"أوجاع غزة" تحاصر أحاديث العائلات في موسم قطاف الزيتون

تغريد السعايدة

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عمان - في هذا الموسم، تتجدد علاقة الإنسان مع الأرض، تحديدا مع موعد قطاف الزيتون في هذا الوقت من كل عام، لتبدأ التجمعات العائلية يغلفها حديث موجع عما يحدث في غزة، وذلك الرابط بين الشعب الفلسطيني وأشجار الزيتون المعمرة فيها.وفي مثل هذه الأيام، تلتف عائلة أبو موسى في محافظة البلقاء، حول أشجار الزيتون المعمرة، التي لطالما جلس في ظلالها أجيال متعاقبة، حيث يجمعون منها مؤونة عام كامل من منتجات الزيتون "المكبوس" وزيت الزيتون البلدي، الذي يتم توزيعه بالتساوي بين أفراد العائلة بعد أيام طوال من التعب والجد.وتقول الابنة علياء، وهي متزوجة، إنها اعتادت أن تتواجد هي وأبناؤها في هذه الأجواء المميزة، التي لها ذكريات جميلة، وحرصها على تواجد أطفالها يأتي من باب المحافظة على هذا الإرث والتقليد المجتمعي، الذي له الكثير من القيم العائلية في مناطقنا، وفي بلاد الشام بشكل خاص.وتبين علياء أن ما يدور الآن في غزة كان حاضراً في حديث العائلة وقصص الأهالي عن فلسطين وخيراتها وزيتونها الذي ارتبط منذ الأزل بالوجود الفلسطيني على أرضه، بل إن ما نشاهده من تعلق الشعب الفلسطيني بأشجار الزيتون ما هو إلا دليل على وطنيتهم وحقهم بأرضهم المغتصبة ومزارعهم وبيوتهم.وفي شمال الممكلة كذلك، التي تعد أكثر المحافظات بالمساحات المزروعة بالزيتون، تجتمع العائلات على قلب رجل واحد في موسم قطف الزيتون، ليتم إنجاز المهمة في أقرب وقت، وهو ما تبينه أم خالد، التي تقطن في عمان، بينما عائلة زوجها في إحدى قرى إربد، لذا، عادة ما تكون أيام العطل هي الفرصة التي يتم فيها إنجاز أكبر قدر ممكن من المهمة.وتقول أم خالد إن هذا الموسم كل عام يتكرر بطقوسه وأجوائه الجميلة التي تبعث على الفرح والبهجة في الأجواء، خاصة حين يكون هناك تجمع للأهل والأطفال منهم، والذين يعيشون أجواء قطف الزيتون، وتكون فرصة للالتقاء والتعاون في موسم الخير الذي لا يمكن الاستغناء عن منتجاته في كل بيت.وترى أن صورة تجمع العائلات في نهاية كل أسبوع خلال هذا الموسم في الأراضي المحيطة بهم، تبين مدى القيمة العظيمة للزيتون وموسمه.وفي كل لقاء وجلسة في المجتمع الأردني الآن، لا يمكن أن يخلو الحديث عما يجري في غزة، والضفة الغربية مؤخراً، حيث بدا موسم القطف لهذا العام محملاً بالزيتون و"الهموم والخوف والعجز"، عما يحدث في غزة من عدوان غاشم طال الإنسان وأشجاره والمساحات الخضراء فيه التي تحولت إلى ساحات دمار.ولا تنكر أم خالد أن الحديث لهذا العام بين أفراد الأسرة كان يتمحور حول كل ما يحدث في غزة من تفاصيل مؤلمة، عدا عن حديث كبار السن في العائلة عن القيمة الكبيرة لموسم الزيتون في فلسطين، وعن مدى أهمية هذا الموسم لدى الفلسطينيين كما في الأردن، وكيف ان الانتهاكات تطال مزارعي الزيتون في فلسطين في كل عام، حيث يظهر ذلك من خلال ما يتم بثه من تقارير وصور عبر القنوات الإخبارية.وفي الضفة الغربية، يتعمد "الاحتلال بمستوطنيه"، أن يترصدوا المزارعين لمنعهم من الاقتراب من أشجارهم، في الوقت الذي قام مجموعة من المستوطنين مدعومين بالجيش، بتوزيع منشوارت بين مزارع الزيتون، تحذر الفلسطينيين لهذا العام، بشكل خاص، من الاقتراب من الأشجار واعتبارها "مناطق حدودية" سيتم قتل كل من يقترب منها، الأمر الذي جعل تلك الطقوس السنوية لهذا العام خطيرة للغاية في فلسطين، وليس ككل عام.وتتعمد الكثير من العائلات كذلك، أن تربط الكثير من مناسباتها أو ترتيباتها العائلية والمنزلية لما بعد موسم قطف الزيتون، حيث تكون الأسر التي تدر دخلاً كبيراً من الموسم، قد رتبت مواعيد مناسبة حسب المحصول.ومع انشغال الأسر، وزيادة نسبة العاملين "الموظفين" لديها، باتت الكثير من العائلات تعتمد على توكيل مهمة قطف الزيتون لمجموعة من العاملين، الأمر الذي يرى فيه علاء حيدر، أنه غيّب الكثير من التفاصيل الجميلة التي عاشها مع عائلته في طفولته، وتجمع ما يزيد على خمسين فرداً من أقاربه لأيام وهم يتنافسون في العمل الجماعي الأسري لإكمال المهمة بأقرب وقت وعلى أحسن وجه قبل دخول فصل الشتاء.وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت محافظة إربد عاصمة أردنية للزيتون لهذا العام، كونها المحافظة التي تتميز بانتشار واسع لأشجار الزيتون في معظم مناطقها وقراها الممتدة، حيث إنها تحتوي على ما يقارب 60 % من أشجار الزيتون في المملكة، كما تعمد وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، على تنظيم مهرجان الزيتون قبل نهاية الموسم من كل عام، بهدق التسويق والتعريف بمنتجات الزيتون، ومحاولة للتسويق لها للمستهلكين بشكل مباشر.ومع انغماس المجتمع في هذه الفترة بما يجري من أحداث دامية في فلسطين، وبث الأخبار المتتالية حول الأوضاع في غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، بات الانتظار لما سيحدث، ودعوات الأسرة مجتمعة على النصر وفك الكرب والشفاء للمصابين والرحمة للشهداء، هي كل ما يدور من حوار فيها.ويرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، أن ما يحدث في فلسطين لا يمكن سلخه عن المجتمع الأردني بكل المعايير، بسبب تلك الروابط بين الشعبين، ومن المألوف جداً أن تكون جراحها حاضرة في كل الأوقات.ويعتقد جريبيع أن ما يحدث في غزة، مرتبط كذلك بالروابط العائلية بين البلدين، وفي كل جلسة وتجمع عائلي لا بد أن يكون الحديث عن جراح وآلام الغزيين حاضرا، ومن ضمنها تلك التفاصيل العالقة في الأذهان، والصور والمشاهد التي يستيقظ ويعيش عليها الأردنيون يومياً.ووفق جريبيع، فإن حديث كافة الفئات العمرية، لا يخلو من الأوضاع الجارية في غزة وأحداثها الدامية، وكل يدلي بدلوه فيما يرى ويسمع ويعرف ليطغى الحزن على المشهد كاملا.ويبقى موسم قطف الزيتون، مناسبة أزلية تنشر الفرح، ترتبط بها معظم بلاد الشام في الطقوس والتفاصيل، رغم كل الحوادث الأليمة التي تحدث، فالزيتون مرتبط بالإنسان كما ارتباطه بالأرض، بل أصبح غصن الزيتون هو دلالة السلام على بلاد السلام، ويقال "فلسطين بلد الزيتون".