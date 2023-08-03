الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

أمير الغناء العربي يطرب جمهور "الشمالي" بأغنيات الفن الجميل

1691057539507772900
الفنان هاني شاكر- (من المصدر)
عمان - ليلة لم تكن كبقية الليالي، فقد حملت في طياتها عبق الماضي وحنينا للزمن الجميل، قدمها أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وجوقة بيات الفلسطينية، على المسرح الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وسط حضور كبير ضم وزيرة الثقافة هيفاء النجار والإعلامي جورج قرداحي.اضافة اعلان
وبعد غياب، اجتمع الجمهور الأردني بالفنان شاكر، الذي أطربهم بوصلة غنائية أعادت بهم سنين مضت عنوانها الفن الجميل.
نظرات من الاشتياق ولهفة بدت واضحة على محبي شاكر، لتتعالى الهتافات وتضج المدرجات طوال فقرات الحفل.
الشابة حنين ذياب أو "عاشقة هاني شاكر"، كما تحب أن تلقب، جاءت خصيصا من فلسطين لتكون جزءا من هذه الأمسية الفنية التاريخية، ولم تأت بمفردها، بل حضرت مع صديقاتها من مختلف أنحاء فلسطين للاستمتاع بصوت الفنان المصري المحبوب هاني شاكر.
وحنين التي تحفظ أغنيات شاكر عن ظهر قلب، وتواكب جميع أعماله الفنية، كبرت على سماع صوته منذ كان عمرها 10 سنوات، لتكون بذلك المعجبة الوفية المتذوقة للفن الجميل، وعندما يعلن عن موعد حفل له تخطط لحضور الحفل، ومنها أمسية جرش للفنان شاكر التي وصفتها بـ"هذه الليلة ما رح أنساها بحياتي".
بينما السيدة نور فقد أتت برفقة زوجها من الولايات المتحدة لعيش فرحتين؛ الأولى زفاف ابنها، والأخرى حضور حفل الفنان هاني شاكر، رغم أن زفاف ابنها في اليوم التالي للحفل، إلا أنها أصرت على عيش أجواء أمسية الطرب التي يقدمها أمير الغناء العربي.
وبدأت الأمسية الفنية بوصلات غنائية قدمها كورال جوقة بيات الفلسطينية التي أشعلت الأجواء بأصواتهم الرائعة، من خلال تقديم باقة من أجمل الأغنيات، ومنها: "على الروزانا"، "البنت الشلبية"، "لهجر قصرك وأرجع بيت الشعر"، "ياردلي سمراء قتلتني" و"دلالي دلالي" وسط تفاعل الجمهور.
وبعد طول انتظار، أطل الفنان هاني شاكر، لتتعالى الهتافات ويزداد الحماس مع دخوله المسرح، ليبدأ وصلته الغنائية بأغنية "بحبك يا غالي" التي أشعلت الأجواء، بمشاركة الجمهور الغناء بحماس كبير، ليطغى صوتهم على صوته العريق.
وبالهتاف باسمه والزغاريد، عبر الجمهور عن محبته واشتياقه لشاكر، ليعبر بالمقابل عن سعادته بهذه اللحظات، قائلا: "وحشتوني جدا"، ويعدهم بليلة لا تنسى.
وقدم شاكر باقة من أجمل أغنياته التي تنوعت بين القديم والجديد، ومنها "شاور" التي زادت من حماس الجمهور ووسط تفاعل كبير وفرح ملأ المدرجات، وانتقل لأغنية "لو رحت بعيد"، ثم أغنيته الجديدة "فرق في الإحساس" التي تم إصدارها هذه العام.
وفي لفتة جميلة، قدم شاكر أغنية خاصة لفلسطين، تعبيرا عن حبه وامتنانه للجمهور الفلسطيني الذي حضر بلهفة وشوق لحضور الحفل والاستمتاع بصوته العذب.
لتنهال عليه من بعدها مطالبات عديدة من الجمهور لسماع أجمل ما غنى، ليرد عليهم ممازحا "لو هغني كل دا مش هنروح الليلة"، ليختار أن يطربهم بأغنية "الكبير" لمشاركتهم فرحة نجاحها.
ومع إيقاعات أغنية "يا ريتني"، تفاعل الجمهور مع أمير الغناء العربي، ليشاركه الغناء بحماس كبير، تلتها أغنيتا "نسيانك صعب" و"كده برضه يا قمر" اللتان عادتا بالجمهور لذكريات جميلة.
هذا وقد كرم الإعلامي جورج قرداحي ومدير سياحة جرش رائد العتوم أمير الغناء العربي، وقال قرداحي معبرا عن سعادته "الي الشرف أن أكرم الحبيب أمير الغناء العربي باسم الأردن".
واستكمل شاكر الحفل من بعدها بمجموعة من الأغنيات القديمة، ومنها "جانا الهوا" و"لو بتحب حقيقي صحيح" التي طلب منه الجمهور تكرارها، واستجاب بحب لمطلبهم، واختار أن يختم أمسيته بالأغنية التفاعلية "علي الضحكاية".
الابتسامة لم تفارق شاكر طوال الأمسية التي جمعته بمحبيه من جميع الأعمار، ليودعهم بالقول "سعيد بوجودي معكم الليلة وبالجمهور الي أسعدني سعادة كبيرة.. وإن شاء الله ما نغبش عن بعض كتير".
"الحرية النفسية" تقنية علاجية نحو الخروج من "دوائر الاختناق" وتغيير السلوكيات

"الحرية النفسية" تقنية علاجية نحو الخروج من "دوائر الاختناق" وتغيير السلوكيات منذ24 ساعة

"انقطاع" يؤول لخلو ذاكرة أطفال وشباب من أسماء الأقارب بالأسر الممتدة.. وخبراء يوضحون

"انقطاع" يؤول لخلو ذاكرة أطفال وشباب من أسماء الأقارب بالأسر الممتدة.. وخبراء يوضحون 01 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-01 at 7.23.19 PM

قرداحي: للأسف حضور القضية الفلسطينية في الإعلام العربي يضمحل وينحسر 01 آب 2023

مع "قلق الانتظار".. كيف يهيئ الأهالي الطلبة "تحسبا" لنتائج التوجيهي؟

مع "قلق الانتظار".. كيف يهيئ الأهالي الطلبة "تحسبا" لنتائج التوجيهي؟ 31 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1691062739077961300

"رائدات الصبيحي" و"النساء العربيات" تتكاتفان بحملات توعوية تمنع انتهاك حقوق العاملات

منذ 43 دقيقة
سرطان الدماغ

البكتيريا الفموية.. هل تزيد من الإصابة بالسكتة الدماغية؟

منذ 44 دقيقة
1691057539467772500

علماء يتوقعون إصابة نصف سكان الأرض بالاضطرابات النفسية

منذ 45 دقيقة
1691057539487772700

"الأهلي الشركسي" تبدع برقصات الشموخ والجمال في "الجنوبي"

منذ 47 دقيقة
فرقتا "جوقة بيات" و"الأخوين شحادة" تحييان حفلا غنائيا في جرش

فرقتا "جوقة بيات" و"الأخوين شحادة" تحييان حفلا غنائيا في جرش

منذ24 ساعة
"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19

"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ24 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 