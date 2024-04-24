إيذاء النفس واضطرابات الأكل.. مخاطر جديدة لإدمان "تيك توك"

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كشفت إحصائية جديدة مدى الخطورة التي يتسبب بها استخدام الأطفال والمراهقين الأميركيين لتطبيق "تيك توك". بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".الإحصائية التي أجراها مركز "بيو" للأبحاث ونشرها موقع "أكسيوس"، كشفت أن نسبة 17 بالمائة من الأطفال يقومون بتصفح تطبيق "تيك توك" بشكل مستمر تقريبا، وأن الخوارزمية التي يعمل بها التطبيق فعالة جدا في إصابة المستخدمين بإدمان تصفحه.الاستطلاع شمل 1453 مراهقا أميركيا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما في المدة من 26 أيلول (سبتمبر) وحتى 23 تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي.وقال 71 بالمائة، ممن شملهم الاستطلاع من المراهقين أن موقع "يوتيوب"، هو الأكثر شعبية بالنسبة لهم، فيما حل "تيك توك" ثانيا بنسبة 58 بالمائة، و"سناب شات" ثالثا بنسبة 51 بالمائة، ثم "إنستغرام" بنسبة 47 بالمائة، أما "فيسبوك"، فقد حصل على نسبة 19 بالمائة.ورغم ذلك، فإن التطبيق الذي حصل على أعلى نسبة من المراهقين الذين يتصفحونه بشكل مستمر هو "تيك توك" بنسبة 17 بالمائة، يليه "يوتيوب" بنسبة 16 بالمائة، ثم "سناب شات" بنسبة 14 بالمائة.مخاطر إدمان المراهقين لـ"تيك توك"هذه الإحصائيات، تظهر مدى الإدمان والأثر غير الصحي على المراهقين لمقاطع الفيديو التي لا نهاية لها على تطبيق "تيك توك." ويدور نقاش وطني محتدم في الولايات المتحدة، بشأن المخاوف على خصوصية المراهقين وأمن بياناتهم، إضافة إلى المعلومات الخاطئة التي تصل مباشرة إلى هواتفهم.ولأن هذه المخاوف تتعلق بالأمن القومي، يسعى الكونغرس إلى إجبار "بايت دانس" وهي الشركة الصينية الأم المالكة للمنصة على بيع "تيك توك" أو مواجهة الحظر."أكسيوس"، أوضح أن من شأن الحظر في حال تم أن يفرض تحولا هائلا في الطريقة التي يقضي بها ملايين الأميركيين وقتهم.ونقل الموقع عن عالم النفس جان توينج قوله: "من الممكن بالطبع أن يستبدل الأشخاص المدة التي يقضونها في تصفح "تيك توك" بتطبيق "يوتيوب" أو "إنستغرام"، لكن الخوارزمية التي يعمل بها تطبيق تيك توك فعالة بشكل خاص في جعلك تقضي المزيد من الوقت عليه".من جانب آخر، كشفت دراسة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية، أن حسابات "تيك توك" الجديدة تظهر محتوى يتضمن إيذاء النفس واضطراب الأكل في غضون دقائق من التمرير.ولا يقتصر الأمر على "تيك توك" فقط، فقد بدأت الصحة العقلية للمراهقين في الانخفاض قبل سنوات من إطلاق التطبيق في العام 2016.هكذا ردت شركات التواصل الاجتماعيموقع "أكسيوس" أوضح، أنه طلب من إدارة "تيك توك" التعليق على هذه الإحصائيات والتي قالت: "لا نسمح بالمحتوى الذي يعرض الشباب لخطر الاستغلال أو الأذى النفسي أو الجسدي".بينما قام المتحدث باسم "يوتيوب"، بإعطاء مدونات تشرح أساليب النظام المدعومة من الخبراء لمحتوى اضطرابات الأكل وغيرها من التوصيات.فيما أوضحت شركة "ميتا"، أنها أصدرت أكثر من 30 أداة لمساعدة الآباء والمراهقين على إدارة "إنستغرام" و"فيسبوك".