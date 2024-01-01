أمنيات العام 2024 "تنضج" والأحلام يتسيدها الأمن والسلام

منى أبو حمور

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عمان- على غير عادتهم في كل عام، تغيب الأجواء الاحتفالية مع دخول عام جديد، فعائلة أبوخالد وسط ازدياد وتيرة العدوان الغاشم على قطاع غزة، لم تعد أمنياتها وطموحاتها كالسابق، مع انخفاض سقف الأحلام بل انهدامها في أحيان كثيرة.كانت أمنيات بسيطة على استحياء وأحلاما متوقفة مع "غصة غزة" التي سيطرت على المشهد هذا العام، فأصبح كثيرون يحجمون أمنياتهم و"لا يريدون شيئا"، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.في مشهد يتكرر في جلسات العائلات، يكمن الحديث حول أمنيات العام الجديد، لتكون الأمنية السائدة هي تحقيق السلام والعدالة والانتصار لغزة، في حين غابت عن هذه الأحاديث الأحلام الكبيرة والأهداف البعيدة وأمنيات غير منطقية كان يتمناها كثيرون رغم معرفتهم أنها قد لا تتحقق، لكنهم كانوا يؤمنون بأن التمني حقهم المشروع. أما اليوم، وفي ظل أحداث غزة، أصبحت الأحلام والأمنيات ناضجة وأكثر واقعية.وفي العمل، أطلقت ليلى سؤال العام الجديد المعهود على صديقاتها في العمل نهاية كل عام، ليتشاركن الأمنيات والأحلام الشخصية والعائلية، يشجعن بعضهن بعضا ويتمنين الأفضل.بيد أن أمنيات ليلى وصديقاتها هذا العام كانت مختلفة تماما وأكثر نضجا، ولم تكن الإجابة عن سؤال ليلى سريعا، وباندفاع كالعادة، بل سبقه لحظة صمت، انتهت بإجابات تفاوتت بين تمني السلام ونصرة غزة، في حين تمنى آخرون ألا يعيشوا لحظات خذلان وفقد جديدة أو شيئا أسوأ مما يعيشونه هذا العام.مع مرور الوقت واستمرار الكثير من الأحداث المؤسفة التي يشهدها العالم ابتداء من سورية مرورا بالسودان وانتهاء بغزة، يؤكد خالد التميمي "أن النفس طابت عن كل شيء حتى عن الحلم.. كبرنا حتى صرنا نعتقد أن الحلم لم يعد لنا"، متابعا أن ما يحدث جعل الكثيرين يهرمون قبل أوانهم، وكذلك أحلامهم هرمت وأصبحوا يرون أن ما يتطلبه العيش بواقع آمن هو الحلم والأمنية، فقد نضج الجميع وأصبحوا لا يتمنون سوى ألا يكون الآتي أسوأ أو أقسى.لم يغير العدوان الغاشم على قطاع غزة الموازين السياسية في العالم، بل غير أيضا نفوس الكثيرين وطريقة تفكيرهم، أحلامهم وأمنياتهم، نضجت عقولهم ومشاعرهم أيضا، أصبحت الأولويات بعد حرب غزة مختلفة وأمنيات العيش بالأمن والأمان هي أعظم ما يتمناه الكثيرون.أعوام جديدة بلا حزن ولا فقد، مليئة بالحب والسلام، خالية من الخذلان والصدمات وأمنيات التحرير لغزة، وعام جديد بلا حروب ولا دمار، ما تداوله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي على أعتاب العام الجديد.فيما توحدت الأمنيات على أعتاب العام الجديد حول العالم الذين دخلوا الساعات الأولى من الأول شهر كانون الثاني، وهم يطالبون بوقف إطلاق النار بمشهد استثنائي لم يره العالم من قبل، فقد غابت الاحتفالات في كثير من العواصم العالمية، إلا أن المتظاهرين ملأوا الشوارع حول العالم ليدخلوا العام الجديد وهم يهتفون لغزة وأهلها.اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، يشير، بدوره، إلى أن الحياة بطبيعتها متنوعة ومتغيرة، وفيها الخير والشر والسعادة والحزن والبكاء والابتسامة وكثير من التناقضات، وهنا تنطلق رؤية الحياة بشكلها الحقيقي.ويلفت، بدوره، إلى ضرورة النظر إلى الحياة بإيجابية ومرافقة الأمل وأن يكون التفاؤل الوجه الذي نعبر فيه عن كل شيء، لأن كل ما يحدث للإنسان في النهاية هي من رب العالمين، مبينا أن تفكير الإنسان بإيجابية مهم لتحقيق الأمن والسلام والطمأنينة، في حين أن التفكير بطمع وأنانية ونرجسية يحول الأمر إلى دمار وخراب وحروب.ما يحدث اليوم، بحسب مطارنة، جعل العالم مشحونا بالغضب والدمار والقتل والحرب التي لا تنتهي، وأصبح السلام والأمان حلما نتيجة لأطماع الإنسان الذي لم يوفر جهدا في أخذ حقوق غيره والاعتداء على الآخرين وغياب الحرية والعدالة بمفهومها الحقيقي وانعدام الصدق بأشكاله كافة. ويقول مطارنة "نحن اليوم في عالم تحكمه جهة واحدة يشغل أدواته وإمكانياته للسيطرة على الدول الأخرى"، واستغلال ثرواتها وطاقاتها، وهذا ما جعل الوطن العربي فريسة سهلة، وظهرت الفتن والنزاعات التي ألقت بظلالها اجتماعيا وسياسيا أيضا.هذه الإسقاطات مجتمعة، بحسب مطارنة، جعلت المواطن العادي هو الضحية، وهو الذي يعاني الإحساس بعدم الاستقرار، فالناس في غزة اليوم يفقدون الأمن النفسي والاستقرار والسلام المجتمعي بسبب خشيتهم من شبح الموت والدمار وإصابتهم بخيبات الأمل المتتالية من الصمت وعدم التحرك لنصرتهم، وكذلك الأجواء المشحونة في السودان وغيرها.عندما يفقد العالم السلام والأمان يفقد فيه الإنسان الاستقرار النفسي، وبالتالي يفقد معنى السعادة والطمأنينة والهدوء والاستقرار والسلام المجتمعي، ويتأثر سلبا بآماله وأحلامه وطموحاته، وتصبح هناك أمراض نفسية كبيرة وقلق وتوتر.وفي العادة، نتائج أي حروب، بحسب مطارنة، أمراض نفسية ومشكلات اجتماعية يصاب فيها الكبار والصغار مع أهمية العيش على الأمل والتفاؤل والإقبال على الحياة بأمل وحب رغم كل شيء.