"احموا أطفال غزة" حناجر الصغار تتعالى بصوت الحق وشعار الإنسانية

معتصم الرقاد

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل، يقبع أطفال في غزة، بلا مأوى وبلا حماية، بلا علاج، بلا تعليم، يتملكهم الخوف والحرمان في كل لحظة. حتى الحق في الحياة والعيش الكريم بات مهددا تهديدا كليا، ولغاية اليوم تجاوز عدد الشهداء من أطفال غزة 10000 شهيد.

وسط كل ما تعيشه العائلات الغزية من دمار وقصف متواصل، وحرب دموية يدفع ثمنها الأطفال؛ قامت مبادرة "احموا أطفال غزة"، بمحاولة تسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة بحرمانهم من أبسط حقوقهم التي يجب أن يكفلها لهم العالم من خلال جميع الوسائل المتاحة، خصوصا في ظل تخلي المنظمات الدولية عن مسؤوليتها في ضمان هذه الحقوق.

تسعى المبادرة، إلى تعزيز صمود الأطفال في ظل الظروف الصعبة وتذكيرهم أنهم ليسوا وحدهم، والتأثير على الرأي العام العالمي من خلال وسائل الإعلام، حيث تسعى إلى خلق ضغط دولي يحث على وقف الانتهاكات الهمجية وفك الحصار عن غزة. إضافة إلى سعيها إلى زرع التعاطف والإنسانية في نفوس الأطفال حول العالم بتضامنهم مع أطفال غزة.

"شعار المبادرة أنها من الأطفال للأطفال"، وفق منظمي المبادرة، لذا نظمت العديد من الوقفات الخاصة بالأطفال في الأردن تضمنت الهتاف لأطفال غزة، ورفع اللافتات التي تحث العالم على حمايتهم. ومن هذه الفعاليات أيضا:

إطلاق رسائل إلى السماء: رفع الأطفال رسائلهم بالبالونات إلى السماء، رمزيا لتوجيه تحية دافئة ورسالة دعم لأطفال غزة.

نشاط "أمل يكبر بنا": المبادرة نظمت فعالية "أمل يكبر بنا" عبر تطبيق Zoom، حيث تم استضافة راوة لقصص الأطفال، وشمل الحضور أطفالًا من جميع أنحاء العالم.

التواصل مع السفارات: كجزء من جهودها في نشر الوعي الدولي، قامت المبادرة بإرسال رسائل إلى السفارات المتواجدة في الأردن باسم الأطفال. تضمنت هذه الرسائل مطالبا وحقوقا تتعلق بأطفال غزة، مما يعزز الالتفاتة الدولية لحقوق الأطفال وظروفهم الصعبة.

وبمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف أول من أمس، تدعو المبادرة جميع المدارس للمشاركة في وقفة "متحدين نقف لأجل غزة". حيث تنظم كل مدرسة الوقفة الخاصة بها، وتأتي هذه الدعوة ردا على هجمات الاحتلال المستمرة على المدارس وضرورة تضامن مدارسنا مع مدارس غزة.

ويقول منظمو المبادرة: "تقام الوقفة في أي وقت مناسب لدوام المدرسة.

ندعو جميع المدارس إلى التفاعل مع هذه الفعالية والمشاركة في تعبير عن التضامن والدعم لأطفال غزة المحاصرين".

بعد ذلك، نشجع على نشر الصور على هاشتاج #savegazachildren أو إرسالها مباشرة إلى صفحة المبادرة على Instagram @withgazachildren".

مبادرة "احموا أطفال غزة"، ليست مجرد حملة توعية، بل هي صوت يتحد في رسالة إنسانية عالمية. وستستمر الفعاليات والحملات الإلكترونية لنشر قضية أطفال غزة حتى رفع العدوان الكامل عن غزة.

اضافة اعلان



