"إنجاز" تنظم المسابقة النهائية لبرنامج تأسيس الشركة وتكرم الفرق الفائزة

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عمان - نظمت مؤسسة إنجاز في عمان المسابقة النهائية لبرنامج تأسيس الشركة، والذي يأتي في إطار مشروع سندك لحماية اليافعين الأقل حظا، والذي يتم تنفيذه من قبل مؤسسة التعاون الجامعي، وكوبي للتعاون الدولي، ومؤسسة إنجاز، وجمعية خطوتنا، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وينفذ في محافظات، إربد والكرك والزرقاء.وبحسب بيان صحفي للمؤسسة، يهدف برنامج تأسيس الشركة إلى تحفيز الطلبة على العمل الريادي، وتأسيس شركاتهم الناشئة من خلال تثقيفهم ومدهم بالمعلومات الأساسية التي تساعدهم في بناء المعرفة الكلية، حول مفهوم ريادة الأعمال من خلال الجوانب المعرفية والتطبيقية، ومن خلال مجموعة من المتطوعين أصحاب الخبرة الذين نقلوا خبراتهم العلمية والعملية للطلبة المشاركين.وقدمت الفرق المشاركة في المسابقة وعددها 11 عرضا عن منتجاتها وخدماتها أمام لجان التحكيم المكونة من نخبة من القادة والخبراء في الأعمال التجارية والريادية، والذين قيموا أعمال الفرق وفقا لمعايير معتمدة.وأعلنت لجان التحكيم عن الفرق الفائزة بالمسابقة، حيث فاز بالمركز الأول، فريق "الإبداع" من مدرسة الأمل الثانوية الشاملة المختلطة بمحافظة إربد، الذي عمل على تصميم حذاء يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية لشحن الهواتف والسماعات الطبية، حيث يعتمد الجهاز المراد تصميمه على مبدأ تحويل الحركة والضغط إلى طاقة كهربائية باستخدام مولدات الطاقة الكهروميكانيكية، ويمكن الحذاء مستخدميه من إعادة شحن بطاريات الهاتف، وكذلك إعادة شحن بطاريات المعينات السمعية بشكل مستمر، للبقاء على تواصل مستمر مع الآخرين.وحصل على المركز الثاني فريق "Special Girls" من مدرسة أروى بنت عبدالمطلب الثانوية الشاملة للبنات بمحافظة الكرك، وتتلخص فكرة المشروع في تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية لشحن الأجهزة الإلكترونية الخفيفة مثل، الموبايل والأجهزة اللوحية والساعات الإلكترونية، فيما حصل على المركز الثالث فريق "زعتر بري" من مدرسة ميمونة بنت سعد الأساسية المختلطة، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح للمستخدمين شراء وجبات طعام صحية وتقديم استشارات صحية وإمكانية تحضير الوجبات الصحية من خلال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اقتراح تمارين رياضية مكملة للوجبات الصحية المقدمة من المشروع.ومن خلال التعاون ضمن مشروع سندك لحماية اليافعين الأقل حظا، قامت مؤسسة إنجاز بتنفيذ 3 برامج (برنامج تأسيس الشركة – برنامج صحتي حياتي – برنامج التوعية المهنية) بمشاركة 33 متطوعا، حيث استفاد من هذا التعاون 932 طالبا وطالبة في 11 مدرسة في محافظات الكرك وإربد والزرقاء. -(بترا)