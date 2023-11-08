"احموا أطفال غزة".. رسائل حب من أطفال الأردن لفلسطين

علا أبو الخير

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عمان- "ما تخافوا يا أطفال غزة احنا معكم وبنحبكم كتير، أنتم أقوياء وستنتصرون"، "أنا حقا أفعل ما أستطيع لدعمكم وعدم جعلكم تشعرون بالوحدة، الله ينصركم"، "كل أطفال غزة شعرهم كيرلي وحلوين ومن حقهم يعيشوا"، "أطفال غزة نحن نحبكم ونفكر بكم دائما".هذه بعض من الكلمات التي خطها أطفال من الأردن داخل رسائل مغلفة بالمحبة والتضامن، لأقرانهم في غزة الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداء الإسرائيلي؛ حيث وضع الأطفال هذه الأوراق التي تحمل مشاعرهم الدافئة وكلماتهم البريئة على "بلالين" هيليوم تحمل لون السلام الأبيض، وأطلقوها في سماء عمان (حدائق الحسين) في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ضمن فعالية "رسالتي تطير.. إلى غزة تسير"، وهي جزء من سلسلة فعاليات أطلقتها مبادرة "احموا أطفال غزة" التي أسست منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.سنا سباك، وهي من مؤسسي المبادرة، تقول "جاءت فكرة المبادرة من شعورنا المدفوع بالحرقة على ما يجري في غزة وما يتعرض له إخواننا الغزيون هناك، وحاولنا الخروج كمجموعة من الآباء والأمهات بفكرة مختلفة تدعم صمود أهل غزة، وقررنا أن تكون مخصصة من الأطفال للأطفال".وتبين سباك، أن اختيار الأطفال جاء لتقديم صوت مختلف عن كل الأصوات التي تقدم حاليا، وهي فكرة نوعية تحمل أثرا حقيقيا وتظهر مدى اهتمام ووعي الأطفال الفعلي ورغبتهم في تقيدم شيء لأجل غزة.بدأت المبادرة عملها بنشر المحتوى الإلكتروني على منصة "إنستغرام"، عبر صفحتهم "With caza children"، التي نشروا من خلالها دعوة للوقفة التضامنية الأولى، الموجهة للأطفال وذويهم، وكانت الوقفة في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، داخل ساحات مسجد الجامعة الأردنية، وشهدت حضورا كثيفا وإقبالا واسعا، حضرها ما يقارب 1200 شخص، وفق سباك.تقول سباك "حاولنا أن تكون الوقفة كالوقفات الاحتجاجية والتضامنية الشعبية، ولكن بجو ملائم للأطفال وآمن لهم، ولهذا وقع الاختيار على ساحة المسجد المغلقة".وكانت الوقفة الثانية التي نظمتها المبادرة عبارة عن سلسلة بشرية للأطفال وهم يحملون لافتات خطت عليها عبارات التنديد بما يقوم به العدو ودعم الغزيين ومساندتهم، وتمت الوقفة في 22 تشرين الأول (أكتوبر) داخل ساحة مسجد الجامعة أيضا.إلى ذلك، تم فتح المجال للأطفال في الوقفتين الماضيتين للتعبير عن أنفسهم وعما يدور في أذهانهم حول فلسطين، وقدموا مجموعة من الهتافات على "المايك" أمام الجموع، وألقى بعضهم القصائد الوطنية، ومنهم من قدم مداخلات باللغة العربية الفصحى واللغة الإنجليزية، والتي كان لها أثر كبير وملموس.وكذلك الحال بالنسبة لفعالية "رسالتي تطير"، وهي الثالثة للمبادرة، وجاءت ضمن إطار رمزي يعبر عما يحمله الأطفال في قلوبهم من مشاعر وكلمات مفعمة بالمحبة والدفء والسلام.سباك تقول "الفكرة رمزية، ونحن بالواقع غير قادرين على إيصال تلك الرسائل، وعلى الرغم من ذلك نحاول إرسالها للسماء، واخترنا اللون الأبيض دلالة على براءة الأطفال ونقائهم، والذين أصبحوا ضحايا لحرب جائرة لا ذنب لهم فيها، ويجب حمايتهم منها".وتكمل "عندما يكتب الشخص رسالة ما بخط يده يشعر أنه أقرب نفسيا ومعنويا من الشخص الآخر، لذلك أوجدنا هذه الفرصة لهم ليكتبوا ما يخطر لهم وما يخالجهم من شعور، وكانت النتيجة رائعة ورأينا رسائل جميلة جدا بمعانيها البسيطة والصادقة، على سبيل المثال.. نفسي أعطيكم كل ألعابي ما تزعلوا.. أنا بحبكم كتير، وغيرها الكثير".وتقوم المبادرة على أهداف أساسية عدة، بحسب سباك، ومنها تقديم الدعم لأهل غزة على الصعيد النفسي، وإشعارهم بأن هناك أناسا حول العالم يدعمونهم ويقفون إلى جانبهم بكل ما يمتلكونه من قوة وتأثير على الرأي العام العالمي، حتى وإن كان ذلك الأثر بسيطا.علاوة على تشكيل اتجاهات الأجيال الصاعدة من الأطفال وتربيتهم على شعور التعاطف الإنساني وحس التضامن مع الآخرين، وزرع مفاهيم إيجابية داخلهم عن أهمية السعي والمحاولة وعدم الوقوف عاجزين ومكتوفين الأيدي، وغرس قيم الاهتمام بقضايا الأمة العربية والإسلامية بداخلهم."المعركة الحالية معركة وعي ومعركة رواية"، هذا ما تؤمن به سباك وفريق العمل الخاص بالمبادرة، إذ كلما زاد عدد الأشخاص المؤمنين بالرواية زاد أثرها وقوتها في الرأي العام، ومشاركة الأطفال وإقبال ذويهم بوعي وإدراك يدل على أن المجتمع الأردني، بصغاره وكباره، أصحاب قضية عربية فلسطينية وليسوا مجرد داعملين لها.وعلى الرغم من اعتقادها بأن الوعي يشكل أدنى مستويات التضامن مع غزة، إلا أنه الدرجة الأولى التي ينطلق منها الشخص نحو أفكار وأفعال أخرى، والوعي هو الأساس، والآن وعي الأطفال يتشكل بطريقة لم يحلم بها الأهل من قبل، كما وصفتها سباك، حيث أصبحوا يعرفون من هو العدو الحقيقي وقادرين على التخلي عما يحبونه لأجل شيء أسمى.إضافة إلى ذلك، أثبت الأطفال اليوم قدرتهم على ترك الاستهلاكية والمطاعم وكل ما يحبونه من منتجات لأجل غزة، وهذا يظهر قدرتهم على التمييز بين الخطأ والصواب والقدرة على رؤية الأمور بشكل صحيح ووضعها بميزانها.وتؤكد سباك، أن هذه الأحداث أوجدت أطفالا يعرفون معنى التضامن السامي، ومن خلال التجربة التي خاضتها المبادرة وردود فعل الآباء والأمهات وحماس الأطفال وإقبالهم على الأنشطة والمشاركة في النقاش والسؤال والهتافات، انعكس مدى التغيير في مستوى وعي الأطفال، ومن هنا وعند استشراف المستقبل ورؤيته بعد سنوات، يمكننا أن نرى جيلا قادرا على صنع الكثير.ولذا، تنصح بضرورة النقاش مع الأبناء والحديث معهم حول ما يخطر في بالهم من تساؤلات عن القضية الفلسطينية وعن غزة، ومتابعة المحتوى المخصص والمناسب للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت معهم وشرحه لهم بطريقة مناسبة.وتسعى المبادرة، بحسب سباك، لتوسيع أنشطتها وتنويعها في الفترات المقبلة، ليكون جزء من هذه الأنشطة وجاهيا وجزء إلكترونيا ليشمل عددا أكبرا من الأطفال حول العالم، وقد قدمت المبادرة فعاليتها الإلكترونية الأولى في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي تحت عنوان "أمل يكبر بنا"، وهي أمسية تفاعلية مع القاصة أسيل زيناتي.إلى جانب توسيع مجالات المبادرة، لتشمل الحملات الإلكترونية وصناعة المحتوى الذي يغطي الجوانب الإنسانية والحقوقية ومسار الوعي والتثقيف، والجوانب الفنية التي تحمل رمزية ورسالة.وفي الختام، تقول سباك "نتمنى التفريج عن أهل غزة قريبا، وسنواصل تقديم الدعم لهم باستمرار من خلال التطوير من عملنا لنساعدهم قدر الإمكان، فحتى بعد انتهاء الحرب، الأطفال سيحتاجون منا ومن العالم بأكمله دعما كبيرا في إعادة الإعمار والعلاج النفسي من آثار الصدمات والعقد وغيرها من الآثار النفسية الناجمة عن الحرب، تحديدا في ظل الحصار المشدد المفروض على مدينة غزة منذ سنوات طويلة".وبحسب تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة، خلف الصراع على غزة أكثر من 816 طفلا تحت سن 18 في حاجة إلى دعم نفسي. ووفقا لدراسات عديدة، تترك الحروب آثارا نفسية وجراحا خفية في الأطفال الذين عاشوا في جو من الخوف والقهر والفقدان والفقر، وهم يمثلون نسبة 50 % من شريحة المدنيين الأكثر تضررا من الحروب حول العالم.ومن هذه الأعراض؛ اضطرابات الصدمة، عقدة الناجي، الشعور الدائم بالخوف والقلق والتوتر، صعوبة الاندماج مع الآخرين والاضطرابات السلوكية، مثل العصبية والعدائية والتعلق الزائد وغيرها من الأعراض التي تتفاوت في شدتها ووقت ظهورها.ويذكر أنه ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت فعاليات ومبادرات تطوعية عدة، تشمل الأطفال، وتضمن مشاركتهم الفعالة والآمنة للتعبير، في الأردن وفي الوطن العربي.