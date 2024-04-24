الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيذاء النفس واضطرابات الأكل.. مخاطر جديدة لإدمان "تيك توك"

تيك توك
تيك توك
 كشفت إحصائية جديدة مدى الخطورة التي يتسبب بها استخدام الأطفال والمراهقين الأميركيين لتطبيق "تيك توك". بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
الإحصائية التي أجراها مركز "بيو" للأبحاث ونشرها موقع "أكسيوس"، كشفت أن نسبة 17 بالمائة من الأطفال يقومون بتصفح تطبيق "تيك توك" بشكل مستمر تقريبا، وأن الخوارزمية التي يعمل بها التطبيق فعالة جدا في إصابة المستخدمين بإدمان تصفحه.اضافة اعلان
الاستطلاع شمل 1453 مراهقا أميركيا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما في المدة من 26 أيلول (سبتمبر) وحتى 23  تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي.
وقال 71 بالمائة، ممن شملهم الاستطلاع من المراهقين أن موقع "يوتيوب"، هو الأكثر شعبية بالنسبة لهم، فيما حل "تيك توك" ثانيا بنسبة 58 بالمائة، و"سناب شات" ثالثا بنسبة 51 بالمائة، ثم "إنستغرام" بنسبة 47 بالمائة، أما "فيسبوك"، فقد حصل على نسبة 19 بالمائة.
ورغم ذلك، فإن التطبيق الذي حصل على أعلى نسبة من المراهقين الذين يتصفحونه بشكل مستمر هو "تيك توك" بنسبة 17 بالمائة، يليه "يوتيوب" بنسبة 16 بالمائة، ثم "سناب شات" بنسبة 14 بالمائة.
مخاطر إدمان المراهقين لـ"تيك توك"
هذه الإحصائيات، تظهر مدى الإدمان والأثر غير الصحي على المراهقين لمقاطع الفيديو التي لا نهاية لها على تطبيق "تيك توك." ويدور نقاش وطني محتدم في الولايات المتحدة، بشأن المخاوف على خصوصية المراهقين وأمن بياناتهم، إضافة إلى المعلومات الخاطئة التي تصل مباشرة إلى هواتفهم.
ولأن هذه المخاوف تتعلق بالأمن القومي، يسعى الكونغرس إلى إجبار "بايت دانس" وهي الشركة الصينية الأم المالكة للمنصة على بيع "تيك توك" أو مواجهة الحظر.
"أكسيوس"، أوضح أن من شأن الحظر في حال تم أن يفرض تحولا هائلا في الطريقة التي يقضي بها ملايين الأميركيين وقتهم.
ونقل الموقع عن عالم النفس جان توينج قوله: "من الممكن بالطبع أن يستبدل الأشخاص المدة التي يقضونها في تصفح "تيك توك" بتطبيق "يوتيوب" أو "إنستغرام"، لكن الخوارزمية التي يعمل بها تطبيق تيك توك فعالة بشكل خاص في جعلك تقضي المزيد من الوقت عليه".
من جانب آخر، كشفت دراسة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية، أن حسابات "تيك توك" الجديدة تظهر محتوى يتضمن إيذاء النفس واضطراب الأكل في غضون دقائق من التمرير.
ولا يقتصر الأمر على "تيك توك" فقط، فقد بدأت الصحة العقلية للمراهقين في الانخفاض قبل سنوات من إطلاق التطبيق في العام 2016.
هكذا ردت شركات التواصل الاجتماعي
موقع "أكسيوس" أوضح، أنه طلب من إدارة "تيك توك" التعليق على هذه الإحصائيات والتي قالت: "لا نسمح بالمحتوى الذي يعرض الشباب لخطر الاستغلال أو الأذى النفسي أو الجسدي".
بينما قام المتحدث باسم "يوتيوب"، بإعطاء مدونات تشرح أساليب النظام المدعومة من الخبراء لمحتوى اضطرابات الأكل وغيرها من التوصيات.
فيما أوضحت شركة "ميتا"، أنها أصدرت أكثر من 30 أداة لمساعدة الآباء والمراهقين على إدارة "إنستغرام" و"فيسبوك".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

"كوابيس" تفسد نومك.. ما السر وراءها ومدى تأثيراتها على المزاج؟

منذ2 ساعة
مخرج الفيلم فارس الرجوب-(من المصدر)

الرجوب ينسج تقاطعات بين الحب والخسارة في "البحر الأحمر يبكي"

منذ2 ساعة
تعبيرية

نقص فيتامين د.. كيف يؤثر على الحالة النفسية للإنسان؟

منذ2 ساعة
فريق ومشاركون "أرسم بسمة"-(من المصدر)

مبادرة "أرسم بسمة" تصل إلى 1580 طفلا في عامها السابع

منذ2 ساعة
الأسبرين

دراسة: تناول الأسبرين يوميا يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون

منذ2 ساعة
تعبيرية

القلق يشل الحياة.. وصفة طبية للخروج من الدوامة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 6 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 6 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 