"احتل وطني سرطان" رواية تجسد المعاناة جراء الاحتلال والمرض

رشا كناكرية

"احتل وطني سرطان"، عنوان اختزل في طيات حروفه ألم القلب والجسد بطريقة أدبية مؤثرة، وسطر به الكاتب الأردني محمد ماجد إلهاما لمحتوى روايته التي تحدثت بين سطورها عن مرضي العصر؛ الأول: مرض السرطان الذي خطف العديد من أحبائنا، والثاني السرطان الأدهى والأمر، ألا وهو الاحتلال.

وفي حديث خاص لـ"الغد"، بين الكاتب ماجد، أن فكرة الرواية لمعت في عقله عندما ازدادت اقتحامات الاحتلال في الأقصى، وازدادت عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين، مثل عمليات الضرب والإبعاد التعسفي ومنع المصلين من الدخول إلى باحاته، ففي تلك الفترة، لم يستطع الشعب الفلسطيني السكوت عما يحدث، فانتشرت آنذاك عمليات الطعن الاستشهادية.

وفي تلك المحطة النضالية للفلسطينيين، لمع في عقل ماجد سؤال ما الذي يحث هؤلاء الرجال والفتية على فعلٍ كهذا؟ وهم يدركون أن احتمال موتهم كبير، ولكنهم لم يتراجعوا أو يتوانوا عن هذا الطريق "طريق النضال"، ولذلك عاهد نفسه أن يعطيهم حقهم بالتحدث عنهم في روايته هذه؛ حتى يتخلدوا في ذاكرتنا، كما تخلدت أفعالهم.

ومن هنالك سرح ماجد في عقله وجمع أفكاره، إلى أن انتهى به المطاف بالجمع بين الاحتلال المسرطِن، والسرطان المحتل.

ويوضح ماجد أن أحداث الرواية يقودها صحفي يدعى محمد، تبدأ رحلته في فلسطين، بحثا عن أجوبة لطالما دارت في مخيلته، أهمها "ما تأثير الاحتلال على الشعب الفلسطيني، ومن هم أبطال هذا الشعب"، ويغوص الصحفي في الشعب الفلسطيني، وعاداته منذ القدم، ويتطرق للحديث مع بعض أهالي الشهداء، منهم أشهر منفذي عمليات الطعن.

كما وتتحدث الرواية في الجزء الثاني منها عن معاناة مرضى السرطان، وتحديدا الأطفال؛ إذ يعيش الراوي أحداثا معهم، كانت كفيلة بتغيير نظرته للحياة ومفاهيمها، فبعد أن جلس معهم وتمعن عقولهم ونظرتهم للحياة، أدرك أن المرض لم يبلغ مسعاه فيهم.

ويشير ماجد الى أن هنالك أفكارا عديدة طرحت في الرواية، من ضمنها: الأرض لنا والأقصى لنا، فهو قبلة المسلمين ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام ولن يشاركنا أحد فيه، وأن الشعب قاوم، ويقاوم، وسيقاوم، إلى أن يحظى بأرض مستقلة لا يشاركه أحد فيها حتى لو كلفهم الأمر نزف آخر قطرة دم فيهم.

كما ضم فكرة أن منفذي عمليات الطعن هم ليسوا بإرهابيين، بل هم شعب أراد الحياة وأبى أن يرضخ للذل والهوان، وأهم فكرة أن الاحتلال هو مرض العصر، لسان حاله كحال مرض السرطان، ولذلك تطرقت هذه الرواية لكليهما؛ مرض الاحتلال ومرض السرطان.

ويلفت ماجد إلى أنه فصل الرابط الذي يجمع كليهما على طاولة التجبر والغرور، فهنالك أطفال قد عانوا الأمرين بسبب السرطان، لا أحد يعلم مدى وجعهم سوى هم، ولذلك قد تحدثت الرواية عن بعض منهم، لعلنا نشعر ولو بالقليل مما يمرون به.

ويؤكد ماجد أن القارئ سيعيش مشاعر مختلفة مع كل صحفة من الرواية، ففي بداية الأمر، سيعيش القارئ شعور الحنين لفلسطين وجمالها ومناظرها الخلابة، ومن ثم سيشعر بالفخر عند قراءة ما فعله أبطال هذا الوطن، الذين خلدوا أسماءهم وسطروا التاريخ ببطولاتهم الفردية، وبعد ذلك، سيعتصر قلب القارئ حزناً على بعض الأطفال الذين أصيبوا بالمرض الخبيث ولم يستطيعوا هزيمته، لكن قلبه سيشفى عند قراءة قصص أطفال آخرين، قد نجوا منه وبدأوا رحلة جديدة في حياتهم.

وفي الأجزاء الأخيرة من الرواية، سيعيش القارئ رحلة عاطفية ستعيد له توازنه العاطفي والحسي، بحسب ماجد، وسترسم له طريقاً ممهداً نحو تفاصيل العلاقات التي نعيشها يوماً بعد يوم لتتضح له الرؤية، وليمتلئ قلبه بالحكمة وعقله بالعاطفة.

وعلى عكس روايته الأولى "حب على رقعة حرب" التي استغرقت سنة، فقد واظب على كتابة "احتلّ وطني سرطانٌ" ما يقارب الثلاث سنوات لإنهائها، وقد تم إصدارها في كانون الأول (ديسمبر) 2023، مع دار الرواية العربية للنشر والتوزيع، كما وقد كانت الرواية ضمن القائمة الطويلة لـ(قائمة الـ60) لجائزة كتارا للرواية العربية لنسخة 2023 في دورتها التاسعة.

ويشير ماجد إلى أن الرواية توجهت لجميع الفئات؛ إذ سيجد الشاب ضالته في البحث عن معنى الوطن وقيمته، ومعاناة جيله وأحلامهم، وسيجد أيضاً لقدوته أثراً بين الصفحات، أما بالنسبة للمسنين، فسيجدون من الحنين ما يكفي ليصير مشاعرهم الدفينة، سواء بالحديث عن فلسطين وجمالها الخلاب، أو بالحديث عن المسجد الأقصى ومعاناة المصلين فيه، أو بالحديث عن الاحتلال الذي سرق أرضهم على مرأى من أعينهم.

وبالنسبة للأطفال، فسيدركون أن هنالك في عالم موازٍ أطفالا آخرين قد حرموا معنى الطفولة، ولم يشعروا بها يوما، فقد ابتدأت حياتهم وانتهت قبل أن يذوقوا طعم الراحة.

ويشير الكاتب الى أن هنالك رسائل عدة أراد إيصالها في روايته، منها: الوطن لا يباع ولا يشترى، وأن الدماء التي تسيل من أجله هي دماء طاهرة، وأن أبطالنا لهم حق علينا بأن يبقوا في ذاكرتنا، وأن نعي ما فعلوه من أجل أوطانهم، فالاحتلال قد تجذر في داخلنا، فأراد أن يستأصل أرواحنا قبل أجسادنا، فإن لم نقف في وجهه، حتماً سينال مراده.

ويضيف أن كليهما احتلال (المرض والصهاينة)، وكليهما سرطان، يحملان المعنى نفسه، هما الوجه والوجه الآخر لعملة واحدة، لكن يكمن الفرق بالمشبه والمشبه به، كلاهما ينتشر في الجسد حتى يفتك به، فقد انتشر الاحتلال في جسد الدولة حتى احتلنا، والأخير انتشر في أجسادنا حتى احتلها بأكملها.

ويذكر ماجد أن معظم ردود الفعل كانت إيجابية، مبينا أن ذلك ليس بالأمر الغريب، فالرواية واقعية، لا مشاعر زائفة فيها، وتتحدث عن الوطن، الغربة، الحنين، الفقد، الحب، العائلة والأمل.

ويشير إلى أن عنوان الرواية مستوحى من أحداث الرواية وغلافها، فهي تنقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول عن الاحتلال الذي انتشر كالسرطان في أوطاننا، والجزء الثاني يتحدث عن المرض الذي انتشر في أجسادنا واستوطنها.

"احتل وطني سرطان" ثاني عمل روائي للكاتب بعد "حب على رقعة الحرب"، والاختلاف بينها يكمن في فحوى الروايتين، فـ"حب على رقعة حرب" يغلب عليها العاطفة، أما "احتل وطني سرطان" فيغلب عليها العقلانية، مبينا أنه عند كتابة الرواية الأولى كانت كرسم مضمار السباق لمشوار لا يعلم متى سينتهي.

وتنوعت المشاعر التي عاشها ماجد عند كتابة الروايتين، فقد امتلأ قلبه بالحماس بعد الانتهاء من عمله الأول، وامتلأ قلبه بالفخر عند الانتهاء من عمله الثاني، منوها الى أن هنالك خطة لعمل ثالث، لكن الأمر يحتاج لصبر ووقت، فالكاتب الناجح ليس بعدد مطبوعاته، بل بمدى إتقان كل عمل منها، بحسب قوله.

ويذكر ماجد أن موهبة الكتابة اكتشفت لديه في المرحلة الجامعية، فقد كانت موهبته القراءة، وعليه بدأت تكبر بذرة الكتابة في داخله، فقد حفزته القراءة على كتابة خاطرته الأولى، واستمر في كتابة الخواطر حتى أنهى عمله الأول، مؤكدا بذلك أن القراءة ساعدته على تطوير موهبته وتنميتها شيئا فشيئا، فهي بمثابة الركيزة الأساسية لمن يريد بناء أعماله الأدبية.

ويشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في نشر كتاباته ومعرفته لدى الكثيرين، ويقول: "نحن الآن في عالم رقمي بحت، وقد سيطرت مواقع التواصل الاجتماعي علينا فيه، لذلك لم يكن هنالك سبيل غير مجاراة هذا الأمر"، وعليه عزم على أن تصل أحرفه للقراء، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير.

ويختتم ماجد حديثه، مؤكدا أن خططه المستقبلية تتمحور حول نشر روايتيه الأولى والثانية على نطاق أوسع، وأن يلتقط أنفاسه ليباشر في عمله الجديد، كما يطمح لرؤية أعماله في يد كل قارئ عربي، إضافة إلى ذلك، يود أن يرى أعماله مترجمة، وتحديدا "احتل وطني سرطان"؛ ليدرك العالم الغربي حقيقة ما يحدث في فلسطين، بعيدا عن "بروباغندا" الإعلام الزائفة.

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غلاف الرواية-(من المصدر)