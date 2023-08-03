أمير الغناء العربي يطرب جمهور "الشمالي" بأغنيات الفن الجميل

رشا كناكرية

اضافة اعلان

عمان - ليلة لم تكن كبقية الليالي، فقد حملت في طياتها عبق الماضي وحنينا للزمن الجميل، قدمها أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وجوقة بيات الفلسطينية، على المسرح الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وسط حضور كبير ضم وزيرة الثقافة هيفاء النجار والإعلامي جورج قرداحي.وبعد غياب، اجتمع الجمهور الأردني بالفنان شاكر، الذي أطربهم بوصلة غنائية أعادت بهم سنين مضت عنوانها الفن الجميل.نظرات من الاشتياق ولهفة بدت واضحة على محبي شاكر، لتتعالى الهتافات وتضج المدرجات طوال فقرات الحفل.الشابة حنين ذياب أو "عاشقة هاني شاكر"، كما تحب أن تلقب، جاءت خصيصا من فلسطين لتكون جزءا من هذه الأمسية الفنية التاريخية، ولم تأت بمفردها، بل حضرت مع صديقاتها من مختلف أنحاء فلسطين للاستمتاع بصوت الفنان المصري المحبوب هاني شاكر.وحنين التي تحفظ أغنيات شاكر عن ظهر قلب، وتواكب جميع أعماله الفنية، كبرت على سماع صوته منذ كان عمرها 10 سنوات، لتكون بذلك المعجبة الوفية المتذوقة للفن الجميل، وعندما يعلن عن موعد حفل له تخطط لحضور الحفل، ومنها أمسية جرش للفنان شاكر التي وصفتها بـ"هذه الليلة ما رح أنساها بحياتي".بينما السيدة نور فقد أتت برفقة زوجها من الولايات المتحدة لعيش فرحتين؛ الأولى زفاف ابنها، والأخرى حضور حفل الفنان هاني شاكر، رغم أن زفاف ابنها في اليوم التالي للحفل، إلا أنها أصرت على عيش أجواء أمسية الطرب التي يقدمها أمير الغناء العربي.وبدأت الأمسية الفنية بوصلات غنائية قدمها كورال جوقة بيات الفلسطينية التي أشعلت الأجواء بأصواتهم الرائعة، من خلال تقديم باقة من أجمل الأغنيات، ومنها: "على الروزانا"، "البنت الشلبية"، "لهجر قصرك وأرجع بيت الشعر"، "ياردلي سمراء قتلتني" و"دلالي دلالي" وسط تفاعل الجمهور.وبعد طول انتظار، أطل الفنان هاني شاكر، لتتعالى الهتافات ويزداد الحماس مع دخوله المسرح، ليبدأ وصلته الغنائية بأغنية "بحبك يا غالي" التي أشعلت الأجواء، بمشاركة الجمهور الغناء بحماس كبير، ليطغى صوتهم على صوته العريق.وبالهتاف باسمه والزغاريد، عبر الجمهور عن محبته واشتياقه لشاكر، ليعبر بالمقابل عن سعادته بهذه اللحظات، قائلا: "وحشتوني جدا"، ويعدهم بليلة لا تنسى.وقدم شاكر باقة من أجمل أغنياته التي تنوعت بين القديم والجديد، ومنها "شاور" التي زادت من حماس الجمهور ووسط تفاعل كبير وفرح ملأ المدرجات، وانتقل لأغنية "لو رحت بعيد"، ثم أغنيته الجديدة "فرق في الإحساس" التي تم إصدارها هذه العام.وفي لفتة جميلة، قدم شاكر أغنية خاصة لفلسطين، تعبيرا عن حبه وامتنانه للجمهور الفلسطيني الذي حضر بلهفة وشوق لحضور الحفل والاستمتاع بصوته العذب.لتنهال عليه من بعدها مطالبات عديدة من الجمهور لسماع أجمل ما غنى، ليرد عليهم ممازحا "لو هغني كل دا مش هنروح الليلة"، ليختار أن يطربهم بأغنية "الكبير" لمشاركتهم فرحة نجاحها.ومع إيقاعات أغنية "يا ريتني"، تفاعل الجمهور مع أمير الغناء العربي، ليشاركه الغناء بحماس كبير، تلتها أغنيتا "نسيانك صعب" و"كده برضه يا قمر" اللتان عادتا بالجمهور لذكريات جميلة.هذا وقد كرم الإعلامي جورج قرداحي ومدير سياحة جرش رائد العتوم أمير الغناء العربي، وقال قرداحي معبرا عن سعادته "الي الشرف أن أكرم الحبيب أمير الغناء العربي باسم الأردن".واستكمل شاكر الحفل من بعدها بمجموعة من الأغنيات القديمة، ومنها "جانا الهوا" و"لو بتحب حقيقي صحيح" التي طلب منه الجمهور تكرارها، واستجاب بحب لمطلبهم، واختار أن يختم أمسيته بالأغنية التفاعلية "علي الضحكاية".الابتسامة لم تفارق شاكر طوال الأمسية التي جمعته بمحبيه من جميع الأعمار، ليودعهم بالقول "سعيد بوجودي معكم الليلة وبالجمهور الي أسعدني سعادة كبيرة.. وإن شاء الله ما نغبش عن بعض كتير".