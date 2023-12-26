الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
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إحداها إنقاص الوزن.. 6 فوائد لتناول السبانخ خلال الشتاء

السبانخ
السبانخ
 يصنف السبانخ من الخضراوات الورقية الخضراء المليئة بالعناصر الغذائية، بداية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وصولًا إلى الألياف، والتي تمنح العديد من الفوائد الصحية، خاصة خلال أشهر الشتاء.اضافة اعلان
وتناول السبانخ خلال الشتاء يعود بالفائدة على الجسم، ويتلخص ذلك في 6 فوائد أساسية بحسب ما نشره موقع Health Shots، وفق الآتي:
1 - حماية القلب: تحتوي السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهي رائعة للأشخاص الذين يرغبون في التحكم في مستويات ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
2 - الوقاية من السرطان: كما تتميز السبانخ باحتوائها على نسب عالية من مكونين هما MGDG وSQDG، اللذين ثبت أنهما يبطئان نمو الأورام السرطانية، بل يقللان من حجم الورم.
3 - تعزيز صحة العين: ولأنه غني باللوتين والزياكسانثين، يمكن أن يساعد تناول السبانخ في حماية العينين من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس. ثبت علميًا أن تناول السبانخ يحمي العينين من أمراض مثل، إعتام عدسة العين والضمور البقعي.
4 - تقليل الإجهاد التأكسدي: يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والأضرار الناجمة عنه. ومن المعروف أن الإجهاد التأكسدي يمكن بمرور الوقت أن يؤدي إلى تسريع الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري.
5 - مفيدة لصحة العظام: كذلك يمكن أن يساعد تناول السبانخ الذي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين K والكالسيوم، في دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.
6 - إنقاص الوزن: ويسهم تناول السبانخ في إنقاص الوزن تدريجيًا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تمنح شعورا بالشبع، وبالتالي تؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية. -(العربية نت)
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