعداد كبيرة من الجرحى والمفقودين، وتم تدمير المستشفيات والمدارس والشوارع ومنع الماء والدواء والغذاء والوقود، وتدمير مساحات واسعة من قطاع غزة وافتقارها لأبسط مقومات الحياة. غير أن ذلك لم يمنع أهالي غزة من الاستمرار في الصمود والمقاومة ومواجهة العدوان، وفق سرحان.ويبين سرحان، أن العزيمة والإصرار من أهم مقومات النجاح وتحقيق الأهداف. والإنسان صاحب الإرادة القوية لا يستطيع أن يهزمه أحد، لأنه مستعد للتضحية والصبر، وأهالي غزة، بحكم تربيتهم، هم أصحاب إرادة قوية وعزيمة لا تلين، وذلك نابع من إيمانهم بالله تعالى أولا ثم بعدالة قضيتهم، وإن امتلاكهم هذه الإرادة القوية جعلهم يجدون الوسائل لمقاومة الاحتلال والإجرام الصهيوني المدعوم عالميا. وقد أدرك أهالي غزة أن الإرادة تعني أن تسعى إلى النصر لا أن تجلس ليأتيك النصر. والشعب الذي يمتلك الإرادة لا يهزم ويجد الوسائل ليحقق الصمود والنصر.وينوه سرحان إلى أن أهالي غزة ما يزالون على صمودهم، وقد ترجموا إرادتهم القوية بأفعال أبهرت العالم، بينما إرادة العالم الضعيفة لم تترجم إلا لأقوال لا تؤثر على الواقع ولم تقدم لأهالي غزة أبسط الاحتياجات.ويقول "إرادة أهالي غزة القوية جعلتهم قادرين على تحمل ما لا يحتمل في نظر الآخرين"، فهم يسعون إلى النصر، وهذا يعني أنهم صامدون رغم كل الصعاب ولديهم القدرة على الثبات والتحمل.ويضيف سرحان، أن إرادة النجاح مهمة، لكن الأهم منها إرادة التحضير للنجاح، وهو ما عرفه أهالي غزة ومقاومتها التي أعدت نفسها بكل ما تستطيع من قوة وتدريب، وقبل ذلك الإيمان بالله والتمسك بالحق، والأهالي أعدوا أنفسهم الإعداد الذي يمكنهم من الصبر والصمود والثبات واحتضان مقاومتهم.ويؤكد سرحان، أن الإرادة تنبع من داخل الإنسان، وهي لا تشترى، والإرادة تحقق المعجزات وتعطي الإنسان القدرة على مواجهة الصعاب، وصاحب الإرادة قد يتعرض لضغوط، كما يحدث مع أهالي غزة ومقاومتها، الذين يتعرضون لضغوط داخلية وخارجية، وافتقار أبسط مقومات الحياة وتشديد الحصار وزيادة حدة الإجرام الصهيوني والصمت والتآمر العالمي.