اختتام المؤتمر الأردني الدولي للغة العربية بعصر الذكاء الاصطناعي

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استكمل مجمع اللغة العربية فعاليات اليوم الثاني من مؤتمره "المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي".وتحدث الدكتور محمد عطير من كلية الخوارزمي التقنية، في ورقته البحثية المعنونة بـ"الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات اللغة العربية: تحديات وحلول"، عن التحديات التي تواجهها تطبيقات اللغة العربية، وأجملها في عدة نقاط، وهي: محدودية البيانات المتاحة للتدريب والتعلم، وتنوع القواعد النحوية والصرفية للغة العربية، وصعوبة فهم النصوص العربية المكتوبة بخط اليد.أما الدكتور أنس الهناندة من جامعة عمان العربية، فقد بين، في ورقته البحثية، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي خلق فرصاً وتحديات فريدة للمجال اللغوي الواسع للغة العربية وإمكانية توظيف هذه التطبيقات في تعلم اللغة العربية وتوليدها وتدقيقها.وأشار الدكتور عمر المهديوي من المملكة المغربية، في الورقة البحثية التي قدمها بمشاركة الدكتور محمد أبو شقير من جامعة جرش الأهلية، إلى أن بعض الباحثين يعتقد خطأ أن دور اللساني في المعالجة الآلية للغات الطبيعية يبقى غير ضروري وملزم، في حين نحن نثبت العكس.وأوضح الأمر بقوله: "لقد تأكد لنا ذلك من خلال اختبار العديد من التطبيقات اللسانية التي غاب فيها البعد اللساني الهندسي، مما جعلها عديمة الجدوى وغير قادرة على فهم اللغة العربية توليدًا وتحليلًا ، الشيء الذي دفعنا إلى طرح فرضية عامة تؤطر أعمالنا قوامها لاغنى للمهندس عن اللساني، فهو المدخل والمفتاح السحري لنجاح أي عمل لساني هندسي في ضوء الذكاء الاصطناعي.وبين الدكتور مجدي صوالحة، في الورقة البحثية التي عنوانها بـ"التحليل الصرفي لنصوص اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي: القواعد والمعايير والموارد اللغوية والتقنيات الحديثة الحديث"، أن للتحليل الصرفي العديد من التطبيقات في معالجة اللغة المكتوبة والمنطوقة؛ حيث يعد الأساس الذي تعتمد عليه العديد من تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية؛ كأنظمة استرجاع المعلومات، وتصنيف النصوص، والتشكيل الآلي، والتدقيق الإملائي، وبناء المعاجم، والترجمة الآلية، وبرامج الحوار وغيرها.وعرض الدكتور رعد محمد علي الخطيب من جامعة اليرموك، في البحث المشترك مع الدكتور أبو شقير والدكتور مهديوي، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات المستخدمة بالتقييم، واشتقاق الأفعال العربية، والنتائج والمقارنات، مستشهدًا بالأمثلة التوضيحية الداعمة لها.وفي الجلسة العلمية الثانية، المعنونة بـ"الأخلاقيات والتحديات الاجتماعية لتطبيقات اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" التي أدارها عضو المجمع الدكتور همام غصيب، تم تقديم ثلاثة أبحاث: الأول بعنوان "خواطر حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأردن، في الأخلاقيات والتعليم"، لعضو المجمع الدكتور عبدالمجيد نصير، والثاني "التحديات الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل علاجها لخدمة اللغة العربية"، للدكتور ياسر محمد الطرشاني من جامعة المدينة العالمية في ماليزيا، والثالث "ضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ترجمة العقود القانونية باللغة العربية"، للدكتور جلال الكايد من جامعة عمان العربية.واختتمت الجلسة الثانية بقراءة الدكتور جعفر عبابنة لأهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر، منها تشجيع المؤسسات التعليمية والجامعات على البحث والنشر في مجالات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعلم اللغة العربية أسوة باللغات الأخرى.الى ذلك، ضرورة نشر الوعي وتعميق فهم العاملين في مجال اللسانيات وعلوم اللغة العربية بمبادئ الذكاء التوليدي وتطبيقاته في مجال اللغة الطبيعية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة. والنهوض بمجامع اللغة العربية بمهمة تحديد محاور البحوث والتطبيقات التي تخدم اللغة العربية، في مجالات التحليل النحوي، والصرفي والدلالي المحوسب، والسعي الى ترسيخ مبادرة إنتاج النموذج التوليدي الشامل للغة العربية وعلومها، من خلال تكاتف خبرات الباحثين اللغويين والذين يعملون في مجال الحوسبة الذكية.ومنها كذلك السعي إلى إنشاء المدونات المحوسبة للمعاجم العربية الشهيرة مثل: أساس البلاغة، لسان العرب، المحيط في اللغة، معجم تهذيب اللغة، وغيرها، لجمع وتشكيل ذخيرة لغوية ثرية بمفردات الكلم العربية ومعانيها، وتتبع التغير الطارئ على دلالة الألفاظ عبر العصور، التي ستشكل النواة التي ترتكز إليها النماذج اللغوية الكبيرة للذكاء التوليدي. عدا عن إنشاء منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوليدي في مجال علوم اللغة العربية في المجمع العلمي للغة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية لتبني التطبيقات ورعاية واحتضان المشاريع الجديدة لتكون نواة لمستقبل جديد للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي والتوليدي. والاستثمار في البحث والتطوير المستقبلي، تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي، تطوير أدوات وبرمجيات تكنولوجية متقدمة، دعم التعليم والتدريب، ودعم وتعزيز المبادرات التعليمية التي تعزز الفهم والاستخدام السليم للغة العربية، بما في ذلك أبعادها الأخلاقية والثقافية.