"إن شاء الله ولد".. نساء في مواجهة الحقوق والمجتمع

إسراء الردايدة

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عمّان- ماذا لو لم تملك المرأة ابنا ذكرا، ووجدت نفسها مهددة بالطرد من منزلها وعائلتها لأن أسرة الزوج تريد أن تحصل على حقها في الميراث، وما هو مصير النساء اللاتي لا يملكن معيلا أو منزلا يؤويهن، وكم عدد النساء اللاتي شردن لأن عائلة الزوج لم تحتضنهن، وتخلت عنهن لأنهن لم ينجبن طفلا ذكرا؟وكيف يعامل المجتمع الأرملة التي تضطر للعمل في فترة العدة، وما هي المعايير الاجتماعية التي تحكم الخيانة وتبررها للرجل وتدين المرأة دائما؟، كل تلك المواضيع هي جزء من الفيلم الروائي الأول الطويل "إن شاء الله ولد" للمخرج الأردني أمجد الرشيد.الفيلم الذي شارك الرشيد في تأليفه بالمشاركة مع كل من دلفين أوغت ورولا ناصر، ومن بطولة: منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي، عرض "إن شاء الله ولد" أمس ضمن مشاركته في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة في الدورة الخامسة من مهرجان عمّان السينمائي- أول فيلم، يبحث في قضايا المرأة المتعلقة بقوانين الميراث، والمشكلات القائمة على النوع الاجتماعي، وتعقيدات الموت والحزن.ويذهب إلى ما هو أبعد من الشاشة ليغوص في التحديات العميقة التي تواجه النساء مثل نوال "لعبت دورها منى حوا"، من خلال رحلة نوال المؤثرة في مجتمع أردني أبوي، حيث ترتبط هوية المرأة بوجود وريث ذكر مسلطا الضوء على مشاكل النساء مثلها من ناحية اجتماعية.نوال التي تجد نفسها أرملة تجد نفسها مهددة بالطرد من منزلها الذي ساهمت بشرائه، لأنه لم تنجب سوى ابنة، لأن عائلة زوجها تريد نصيبها الشرعي في ميراث الزوج، لتقرر العائلة بيع المنزل والسيارة دون أي اعتبار لمصير نوال وابنتها لاحقا.وتجد نوال نفسها في مواجهة مصير مجهول، يدفعا للخروج للعمل في منزل عائلة ممرضة لسيدة مسنة، في فترة عدتها، وشكوك من أسرة الزوج في سلوكها وخروجها وعملها لساعات متأخرة وخطر فقدان وصاية ابنتها واتهامات تطال سمعتها.يتناول فيلم الرشيد، الظلم الذي تعرضت له نوال بعد وفاة زوجها. حيث تجبرها قوانين الميراث على خوض معركة من أجل حقها، مما يدفعها إلى اختلاق حمل لمواجهة الضغوط الاجتماعية التي تمارسها عائلتها.ولكن، ليس هذا الجانب الوحيد من قضايا النساء، بل في قصة أخرى تتعلق بمنزل العائلة التي تعمل لديها نوال، تواجه ابنة العائلة ضغوطا أسرية للسكوت عن خيانة زوجها وتعنيفه لها، والتي تتعلق بسكوت المرأة وتقبل تصرفات الرجل وخيانته والسكوت عن تعنيفه اللفظي والجسدي للحفاظ على صورة العائلة ومظاهر اجتماعية للإبقاء على بيتها ومسايرته وتقبل كل أفعاله، لمجرد كونه "رجلا".منى حوا، الممثلة البارعة التي تألقت في دور البطولة في فيلم "إن شاء الله ولد"، قدمت أداءً استثنائيًا يعكس عمق وتحديات الشخصية التي تجسدها. في هذا الفيلم، تلعب منى حوا دور نوال، مجسدة بذلك معاناتها ومقاومتها للنظام الأبوي الذي يفرض عليها قيودًا صارمة. حيث استطاعت أن تعبر عن الألم، والحزن، والقوة، والأمل في نفس الوقت.لقد أظهرت حوا قدرة مذهلة على التنقل بين هذه المشاعر المختلفة، مما جعل من شخصية نوال شخصية حية تتفاعل مع الجمهور بشكل كبير. بفضل هذا الأداء القوي، وتمكنت من الفوز بجائزة أفضل ممثلة في النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في عام 2023.يعالج الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، بما في ذلك حقوق المرأة، والتمييز الجنسي، والضغوط الاجتماعية، وقوانين الميراث الظالمة. من خلال قصة نوال، يسلط الفيلم الضوء على فقدان السيطرة على المصير والانتهاكات المستمرة لحقوق النساء في العالم العربي. يستمد المخرج أمجد الرشيد إلهامه من مواقف حقيقية، مما يدفع الجمهور إلى التفكير في عواقب تحدي النساء للمعايير التقليدية.أهمية الفيلميكتسب "إن شاء الله ولد" أهمية كبيرة ليس فقط بسبب قصته المؤثرة، بل لأنه يعكس أيضًا التطور الذي شهدته السينما الأردنية. يمثل الفيلم إنجازًا كبيرًا للسينما الأردنية بوصفه أول فيلم يعرض في مهرجان كان السينمائي، مما يعزز من مكانة السينما الأردنية على الساحة الدولية. كما أن الفيلم يبرز النظرة المحافظة للمجتمع تجاه النساء، خاصة أولئك اللواتي يشتبه في انحرافهن عن المعايير المجتمعية.أمجد الرشيد، الذي تم الاعتراف به كواحد من خمسة نجوم عرب لجائزة نجوم الغد من قبل Screen International في عام 2016، يعترف بطبيعة السينما الأردنية المتطورة، مشيرًا إلى حساسية المجتمع تجاه تصويره على الشاشة الكبيرة. يؤكد أهمية تقديم قصص الحياة اليومية القوية، محذرًا من الترويج لمجتمع مثالي.باختصار، يعتبر "إن شاء الله ولد" ليس فقط كفيلم، بل كقصة مقنعة تتردد صداها مع قضايا مجتمعية عميقة، تاركة أثراً لا يُمحى على الجمهور. يمثل الفيلم خطوة مهمة نحو تقديم السينما الأردنية للعالم ويعزز من فهم القضايا الاجتماعية التي تواجه النساء في المجتمع الأردني.