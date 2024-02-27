الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أول عقار لعلاج الحساسية الغذائية الخطيرة

Untitled-1
تعبيرية
 كشفت دراسة حديثة أن عقارا يستخدم لعلاج الربو "منذ وقت طويل" يمكن أن يوفر الحماية من الحساسية الغذائية الخطيرة، وحتى المميتة.
واختبرت الدراسة الممولة جزئيا من المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، عقار Xolair (اسمه الكيميائي omalizumab) على 118 طفلا لديهم حساسية تجاه الفول السوداني وطعام آخر على الأقل، مثل الحليب أو البيض، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ووجد فريق البحث أن 67 % من الأطفال أصبحوا قادرين على تحمل كمية صغيرة من بروتين الفول السوداني دون ظهور أعراض بعد العلاج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على استخدام العقار لعلاج الحساسية الغذائية لدى البالغين والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.
ومع ذلك، حذر الباحثون من تخلي الأشخاص المعرضين للحساسية الغذائية عن حذرهم تماما عند استخدام العقار الذي يخفف ردود الفعل الخطيرة، حيث ينبغي عليهم محاولة تجنب مسببات الحساسية المعروفة. ويعطى Xolair عن طريق الحقن من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
وقال أحد قادة الدراسة، الدكتور روبرت وود، من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: "العلاج يمكن أن يغير حياة المرضى كليا".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أبو الهيجاء تتبع حلم الطفولة لتكون أول مصممة أردنية لبدلات الفضاء

أبو الهيجاء تتبع حلم الطفولة لتكون أول مصممة أردنية لبدلات الفضاء

منذ 3 دقيقة
جانب من المفرزات البيتية الرمضانية-(من المصدر)

المفرزات الرمضانية "ملاذ" ربات بيوت لزيادة دخل أسرهن

منذ 5 دقيقة
مؤسسة عبد الحميد شومان

مسرح الشمس يطلق برنامج أكاديمية الشمس للفنون المسرحية

منذ 6 دقيقة
تعبيرية

منها حركة العينين.. ملامح وجهك تكشف شخصيتك

منذ 8 دقيقة
جانب من لوحات الفنانة أسماء شاهين - (من المصدر)

ريشة شاهين تنثر ألوانا حرة في زمن المقاومة

منذ 9 دقيقة
الملح

ما تأثير الملح الزائد على الكليتين؟

منذ 12 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات | منذ22 ساعة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات | منذ22 ساعة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات | منذ22 ساعة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 