السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إحداها التركيز الذهني.. فوائد الاستيقاظ عند الساعة 4 صباحا

تعبيرية
تعبيرية
 أصبح الاستيقاظ مبكرا عند الساعة 4 أو 5 صباحاً، اتجاها إنتاجيا شائعا بشكل متزايد. أما السبب، فهو لتوفير فصحة جيدة وقوية لبدء صياغة يوم مثالي، وفق موقع New Trader U.اضافة اعلان
كان العديد من القادة ورجال الأعمال والمفكرين والمبدعين الناجحين للغاية عبر التاريخ يستيقظون مبكراً، ويستخدمون الوقت الهادئ للتركيز على العمل الهادف وتطوير طقوس صحية وإعداد أنفسهم للتحفيز والإنجاز.
وتوفر الساعات التي تسبق الفجر نافذة للتركيز الهادئ والإمكانات التي تحدد خطة اليوم المقبل. فمن خلال الاستيقاظ عند الساعة 4 صباحاً، يمكنك الاستفادة من هذا الوقت في تحسين الذات وتخطيط الأهداف والعمل المتواصل على الأولويات وممارسة الرياضة والقراءة والتأمل. كما يمكنك الحصول على بداية تعزز الإنتاجية والمزاج والتركيز والنظرة المستقبلية للنوم والاندفاع عندما يبدأ الجميع يومهم. وهناك العديد من الفوائد المدعومة بالأبحاث العلمية للاستيقاظ عند الساعة 4 صباحا وكيفية استخدام ساعات الصباح  لتحويل كل يوم إلى الأفضل:
1. العمل بتركيز: من دون رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل، توفر الساعة 4 صباحا مساحة لتكريس التركيز الذهني الجديد نحو المشاريع الكبيرة، قبل أن تتراكم مصادر التشتيت الحتمية وتعطل العمل المدروس بهدوء لاحقاً. ومع التركيز القوي، تظهر الدراسات أن الأشخاص ينجزون أعمالهم المطلوبة من الناحية المعرفية في وقت مبكر من اليوم.
2. طقوس صباحية صحية: تعد ساعات الصباح مثالية لتطوير طقوس تؤهل للعافية اليومية. إذ يمكن استغلال الوقت للتأمل أو ممارسة الرياضة أو إعداد وجبة فطور مغذية أو القراءة. وتؤكد الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية والتأمل في صباحهم يتمتعون بفوائد مثل تقليل التوتر والقلق.
3. تجنب عوامل التشتيت الرقمية: يتيح الاستيقاظ فجرا الفرصة للقيام بعمل هادف، بعيدا عن عوامل التشتيت الرقمية. إذ لا توجد هواتف تطن أو رنين عبر البريد الإلكتروني أو تواصل من زملاء عبر تطبيقات الدردشة. ومن دون مسببات التشتيت، سيبلغ التركيز والوضوح العقلي ذروته في الصباح.
كذلك تظهر الدراسات أن التبديل المتكرر بين المهام وعوامل التشتت يضر بشدة بالإنتاجية والتركيز. وفي الصباح الباكر، ينبغي إيقاف تشغيل الإشعارات وضبط جدول زمني لزيادة وقت العمل العميق إلى أقصى حد.
خطوات مهمة
كي يصبح الشخص من المستيقظين مبكراً بشكل فعال، يحتاج إلى تحسين جدول نومه من خلال تجنب الشاشات قبل النوم وتقليل تناول الكافيين بعد فترة ما بعد الظهر. كما عليه ضبط فترة راحة ثابتة لمدة 7-9 ساعات قبل منبه الساعة 4 صباحاً. سيستغرق الأمر بعض الوقت لضبط ساعة الجسم البيولوجية، لذا يجب الصبر والالتزام بتلك الخطوات المهمة.
كذلك، يجب أن يكون هناك سبب محفز يدفع الشخص إلى الاستيقاظ مبكراً. ويمكن الربط بين الاستيقاظ فجرا وبين الأهداف والقيم. وبمرور الوقت، ستظل هذه العادة أفضل عندما ترتبط بهدف ما، مثل إكمال كتاب أو تعلم مهارة جديدة. إن الدافع الداخلي يغذي الاتساق. ومع الممارسة، سيتحول الاستيقاظ عند الساعة 4 صباحاً من كونه تحديا إلى مجرد روتين يومي.
تغييرات تدريجية
في حين أن فوائد الاستيقاظ فجراً يمكن أن تكون هائلة، إلا أنه من المهم عدم المبالغة في التغييرات وتعريض النفس للفشل. حيث يمكن البدء بإجراء خطوات تدريجية ومتزايدة على مدار الأسابيع والأشهر لتحقيق تغيير مستدام.
يأتي التغيير المستدام من البدء بالوقت والروتين القصير وزيادتهما بشكل تدريجي. كما أن التحلي بالصبر والتركيز يساعد على تطوير عادات تدوم مدى الحياة.-(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

في الحزن مذاهب.. صرخات تطرق باب الوجع في ظل حرب دامية على غزة

منذ 32 دقيقة
الفنان عمر البدور: الكاريكاتير ينقل مجازر الاحتلال ويدحض رواياته الزائفة

الفنان عمر البدور: الكاريكاتير ينقل مجازر الاحتلال ويدحض رواياته الزائفة

منذ 33 دقيقة
رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسونيتا ويليامز في الجلسة الحوارية -(من المصدر)

المنصوري وويليامز: سنتمكن من العيش على المريخ خلال 15 عاما

منذ 35 دقيقة
Untitled-1

مهمة خطيرة وواجب مقدس.. تغطية الحرب من زاوية المصور الصحفي

منذ 36 دقيقة
تعبيرية

السمنة في سن المراهقة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

منذ 39 دقيقة
ما خرف الباركنسون؟

ما خرف الباركنسون؟

منذ 41 دقيقة
افكار و مواقف

الذكرى السنوية لتفجيرات عمان

د. محمد حسين المومني |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم

على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها

خالد دلال |اليوم
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات | منذ23 ساعة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات | منذ23 ساعة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 