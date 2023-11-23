الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إذا كنت كثير النسيان تناول القهوة.. دراسة يابانية تكشف

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أرشيفية
 توصلت دراسة يايانية جديدة، أن هناك مادة موجودة في القهوة تساعد على تحسين الذاكرة مع التقدم في العمر، وفقا لما نشره موقع Neuroscience News.
ويقول باحثون في جامعة تسوكوبا اليابانية، إنهم قاموا بدراسة على فئران المختبر لمعرفة كيفية تأثير عنصر الترغونلين TG، وهو مكون نباتي قلوي موجود في القهوة، على الذاكرة والتعلم المكاني، أي الجمع بين "اكتساب المعلومات المتعلقة بالبيئة المادية المحيطة والاحتفاظ بها وهيكلتها وتطبيقها".اضافة اعلان
تحسن كبير خلال 30 يوما
كما أفادت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية GeroScience، بأنه بعد تناول TG لمدة 30 يوما، شهدت الفئران "تحسنا كبيرا" في أدائها في اختبار سريري مستخدم على نطاق واسع يسمى متاهة موريس المائية.
ويقول الباحثون إنهم توصلوا إلى أن الفئران التي تناولت TG كان لديها إطلاق أفضل للناقل العصبي و"التهاب عصبي أقل"، وهي "ظاهرة شائعة للشيخوخة المعرفية".
دراسات علم الأعصاب
وتشير نتائج سلسلة طويلة من دراسات علم الأعصاب إلى وجود روابط بين شرب القهوة وتحسين الذاكرة والصحة العامة، وتتضمن بعض الأمثلة الأخرى ما يلي:
- دراسة أجريت العام 2018 في دورية Frontiers in Neuroscience، توصل فيها باحثون من جامعة تورونتو إلى أن مادة كيميائية أخرى يتم إنتاجها أثناء تخمير القهوة، تسمى phenylindanes، يبدو أنها توقف تراكم اثنين من البروتينات السامة في الدماغ، تسمى تاو. وبيتا أميلويد -التي تم ربطها بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.
- توصل تقرير نشرته دورية Annals of Internal Medicine العام الماضي، إلى أن الرجال والنساء الذين شربوا ما بين 1.5 و3.5 كوب من القهوة يوميا كانت لديهم فرصة أقل بنسبة 30 % للوفاة لأي سبب خلال فترة الدراسة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
- وتشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين استهلاك القهوة وصحة القلب. على سبيل المثال، وجد الباحثون في جامعة كولورادو، الذين يدرسون البيانات الصحية لـ5209 أشخاص في دراسة وبائية يعود تاريخها إلى العام 1948، أن القهوة قد تترافق مع "انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب أو الإصابة بسكتة دماغية".
جدير بالذكر أن TG موجود أيضا في بذور الحلبة والفجل إلى جانب حبوب القهوة، لذا، يمكن تناول الخيارات الأخرى لمن لا يفضلون تناول الكثير من القهوة.-(العربية نت)
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