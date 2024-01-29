أمراض تبدو أعراضها وكأنها مشكلات في القلب

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عمان-الغد- يشير الدكتور فاديم زاكييف اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن أعراض اضطرابات المعدة شبيهة بأعراض احتشاء عضلة القلب، وقد تسبب عدم انتظام ضربات القلب. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".ويقول الدكتور: "هناك حالات يأتي فيها المرضى إلى وحدة القلب لأنهم يعانون من آلام شديدة في الصدر ويشتبه في إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. وعند فحصهم يتضح أنهم يعانون من تلف تآكلي في المعدة وليس من نوبة قلبية. وعلى العكس من ذلك، هناك مرضى يشتكون من الغثيان والتقيؤ والضعف ويعتقدون أنهم يعانون من مشكلات في المعدة والجهاز الهضمي، وعند فحصهم يتضح أن السبب هو إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. لذلك إذا شعر الشخص بتوعك عليه باستشارة الطبيب لاستبعاد الحالات المرضية الخطيرة".وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب فتق في المريئ اضطرابا في ضربات القلب، مثل الانقباض الزائد فوق البطيني، والذي يشعر به على أنه اختلال في عمل القلب وعادة ما يكون غير خطير.ويشير الطبيب، إلى أن الهربس النطاقي (herpes zoster)، الذي يصيب عادة كبار السن، يصاحبه عادة طفح جلدي مؤلم على طول الأعصاب، ويظهر أحيانا في منطقة القلب، لذلك يمكن الخلط بينه وبين احتشاء عضلة القلب. كما أن بعض أمراض العمود الفقري يمكن أن تسبب الألم في منطقة القلب.ويقول: "أي أمراض التهابية، بما فيها التي تصيب الجهاز الهضمي أو حتى الجلد (الصدفية)، تزيد من تصلب الشرايين، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب. وهناك مفهوم "القلب الرئوي" - وهو تضخم الجانب الأيمن من القلب الناجم عن أمراض الجهاز التنفسي، على سبيل المثال، مرض الانسداد الرئوي المزمن. كما أن القصور الكلوي المزمن، هو عامل خطر قوي لمشكلات القلب، ومعظم المرضى الذين يعانون من هذه الحالات يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة".