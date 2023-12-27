"إدارة روح" تنظم ورشات تدريبية توعوية لمرضى السرطان

معتصم الرقاد

عمان- بهدف توعية مرضى السرطان من جميع الفئات العمرية، والتوعية بمرض السرطان لجميع أفراد المجتمع المحلي، نظمت مبادرة إدارة روح، وهي جزء من مؤسسة إرادة روح لتنمية الموارد البشرية والتي تديرها ابتسام الجدوع.

تعمل المبادرة على تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لمرضى السرطان، بهدف تنمية مهاراتهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية ومساعدتهم للبدء في إنشاء مشاريع عمل صغيرة لهم، وأيضاً تعمل على اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الأطفال من مرضى السرطان وتنميتها.

مؤسسة "إدارة روح" منذ العام 2018 تقوم بالتوعية بمرض السرطان على مستوى محافظات المملكة الأردنية كافة، وتعمل أيضا على دعم مرضى السرطان معنويا ونفسيا خلال رحلتهم العلاجية من خلال العمل على تواصل المرضى مع بعضهم البعض، لزرع روح الأمل بداخلهم ومساندتهم لتخطي رحلة العلاج بكل قوة وحب للحياة.

وقالت الجدوع: "ومن ضمن برامجها أيضا إقامة أنشطة ترفيهية لجميع مرضى السرطان، وليس فقط فئة الأطفال لدمج مرضى السرطان مع أفراد المجتمع المحلي كافة.

كما وامتدت رسالتنا لدعم مرضى سرطان دول أخرى، فعملت "إرادة روح" على زيارة لمرضى السرطان في سورية وتقديم الدعم اللازم لهم وأيضا نظمت المؤسسة جلسة حوارية تحت رعاية الأميرة دينا مرعد تحت عنوان (أقوى من أي وقت مضى).

وتضمنت الجلسة الحوار مع أبطال المعركة الصعبة من مرضى السرطان ومن دول عدة، منها: العراق، مصر، تونس، فلسطين، فرنسا وبمشاركة مرضى سرطان من المملكة الأردنية الهاشمية.

وتناولت الجلسة مواضيع عدة، تلامس واقع مرض ومرضى السرطان من مختلف الجوانب منها علاج مرضى السرطان، التحديات التي تواجه علاج مرضى السرطان، الحد من التدخين، وكيفية التعامل مع المرضى وغيرها من المواضيع.

كما وأطلقت مؤسسة "إرادة روح" في شهر (أكتوبر) 2023 برنامج (تنمية القدرات واكتشاف المواهب) للمرة الثانية الخاص بأطفال مرضى السرطان، ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم وتكوين شخصياتهم عن طريق إقامة ورشات عمل تعليمية منها: الرسم، الحرف اليدوية، الموسيقا، إعادة التدوير، صناعة وتزيين الحلوى وغيرها الكثير بشكل دوري ومستمر مع توفر مساحة خاصة لأمهات الأطفال أثناء الورشات، إذ يمكنهم قضاء وقت ممتع مثل ممارسة الرياضة والألعاب الترفيهة مثل: الطاولة، والشطرنج وغيرها من الأنشطة.

كما ونظمت مؤسسة "إرادة روح" لتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي، بتاريخ 3/12/2023 نشاطاً تضامنيًا مع الأهل في غزة، قدمه أطفال مرضى السرطان تحت رعاية سيادة المطران جمال دعيبس الاكرم.

وتشير الجدوع، إلى أن هناك خطة سيتم تنفيذها في بداية السنة الجديدة تهدف لتكون "إدارة روح" حلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المحلي ومرضى السرطان من فئة الشباب، لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

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