الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إليك أبرز الفوائد المذهلة لشاي النعناع

شاي النعناع
شاي النعناع
 هل أنت من محبي شاي النعناع المدبب؟ ستشعر بالسرور حتمًا عند معرفة فوائده العديدة وتأثيراته على صحة الإنسان. 
ففي الواقع، يمكن أن يساعد هذا المشروب على توازن الهرمونات وتخفيف تيبس المفاصل. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".اضافة اعلان
وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic"، وهو مركز طبي أكاديمي غير ربحي بأميركا، أن شاي النعناع المدبب يتمتع بخصائص علاجية عديدة.
وتأتي من بينها:
- تحسين الخلل الهرموني المرتبط بمتلازمة المبيض متعدد التكيسات (PCOS).
- الحد من نمو الشعر الزائد.
- تحسين تيبس المفاصل.
ووجدت الأبحاث التي أجريت على مستخلص النعناع المدبب والزيوت الأساسية، أن هذه المواد قد تساعد في الآتي:
- مكافحة العدوى البكتيرية.
- تحسين الغثيان واضطراب المعدة.
- تحسين الذاكرة.
- انخفاض ضغط الدم.
- انخفاض نسبة السكر في الدم.
ويحتوي النعناع المدبب الطازج على فيتامينات وعناصر غذائية حيوية، ولكن بكميات صغيرة فقط. وسيكون من الصعب الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من هذا المشروب وحده.
ولكنه يعتبر مصدرا ممتازا لما يأتي:
الفلافونويدات: مادة تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة
حمض الروزمارينيك: مركب يوفر فوائد قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.
وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الشاي من بين أكثر المشروبات انتشارًا في العالم بعد الماء، حيث يتم استخلاص جميع أنواعه من نبات زهرة الكاميليا الصينية.
ولكن، تختلف نكهات وأنواع الشاي بحسب مكان حصاد الأوراق وطريقة زراعتها ومعالجتها.
أكثر أنواع الشاي شهرة:
- الشاي الأسود (الأكثر شعبية في العالم).
- الشاي الأخضر.
- الشاي الأبيض.
ما أبرز فوائد الشاي؟
- يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة.
- يحتوي على مادة الفلافونويد التي تساهم في تحسين صحة القلب.
- يساعد على زيادة اليقظة وتحسين الانتباه والنشاط،
وينصح مجلس الصحة الخليجي بضرورة الابتعاد عن إضافة السكر، حيث إن تناول 2-3 أكواب من الشاي غير المحلى يوميا يرتبط بتقليل مخاطر الوفاة المبكرة، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.
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