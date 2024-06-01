 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ابتكار طرف اصطناعي للوجه والفكين

Untitled-1
ابتكار طرف اصطناعي للوجه والفكين

قام خبراء جامعة سيتشينوف الطبية في موسكو، بتطوير طرف اصطناعي بديل لحفرة المفصل الصدغي الفكي الواقعة أمام الأذن وتتكون من العظم الصدغي والفك السفلي، وتسمح أوتارها وعضلاتها بالفتح والإغلاق.

 اضافة اعلان
اكتشف الجراحون، أن الأطراف الاصطناعية التقليدية غالبا ما تزيد من خطر حدوث مضاعفات في الأنسجة المحيطة، نتيجة حركة أحد مكوناته. لذلك تقرر العمل على تحسين تصميم المفصل الاصطناعي.


ويقول الدكتور سيرغي إيفانوف، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين في الجامعة: "غيرنا خلال العمل محيط مكون الحفرة في الطرف الاصطناعي الداخلي، وأصبحت شبه مفتوحة. ما يسمح للشخص باستعادة النطاق الكامل للحركات دون التعرض لخطر خلع الجزء اللقمي من الطرف الاصطناعي".

 

ويشير المبتكرون إلى أنه تستخدم تصاميم حاسوبية ثلاثية الأبعاد 3D ما يسمح بنقل المخطط إلى الواقع بدقة عالية أثناء العملية. وأن أحد الاختلافات الرئيسية في الطرف الاصطناعي المبتكر هو أنه يصنع خصيصا لكل مريض في مرحلة التخطيط الأولي. - rt

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717168068643371900

التراث الأردني في لوحات صدوف: رحلة فنية تجمع بين التاريخ والإبداع

منذ22 ساعة
1717167943363367200

ماذا يحدث في الجسم عند انخفاض ضغط الدم؟

منذ22 ساعة
السجائر والتبغ

حجم سوق التبغ العالمي بلغ 1.08 تريليون دولار في 2023

منذ24 ساعة
1717077474042441400

النساء بين الإيذاء وغياب السند.. انعكاسات وتداعيات نفسية واجتماعية

30 أيار 2024
غلاف الكتاب-(من المصدر)

الطراونة يقدم قراءة معمقة في مفهوم "إدارة المعرفة في التربية"

30 أيار 2024
تعبيرية

آمال جديدة في معالجة الربو التحسسي باستخدام العلاج بالخلايا التائية

30 أيار 2024
افكار و مواقف

عملية رفح والعودة للبشاعة الإنسانية

د. محمد حسين المومني |اليوم

ولي العهد إذ يقدم رؤيته

خالد دلال |اليوم
ترجمات
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات | منذ23 ساعة
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

شهداء فلسطين

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj
 